Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Спустя почти год, прошедший после его смерти, фигуру легендарного футболиста не окружало ничего, кроме споров и разногласий. А одно из последних событий раскрыло тайну относительно его захоронения.

Причина смерти Марадоны до сих пор не выяснена, а в отношении врачей, принимавших участие в лечении бывшей звезды «Наполи», было возбуждено уголовное дело о возможной халатности.

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Также на днях были опубликованы отрывки из книги, написанной аргентинским врачом и журналистом Нельсоном Кастро. В них писатель подробно изложил некоторые ошеломляющие подробности кончины Марадоны.

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Кастро рассказал, почему тело чемпиона мира-1986 похоронили без сердца. Ранее сообщалось, что орган сохранили для дальнейшего изучения, но у этого решения, оказывается, была и другая причина – тело Марадоны защищали от надругательства.

Диего Марадона Фото: Getty Images

«Группа радикальных футбольных фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» планировала прорваться к месту захоронения Марадоны, чтобы извлечь его сердце. Этому не суждено было случиться – люди узнали об их намерениях и предварительно извлекли сердце.

Одной из причин стала также необходимость его изучения. Сердце было очень важно для определения причины смерти. К сожалению, у него была зависимость ко всему тому, что его губило, хотя другие умерли бы гораздо раньше. Марадона имел уникальное тело с точки зрения стойкости. Проблема в том, что он никогда не хотел полностью оправиться от всех негативных факторов.

Сердце Марадоны весило 500 граммов – оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был спортсменом, а у них сердце как правило больше, чем у других. Тем не менее, оно было увеличено из-за чего-то другого. Дело было в сердечной недостаточности», – приводит Marca слова Кастро в интервью El Trece.

Что не так с сердцем Марадоны?

Диего Марадона в «Наполи» Фото: Getty Images

28 ноября 2020 года Clarin опубликовал результаты вскрытия тела легендарного аргентинского футболиста. Причиной смерти 60-летнего экс-игрока стал острый отек легких вкупе с обострением хронической сердечной недостаточности.

При вскрытии у Диего взяли мочу и кровь, чтобы проанализировать на предмет наличия или отсутствия следов алкоголя, наркотиков или токсичных веществ в организме умершего.

Тогда же стало известно, что паталогоанатомы выявили в сердце Марадоны дилатационную кардиомиопатию – патологию, которая вызывает увеличение камер сердца и имеет несколько причин возникновения. Было установлено, что размер сердца Диего в два раза превышает стандартный.

Источник сообщил, что орган будет сохранен для дальнейшего изучения. Теперь же мы узнали, что сердце было оставлено не только из научных соображений. Легендарный футболист не находился в безопасности даже после смерти.

Слухи относительно смерти Марадоны не утихают: адвокат Диего назвал вероятную причину смерти легенды . Аргентинская прокуратура по-прежнему проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей экс-футболиста.

Источники: Marca, Clarin

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