«Язык спорта универсален. Он объединяет разные культуры, ломает барьеры и усиливает человеческий дух, как и мода», – рассуждал Вирджил Абло в 2019-м, когда устроил показ Off-White в Париже. Среди моделей, которые представляли вещи от дизайнера, засветились восемь спортсменов из США, Франции, Великобритании и Гонконга. 28 ноября модельер скончался после двухлетней борьбы с ангиосаркомой сердца – редкой, но агрессивной опухолью.

Абло регулярно взаимодействовал с миром спортивной моды. Самые известные проекты дизайнера были связаны с кроссовками Air Jordan, особенно с первой моделью. Стиль Вирджила проявлялся в авторских надписях на подошве и внутренней стороне обуви, а еще необычных застежках вокруг шнурков.

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Иногда Абло напрямую работал с профессиональными спортсменами. В 2018 году Серена Уильямс подготовила экипировку для «Ролан Гаррос» в духе фильма «Черная Пантера». Президент французской теннисной федерации раскритиковал наряд спортсменки и намекнул на разработку дресс-кода.

Спустя год Серена вернулась на турнир в новом спортивном комплекте, который обыграла фразой «Мать. Чемпионка. Королева. Богиня» на французском языке. «Костюм говорит обо мне как о женщине», – поясняла теннисистка. Свежий дизайн разработал Абло.

Серена Уильямс в костюме от Абло Фото: Getty Images

В год скандала из мира тенниса Nike доверил Абло разработку капсульной коллекции «Моя любовь – футбол». Проект был связан с чемпионатом мира в России. «Всегда вдохновлялся тем, как европейские клубы печатают названия спонсоров посреди футболок. В рамках работы сосредоточился на шрифтах, которые они используют», – рассказывал Вирджил.

В коллекцию Абло вошли футболки и толстовки с шашечкой сборной Хорватии и нидерландским львом. Кроме того, Вирджил подготовил две пары повседневных кроссовок с круглыми следами по бокам. Дизайн отсылал к ударам по мячу: модельер подсветил те части стопы, которыми игроки пользуются чаще всего.

Абло вырос в Чикаго 90-х. Как и любой подросток из столицы Иллинойса, Вирджил вдохновлялся Майклом Джорданом. В детстве парень обожал мешковатые вещи от бренда ЭмДжея. «Представьте, что на часах уже семь вечера, на завтра отложена куча домашней работы, но вы не отрываетесь от телевизора, потому что «Буллз» проигрывают 10 очков. В такой фанатской атмосфере прошла вся моя учеба в старшей школе», – делился стилист в разговоре с The Undefeated.

В 2018-м Абло возглавил линию мужской одежды Louis Vuitton. Французский бренд заметил таланта по работе с авторским проектом Off-White. Вирджил дважды свел LV с миром НБА. Первая совместная коллекция включала кейс для чемпионского титула лиги, вторая – одежду с отсылками к баскетбольному стилю 90-х.

Абло известен не только благодаря спортивным коллекциям. Даже повседневные одежда и кроссовки от Вирджила регулярно попадают в гардеробы звезд:

В 2017-м Криштиану Роналду позировал для инстаграма в белых Nike Air Force 1, которые разработал Абло.

Тогда же Роджер Федерер посетил ивент Nike в Нью-Йорке в вирджиловских Air Jordan 1.

Спустя год Леброн Джеймс засветился в невыпущенной паре Nike Blazers, созданной с брендом Абло Off-White. В 2021-м дизайнер подарил звезде «Лейкерс» авторские Nike Air Force 1.

Килиан Мбаппе получил от Абло эксклюзивную пару бутс Mercurial 360. Одну из кроссовок дизайнер подписал от руки: «Здесь был Вирджил».

Неймар посещал показы Абло на Парижской неделе моды в кепке и толстовке Off-White.

Вирджил Абло Фото: Getty Images

Абло вдохновлялся спортом по двум причинам. Во-первых, в детстве Вирджил играл в футбол. Во-вторых, в мире состязаний дизайнер видел уникальные стиль и культуру. Проекты модельера не назвать доступными хотя бы из-за цены. Более подходящий эпитет – объединяющие.

Абло выстроил связь между модой и спортом. Вирджил начинал как креативный помощник Канье Уэста, а закончил известнейшим дизайнером с авторским стилем, который приглянулся и Nike, и Louis Vuitton. История звезды из Чикаго – еще одно доказательство, что креатив и самоотдача доводят до вершин и объединяют культуры.

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