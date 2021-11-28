Уже в ближайший понедельник станет известен обладатель «Золотого мяча»-2021. Премия не проводилась 2 года – в 2020-м церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

France Football представил список номинантов 8 октября – на награду французского издания претендует 30 футболистов.

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Рияд Марез («Манчестер Сити»)

Н'Голо Канте («Челси»)

Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд»)

Леонардо Бонуччи («Ювентус»)

Мэйсон Маунт («Челси»).

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»)

Карим Бензема («Реал»)

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

Николо Барелла («Интер»).

Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»)

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Лионель Месси, «Золотой мяч»-2019 Фото: Getty Images

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Педри («Барселона»)

Лука Модрич («Реал»)

Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)

Неймар («ПСЖ»)

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

Лаутаро Мартинес («Интер») и Симон Кьер («Милан»).

Роберт Левандовский («Бавария»)

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Джорджиньо («Челси»)

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Сезар Аспиликуэта («Челси»)

Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»),

Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

Жерар Морено («Вильярреал»)

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»).

Фавориты

Круг главных претендентов на «Золотой мяч»-2021 включает 2 фамилии – Лионель Месси и Роберт Левандовский. Аргентинец является фаворитом в борьбе за приз сразу по нескольким версиям: Лео возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии сайта Goal.com.

Также форвард выиграл зрительский опрос испанского портала Marca – за Месси проголосовали 34 процента респондентов. Польскому нападающему «Баварии» в обоих рейтингах досталось второе место.

Роберт Левандовский и Лионель Месси в матче «Барселона» – «Бавария» Фото: Getty Images

Неоднозначный клубный сезон Месси компенсировал долгожданной победой в Кубке Америки со сборной Аргентины. Также Лео выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2020/21.

За Левандовского говорит уникальная статистика: польский форвард – единственный, кто в 2021-м году забил больше 50 голов. Роберт переписал казавшийся вечным рекорд Герда Мюллера по забитым мячам в Бундеслиге за один сезон, выиграл чемпионат Германии, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира. Он считался главным фаворитом «ЗМ»-2020, но отмена премии лишила его желанной награды. Поэтому многие надеются, что спустя год справедливость восторжествует.

Правда, главный редактор France Football Паскаль Ферре считает, что вручать «ЗМ» за прошлый год бессмысленно. И неполученный приз в 2020-м не делает Левандовского фаворитом в этом году.

«Известные всем нам исключительные обстоятельства вынудили отменить голосование, и это не изменить. Мы не повернем время вспять. От нас также не поступало абсолютно никаких предложений о том, что избиратели должны учитывать последние два года. Точно нет! Это премия лучшему игроку 2021 года.

Но я не имею влияния на избирателей. И я не исключаю, что некоторые из них действительно учитывали последние два года. С другой стороны, дискуссии о том, правильно ли мы отменили голосование или нет, я рассматриваю как свидетельство того, насколько глубоко «Золотой мяч» укоренился в футбольной реальности. Ее отменили один раз и сразу сильно всех расстроили.

Доказательство того, насколько это важно для мира футбола. Однако подведем итоги: нет стопроцентной уверенности в том, что Левандовский выиграл бы год назад. Да, он был главным фаворитом, но мы никогда больше не узнаем, каким был бы окончательный список», – сказал Ферре в интервью Sportowe Fakty.

В числе других номинальных фаворитов называется полузащитник Джорджиньо, выигравший главные титулы минувшего сезона – Лигу чемпионов с «Челси» и Евро-2020 в составе сборной Италии. А также форвард «Реала» Карим Бензема, который помог сборной Франции выиграть Лигу Наций, а в Ла Лиге идет первым в списке лучших бомбардиров и ассистентов турнира.

Карим Бензема и Кубок Лиги наций Фото: Getty Images

Где смотреть

Церемонию вручения «Золотого мяча-2021» состоится 29 ноября в парижском театре Шатле и стартует в 22:30 по московскому времени. Мероприятие France Football в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Если посмотреть видеотрасляцию нет возможности или желания – добро пожаловать в наш текстовый лайв.

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