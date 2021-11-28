К 2013 году Лионель Месси хранил на трофейной полке уже четыре «Золотых мяча» и, казалось, стал абсолютно недосягаем для Криштиану Роналду. Португалец также претендовал на лавры величайшего игрока в истории, но получил награду лишь в 2008 году в стане «Манчестер Юнайтед».

И все же 28-летний Криш не унывал и единственный верил в камбэк: поменял стиль игры (отказался от эффектного дриблинга), тактически прокачался под руководством Жозе Моуринью и превратился в гения штрафной зоны. 69 голов за календарный год и выход со сборной Португалии на чемпионат мира-2014 поразили журналистов, и те сделали Роналду обладателем самого скандального «Золотого мяча» в истории.

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Криштиану Роналду, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

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Криштиану провел вдохновляющий год в статистическом плане и даже пробил отметку в 300 мячей за карьеру, но остался без трофеев. Похвастаться он мог что серебряными медалями в Примере и Кубке Испании, а также вылетом от Роберта Левандовского в полуфинале Лиги чемпионов. Поляк тогда и мечтать не мог о «ЗМ», но это не помешало оформить покер в ворота Диего Лопеса и в соло привести дортмундскую «Боруссию» в финал.

Топовый перфоманс Роберта воплотил в жизнь мечту немецких болельщиков: в финале ЛЧ состоялся Der Klassiker с «Баварией». Там уже дортмундцы ничего не смогли поделать с магией Франка Рибери: француз весь матч тормошил бедных защитников «Боруссии» умным движением и финтами, а в концовке отдал победный ассист на Арьена Роббена.

Франк Рибери, «Бавария» Фото: Getty Images

Великий требл сезона-2012/13 позволил Франку возглавить негласный список фаворитов на «Золотой мяч». Рибери поучаствовал в 34 голах «Баварии», наконец-то нашел общий язык с тренерами и стал чуть ли не главным авторитетом в раздевалке. Усилия вингера были вознаграждены уже в августе – УЕФА признала француза лучшим игроком сезона, оставив ни с чем Месси и Роналду. Бастиан Швайнштайгер в открытую восторгался одноклубника в медиа:

«Он и так был на высоком уровне, но теперь сделал еще шаг вперед».

При этом журналисты оценивали не только атакующий вклад Рибери, но и восхищались оборонительными навыками француза – Франк органично вписался в прессинг-машину Юппа Хайнкеса. Легендарный разгром «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов (7:0 по сумме двух матчей) не случился бы без работоспособного француза: он регулярно опускался на фланг к Давиду Алабе и показал мастер-класс позиционной обороны.

К концу года Франк адаптировался к требованиям Пепа Гвардиолы, – испанец летом сменил Хайнкеса – поучаствовал в 20 мячах и уже видел себя в обнимке с главным индивидуальным трофеем:

«Моя жена уже подготовила место для «Золотого мяча». Считаю, что я заслужил эту награду».

Все действительно шло к победе Франка – унижение от «Баварии» заставило журналистов открыть глаза на жуткую пассивность Лео в обороне, а Роналду не выиграл ни одного трофея и тоже отпадал. Но в решающий момент включился фактор сборной.

Рибери в футболке Франции напоминал дешевую копию с Алиэкспресс и даже близко не показывал тот футбол, которым восхищал в Мюнхене. В отличие от Криша: португалец даже в трудные периоды брал на себя роль лидера и переворачивал исход любого противостояния «селесау».

Криштиану Роналду празднует гол в ворота сборной Швеции Фото: Getty Images

Это и произошло в ноябре 2013-го, когда Роналду безжалостно прихлопнул сборную Швеции в стыковом матче на ЧМ-14: португалец оформил победный хет-трик и закрыл Златану Ибрагимовичу въезд в Бразилию. Блестящий перфоманс Криша обсуждался на каждом уголке, но уже никак не мог повлиять на судьбу «Золотого мяча» – голосование завершилось за несколько дней до победы португальцев.

Однако на следующий день президент ФИФА Йозеф Блаттер продлил голосование и, более того, разрешил всем избирателям (журналистам, игрокам и тренерам национальных команд) переголосовать. Организация аргументировала решение низким процентом проголосовавших, а публика негодовала: многие были уверены, что на волне хайпа Роналду получит дополнительные голоса, которые повлияют на конечный результат. Высказался даже тогдашний президент УЕФА Мишель Платини, который был уверен, что решение приняли в угоду португальцу.

Котировки букмекеров подтверждали опасения Платини: изначально португалец уступал Месси и Рибери, но после продления голосования вышел в явный отрыв и превратился в фаворита. Многие тренеры и игроки устроили бойкот премии и отказались от голосования, в их числе был Йоахим Лёв.

Рибери назвал решение ФИФА позорным, но до последнего верил, что все равно одержит победу. Надежда Франка умерла непосредственно на церемонии награждения, когда приз вручили Криштиану Роналду, не сдержавшему слез на сцене. Португалец все-таки явился на церемонию, несмотря на разгоревшийся ранее скандал с Блаттером: Йозеф в интервью сказал, что Криш хуже Месси и тратит свободное время на походы в парикмахерскую.

Криштиану Роналду и Пеле на вручении «Золотого мяча» Фото: Getty Images

Роналду на 160 очков опередил Месси, а Рибери – на 238. Публика разочаровалась, ведь французу предрекали статус избранного, который завершит начатое Уэсли Снейдером и лишит великолепный дуэт главной футбольной награды. Победа лишь раззадорила Криштиану: португалец взял еще три «Золотых мяча» в следующие четыре года и догнал аргентинца. А Рибери до сих пор не может простить организаторов и уверен, что его обокрали:

«Я считаю, что должен был выиграть «Золотой мяч». Я выиграл все с «Баварией» – выступить лучше было невозможно, мне было нечему завидовать по отношению к Роналду или Месси. Пережил третье место, как ужасную несправедливость. Десять тысяч раз задавал себе вопрос: почему не я? Чем больше об этом думал, тем больше раздражался».

Гегемония двух инопланетян прервалась лишь в 2018 году, когда приз забрал Лука Модрич. Уже скоро Роберт Левандовский может повторить достижение хорвата и окончательно закончить эпоху – или постигнуть судьбу Рибери.

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