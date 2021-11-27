Англия

Жота пожертвовал турниром в FIFA ради победы над «Саутгемптоном»

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Голы : Д. Жота 2', 32', Т. Алькантара 37', В. Ван Дейк 52'

Футбол ФИФА объявила игроков и тренеров, претендующих на премию The Best 22/11/2021 В 20:24

«Ливерпуль» попрал все законы гостеприимства и вышел вперед с «Саутгемптоном» уже на второй минуте: отличился Диогу Жота, а через полчаса настырный португалец оформил дубль. Диогу сегодня мог отличиться не только победой в матче АПЛ, но и в турнире по FIFA 22, однако пришлось сняться, так как виртуальный матч по времени совпадал с игрой мерсисайдцев. Жота заранее предупредил соперника, а тот пожелал ему удачи.

Диогу Жота против «Саутгемптона» Фото: Getty Images

Окончательно «Саутгемптон» добили Тьяго Алькантара и Вирджил ван Дейк: первый вовремя оказался на добивании после неудачного паса Салаха, а голландец замкнул подачу с углового. Теперь команда Юргена Клоппа отстает от лидирующего «Челси» на одно очко, но у лондонцев матч в запасе.

А еще в Англии:

Богатенькие буратино из «Ньюкасла» потихоньку готовятся к Чемпионшипу: «Арсенал» во втором тайме сумел вскрыть автобус соперника (2:0) и оставил соперника на 20-м месте.

Легенды АПЛ Стивен Джеррард и Патрик Виейра схлестнулись в тренерском противостоянии. Победителем вышла «Астон Вилла» Стиви Джи, которая победила «Кристал Пэлас» его же оружием – контратаками и стандартами (2:1). Джеррард стартовал с двух побед подряд с бирмингемским клубом – всего лишь 2-й случай за время выступления «Виллы» в АПЛ.

Испания

Хави продолжает возвращать легендарный стиль

Голы: С. Чуквуэззе 76' – Ф. Де Йонг 48', М. Депай 88', Ф. Коутиньо 90' (П)

«Барселона» медленно, но верно выходит из кризиса. Френки де Йонг открыл счет против «Вильярреала» и забил впервые с января – безголевая серия голландца длилась 28 матчей. На 76-й минуте Сэмюэл Чуквуэззе наказал каталонцев в контратаке и тогда казалось, что Хави впервые потеряет очки в Ла Лиге.

Но Мемфис Депай не согласился и забил победный в самой концовке, открывшись под заброс от Марка-Андре тер Стегена со своей половины поля. Финальный аккорд был исполнен Филипе Коутиньо, заработавшим и реализовавшим пенальти в компенсированное время. Теперь «Барса» поднялась на седьмую строчку и вернула надежду на квалификацию в Лигу Европы.

А еще в Испании:

«Валенсия» не может победить уже три матча кряду и продолжает падение: Карлос Солер (уже Солернальти) открыл счет против «Райо Вальекано» с четвертого 11-метрового удара в сезоне, но этого не хватило. «Летучие мыши» получили даже не от Радамеля Фалькао, а от Иси Паласона! Денис Черышев вышел в конце, но не спас 2 очка – видимо, вингер до сих пор не отошел после жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

Италия

«Ювентус» продолжает наводить интригу за скудетто

Пауло Дибала против «Аталанты» Фото: Getty Images

«Ювентус» продолжает штормить: с учетом провала в ЛЧ в середине недели команда Макса Аллегри потерпела второе безголевое поражение подряд и прочнее увязла в середине таблицы. Форвард «Аталанты» Дуван Сапата подловил соперника на неумелом выходе из обороны и прошил Войцеха Шченсны – этот матч остался единственным в матче.

Туринцы впервые за 10 лет потерпели два сухих поражения подряд и не забили в Серии А впервые с августа, а уж «Аталанте» дома они проигрывали аж с 1989 года. У бергамасков есть собственная легендарная серия: Джан Гасперини уже шесть матчей подряд не выпускает Алексея Миранчука на поле, а это значит, что зимняя аренда или трансфер для россиянина неизбежны.

А еще в Италии:

Еще один российский великомученик Александр Кокорин не попал даже в заявку «Фиорентины» на гостевой матч с «Эмполи». Вероятно, эта новость и вдохновила хозяев на волевую победу на последних минутах. Рекорд по голам за календарный год оформил Душан Влахович: серб забил 28 мячей в Серии А и побил достижение Курта Хамрина 61-летней давности.

«Интер» показывает, что его рано списывать с чемпионской борьбы. Хакан Чалханоглу ударом с дальней дистанции вывел миланцев вперед против «Венеции» и впервые в карьере забил в трех матчах подряд. Успех закрепил реализованный пенальти Лаутаро Мартинеса – это первая победа над «Венецией» в Серии А с 2002 года. Правда, команды с того года ни разу и не встречались в высшем дивизионе, но это уже детали.

Германия

Холанн вернулся, чтобы править

Дортмундская «Боруссия» пару дней назад лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов, но не впала в уныние, а даже наоборот – одержала волевую победу над «Вольфсбургом». Ваут Вегорст вывел вперед «волков» уже на второй минуте, но реализованный пенальти Эмре Джана и гол Дониэлла Малена не дали еще сильнее запятнать честь Марко Розе.

Впрочем, главное событие состоялось на 73-й минуте: Эрлинг Холанн вернулся после длительной травмы и через несколько минут отпраздновал камбэк забитым мячом в стиле кунг-фу. Этот гол стал для норвежца 50-м в Бундеслиге, форвард покорил эту отметку быстрее всех в истории – за 50 матчей (какое совпадение!).

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

В последнее время матчи внутреннего чемпионата даются «Баварии» тяжелее еврокубковых. На «Альянц Арене» мюнхенцы изрядно помучались с «Арминией», которая до 71-й минуты сдерживала натиск соперника, но Лерой Сане показал пушку страшную и поразил дальнюю девятку.

Голевой триллер разгорелся в Кельне: местная команда принимала «Хоффенхайм». Пранк вышел из-под контроля, и футболисты наколотили за 90 минут аж девять мячей: шесть из них на счету «Хоффе», которая и одержала итоговую победу.

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