ФИФА назвала футболистов и тренеров, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2021 года. Победителя выберут по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. Церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го.

Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).

Лучший футболист года

Карим Бензема («Реал Мадрид», Франция)

Карим Бензема, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, Бельгия)

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

Джоржиньо («Челси», Италия)

Джорджиньо Фото: Getty Images

Н'Голо Канте («Челси», Франция)

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

Роберт Левандовский («Бавария», Польша)

Левандовский с трофеем лучшего бомбардира Бундеслиги Фото: Getty Images

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

Лионель Месси (Аргентина), Кубок Америки-2021 Фото: Getty Images

Неймар («ПСЖ», Бразилия)

Неймар, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images





Лучшая футболистка года

Стина Блакстениус («Хеккен», Швеция), Айтана Бонмати («Барселона», Испания), Люси Бронз («Манчестер Сити», Англия), Магдалена Эрикссон («Челси», Швеция), Кэролайн Грэм Хансен («Барселона», Норвегия), Пернилле Хардер («Челси», Дания), Дженнифер Эрмосо («Барселона», Испания), Джи Союн («Челси», Южная Корея), Сэм Керр («Челси», Австралия), Вивиан Мидема («Арсенал», Нидерланды), Алексия Путеллас («Барселона», Испания), Кристин Синклер («Портленд Торнс», Канада), Эллен Уайт («Манчестер Сити», Англия).

Кэролайн Грэм Хансен Фото: Getty Images

Лучший тренер года (мужчины)

Томас Тухель («Челси») с семьей празднует победу в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

Антонио Конте («Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико»), Томас Тухель («Челси»).

Роберто Манчини Фото: Getty Images

Лучший тренер года (женщины)

Луис Кортес («Барселона»), Петер Герхардссон (сборная Швеции), Эмма Хейс («Челси»), Беверли Пристман (сборная Англии), Сарина Вигман (сборная Нидерландов).

Эмма Хейс Фото: Getty Images

Лучший вратарь года (мужчины)

Алиссон Беккер («Ливерпуль», Бразилия), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«Пари Сен-Жермен», Италия), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Каспер Шмейхель («Лестер Сити», Дания)

Каспер Шмейхель после победы над Чехией в четвертьфинале Евро-2020 Фото: Getty Images

Лучший вратарь года (женщины)

Энн-Катрин Бергер («Челси», Германия), Кристиана Эндлер («ПСЖ»/«Лион», Чили), Стефани Линн Мари Лаббе («Розенгард»/«ПСЖ», Канада), Хедвиг Линдаль («Атлетико», Швеция), Алисса Наехер («Чикаго Ред Старс», США)

