«Золотой мяч» – самая туманная премия в футболе. Какие параметры измеряют крутость номинантов, непонятно. Не помогает даже перечень критериев, который France Football представил в ноябре:

Уровень личных выступлений игрока и достижений его команды;

Класс футболиста (складывается из таланта и фэйр-плей);

Общая оценка карьеры номинанта.

Ad

Лионель Месси Фото: Other Agency

Чемпионат Испании Бензема получил срок за шантаж Вальбуэна секс-видео 24/11/2021 В 12:08

Все параметры сформулированы размыто. Подобрать идеального кандидата невозможно: споры вызовет любой победитель, даже Лео Месси и Криштиану Роналду. Тем интереснее отыскать неочевидных, но заслуженных претендентов на награду.

Первый интересный кандидат на «Золотой мяч» – Кевин де Брёйне. Пеп Гвардиола собрал атакующую машину, где каждый способен заменить партнера. Иногда функционал бельгийца делят Бернарду Силва, Родри и Жоау Канселу, но именно воспитанник «Генка» превращает «Манчестер Сити» в команду галактического уровня.

Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

В АПЛ-2020/21 Де Брёйне оказался лучшим игроком Гвардиолы по сумме xG без учета пенальти и ожидаемых ассистов (17,6). При этом Кевин остался лишь девятым футболистом «Сити» по минутам в чемпионате (1997). Со скованной игровой практикой бельгиец мощно вложился в результат. Более конкретный пример – финал Лиги чемпионов-2020/21. С плеймейкером на поле «Манчестер» создавал более качественные моменты (0,41 xG в среднем за удар, без рыжего полузащитника показатель упал до 0,05).

«Все, чего «Манчестер Сити» добился в последние годы, получилось благодаря Де Брёйне. Кевин – важный футболист и отличный человек, который растет с каждым днем», – восхищался Гвардиола 5-го ноября. Лидер Пепа еще не раскрылся в сезоне-2021/22, но точно заслужил «Золотой мяч» за роль в легендарной команде.

Кевин де Брёйне и Пеп Гвардиола Фото: Eurosport

Другой важный кандидат на награду бился с Де Брёйне за Лигу чемпионов. Речь о Джорджиньо, в пользу которого говорят успехи «Челси» и сборной Италии. С одной стороны, плеймейкер улучшил цифры без мяча. С другой, доработал передачи.

Забудьте о временах, когда Джорджиньо казался дырой в защите «Челси». В сезоне-2020/21 опорник повысил долю удачных действий без мяча с 29,2% до 35,3%. Еще итальянец стал чаще отбирать и перехватывать (4,93 раза за 90 минут по сравнению с 4,2 в кампании-2019/20).

КТО ИЗ ГЕРОЕВ ТЕКСТА СИЛЬНЕЕ ОСТАЛЬНЫХ ДОСТОИН «ЗОЛОТОГО МЯЧА»? Кевин де Брёйне Джорджиньо Карим Бензема

В атаке цифры Джорджиньо просели: плеймейкер снизил среднее число пасов в финальную треть и чужую штрафную, хотя участил передачи под удар. Просто роль итальянца в «Челси» обрела понятные рамки. От опорника больше не ждут резких передач в развитие: ставят на короткий пас, который ускоряет владение и выводит из-под прессинга.

«Джорджиньо достоин «Золотого мяча» за футбольный интеллект. Итальянца приятно тренировать», – утверждал Томас Тухель в октябре.

Джорджиньо Фото: Getty Images

Последний правильный претендент на «Золотой мяч» – Карим Бензема. В 33 года француз развился в самого острого и универсального страйкера планеты.

Бензема – главный игрок «Реала» в эпоху пост-Роналду. В сезоне-2020/21 Карим оказался лучшим в команде по сумме xG без пенальти и xA (23,3). Ближайшего преследователя, Винисиуса, француз обогнал более чем в два раза. Тенденция перенеслась и на кампанию-2021/22: в 17 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов страйкер создал 83 удара для партнеров и забил 15 мячей.

Бензема-2021 – универсальный форвард, который помогает и в штрафной, и за ее пределами. Лучший показатель крутости Карима – камбэк в сборную Франции. На ЧМ-2018 Дидье Дешам балансировал атаку за счет работящего Оливье Жиру. Лидер «Реала» развился настолько, что пролез в национальную команду вопреки осторожности тренера.

Карим Бензема Фото: Getty Images

Де Брёйне, Джорджиньо и Бензема не только выдают мощнейший уровень, но и олицетворяют команды с тактической точки зрения. Кевин – лидер атакующего «Сити», Джордж отражает гибкость «Челси», а Карим представляет поиски нового лидера в «Реале». К личной крутости футболисты добавляют крепкую связь с командой, а значит и с ее успехами.

Все три кандидата уязвимы с точки зрения критериев France Football. Де Брёйне с Бензема уступили в финале ЛЧ и рано покончили с Евро, а Джорджиньо бегал по скромным командам до «Наполи» и «Челси». Месси и Левандовский остаются фаворитами «Золотого мяча», хотя при грамотном подходе награда вполне могла бы уйти другому футболисту.

КТО ВЫИГРАЕТ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»? Месси Роналду Левандовский Неймар Салах Де Брёйне Джорджиньо Бензема Канте Кто-то другой

Лига чемпионов УЕФА Месси – лучший в 2021 году по версии Goal. Лео уделал Криша на 0,2% 17/11/2021 В 20:30