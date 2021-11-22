Месси и Роналду, Манчини и Тухель, Доннарумма и Алиссон – кто номинирован на награду ФИФА The Best
Футбольная Европа готовится узнать лучших в своем деле. ФИФА назвала всех претендентов на награду The Best. Лионель Месси или Криштиану Роналду, Томас Тухель или Роберто Манчини? Все игроки и тренеры, номинированные на престижную премию.
ФИФА назвала футболистов и тренеров, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2021 года. Победителя выберут по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. Церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го.
Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).