«Золотой мяч» – самая туманная премия в футболе. Какие параметры измеряют крутость номинантов, непонятно. Не помогает даже перечень критериев, который France Football представил в ноябре:
- Уровень личных выступлений игрока и достижений его команды;
- Класс футболиста (складывается из таланта и фэйр-плей);
- Общая оценка карьеры номинанта.
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Лионель Месси
Фото: Other Agency
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Все параметры сформулированы размыто. Подобрать идеального кандидата невозможно: споры вызовет любой победитель, даже Лео Месси и Криштиану Роналду. Тем интереснее отыскать неочевидных, но заслуженных претендентов на награду.
Первый интересный кандидат на «Золотой мяч» – Кевин де Брёйне. Пеп Гвардиола собрал атакующую машину, где каждый способен заменить партнера. Иногда функционал бельгийца делят Бернарду Силва, Родри и Жоау Канселу, но именно воспитанник «Генка» превращает «Манчестер Сити» в команду галактического уровня.
Кевин де Брёйне
Фото: Getty Images
В АПЛ-2020/21 Де Брёйне оказался лучшим игроком Гвардиолы по сумме xG без учета пенальти и ожидаемых ассистов (17,6). При этом Кевин остался лишь девятым футболистом «Сити» по минутам в чемпионате (1997). Со скованной игровой практикой бельгиец мощно вложился в результат. Более конкретный пример – финал Лиги чемпионов-2020/21. С плеймейкером на поле «Манчестер» создавал более качественные моменты (0,41 xG в среднем за удар, без рыжего полузащитника показатель упал до 0,05).
«Все, чего «Манчестер Сити» добился в последние годы, получилось благодаря Де Брёйне. Кевин – важный футболист и отличный человек, который растет с каждым днем», – восхищался Гвардиола 5-го ноября. Лидер Пепа еще не раскрылся в сезоне-2021/22, но точно заслужил «Золотой мяч» за роль в легендарной команде.
Кевин де Брёйне и Пеп Гвардиола
Фото: Eurosport
Другой важный кандидат на награду бился с Де Брёйне за Лигу чемпионов. Речь о Джорджиньо, в пользу которого говорят успехи «Челси» и сборной Италии. С одной стороны, плеймейкер улучшил цифры без мяча. С другой, доработал передачи.
Забудьте о временах, когда Джорджиньо казался дырой в защите «Челси». В сезоне-2020/21 опорник повысил долю удачных действий без мяча с 29,2% до 35,3%. Еще итальянец стал чаще отбирать и перехватывать (4,93 раза за 90 минут по сравнению с 4,2 в кампании-2019/20).
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В атаке цифры Джорджиньо просели: плеймейкер снизил среднее число пасов в финальную треть и чужую штрафную, хотя участил передачи под удар. Просто роль итальянца в «Челси» обрела понятные рамки. От опорника больше не ждут резких передач в развитие: ставят на короткий пас, который ускоряет владение и выводит из-под прессинга.
«Джорджиньо достоин «Золотого мяча» за футбольный интеллект. Итальянца приятно тренировать», – утверждал Томас Тухель в октябре.
Джорджиньо
Фото: Getty Images
Последний правильный претендент на «Золотой мяч» – Карим Бензема. В 33 года француз развился в самого острого и универсального страйкера планеты.
Бензема – главный игрок «Реала» в эпоху пост-Роналду. В сезоне-2020/21 Карим оказался лучшим в команде по сумме xG без пенальти и xA (23,3). Ближайшего преследователя, Винисиуса, француз обогнал более чем в два раза. Тенденция перенеслась и на кампанию-2021/22: в 17 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов страйкер создал 83 удара для партнеров и забил 15 мячей.
Бензема-2021 – универсальный форвард, который помогает и в штрафной, и за ее пределами. Лучший показатель крутости Карима – камбэк в сборную Франции. На ЧМ-2018 Дидье Дешам балансировал атаку за счет работящего Оливье Жиру. Лидер «Реала» развился настолько, что пролез в национальную команду вопреки осторожности тренера.
Карим Бензема
Фото: Getty Images
Де Брёйне, Джорджиньо и Бензема не только выдают мощнейший уровень, но и олицетворяют команды с тактической точки зрения. Кевин – лидер атакующего «Сити», Джордж отражает гибкость «Челси», а Карим представляет поиски нового лидера в «Реале». К личной крутости футболисты добавляют крепкую связь с командой, а значит и с ее успехами.
Все три кандидата уязвимы с точки зрения критериев France Football. Де Брёйне с Бензема уступили в финале ЛЧ и рано покончили с Евро, а Джорджиньо бегал по скромным командам до «Наполи» и «Челси». Месси и Левандовский остаются фаворитами «Золотого мяча», хотя при грамотном подходе награда вполне могла бы уйти другому футболисту.
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