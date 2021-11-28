Англия

«МЮ» почти без Роналду выстоял против «Челси»

Ad

Майкл Кэррик со страхом ждет приезда из Москвы Ральфа Рангника, а пока поддержал тренд на запрет в Премьер-лиге всего подряд (кетчупа в «ТТХ» и майонеза в «Вилле»). И.о. тренера «МЮ» забанил на игру с «Челси» Криштиану Роналду. Вместо португальца в старте вышел Санчо (Кэррик заверил, что согласовал решение с Кришем), вот только «Юнайтед» это не слишком помогло.

Чемпионат Германии Левандовский уже начал делать Месси. Он лучший по версии IFFHS 2 ЧАСА НАЗАД

«Челси» полностью размотал соперника в первой половине – 10-1 по ударам, 67% по владению мячом. «Манчестеру» повезло, что «синие» не наказали их до перерыва – Де Хеа спас и при рывке Хадсона-Одои в штрафной на третьей минуте, и при дальнем выстреле Рюдигера в районе получаса игры.

На 50-й минуте Санчо показал, за что его выпускали. Роналду никогда бы так не прессинговал и не дождался бы ошибки Джорджиньо в центральном круге – Джейдон ускакал к воротам, не поделился с Рэфшордом и впервые забил в АПЛ в красном. «Дьяволы» недолго вели, вроде бы выдерживали натиск и глупо пропустили. Уан-Биссака срубил Тьяго Силву при выносе мяча с углового, и Джорджиньо идеально исполнил пенальти.

Команды могли забрать три очка соло вместо одного для каждой, но Фред поторопился с дальним ударом после привоза Менди, а Рюдигер на 97-й минуте запулил мяч вместо неспешного наката в пустые ворота. 1:1 – результат, который разочаровал обоих тренеров. Томас Тухель сказал, что у «Челси» было два гола (по одному на клуб), а Майкл Кэррик расстроился из-за упущенного преимущества в счете.

А еще в матче:

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Тьяго Силва («Челси») Фото: Getty Images

В «МЮ» наконец задвинули Роналду. И почти отскочили от «Челси»

«Манчестер Юнайтед» четыре года не проигрывает «Челси» в чемпионате – восемь матчей, три победы и пять ничьих.

Криштиану Роналду царит с середняками и аутсайдерами, но растворяется с настоящими топ-клубами АПЛ. Против «Челси», «Сити» и «Ливерпуля» у Криша ни одного гола или ассиста, пять ударов по воротам и три желтые карточки. Дайте ему уже «Золотой мяч» (с).

Гюндоган голом и пасом заклевал «молотков»

«Вест Хэм» приехал на «Этихад» в статусе команды из топ-4 АПЛ, при этом в трех последних очных встречах «молотки» отнимали очки у «Манчестер Сити». На Британию напал какой-то бешеный циклон, из-за чего все матчи напоминали разминку на Кубке мира по биатлону. Но для футбола Хосепа Гвардиолы мелкий снежок тоже подходил, и «Сити» уверенно создал четыре момента за тайм. В двух из них Лапорт и Марез попали в каркас ворот, в третьем Стерлинг забил из офсайда, а в четвертом Гюндоган замкнул прострел по всем правилам.

«Вест Хэм» не был так ужасен, просто гостям объективно не хватало воздуха в середине поля. За целый матч у лондонцев набралось только три удара в створ (в три раза меньше соперника) и хасбиковские 0,16 xG. Гюндо к голу добавил еще и ассист на Фернандиньо на 90-й минуте, а Мануэль Лансини забил чудо-банку на 93-й. 2:1 – Гвардиола вместе с игроками «Сити» похвалил и работников стадиона, расчищавших поле от снега.

А еще в матче:

«Манчестер Сити» подобрался к «Челси» на расстояние одного очка, топ-3 (вместе с «Ливерпулем» в целом оторвался от остальных уже на пять баллов. Похоже, именно эти команды и разыграют главный национальный титул.

А еще в Англии:

Выездную встречу «Тоттенхэма» с «Бёрнли» вовсе перенесли на неопределенный срок из-за обильного снегопада в Ланкашире. Тренер хозяев Шон Дайч харизматично вышел из раздевалки в рубашке с галстуком, но матчмейкеров АПЛ это не убедило – игру в воскресенье отложили.

А лучше других болельщиков «Тоттенхэма» себя чувствовала семейная пара из США. Ребята потратили 31 час на дорогу из Далласа в Лондон и до Бёрнли, чтобы узнать, что матч отменили из-за снегопада.

«Лестер» разбил «Уотфорд» (4:2) и победил в чемпионате/Кубке лиги впервые за пять матчей. Дубль оформил Джейми Варди, и у него теперь 93 гола в АПЛ после преодоления 30-летнего рубежа. Легенда «лис» сравнялся по забитым мячам в этом возрасте с Ианом Райтом, и нет никаких сомнений, что через пару недель этот рекорд останется за Варди единолично.

Испания

Бензема, Винисиус и Куртуа снова спасли «Реал»

Карим Бензема и Винисиус, «Реал» (Мадрид) – «Севилья» Фото: Getty Images

«Мадрид» ужасно начал матч с «Севильей». Андалусийцы открыли счет на 11-й минуте, когда Рафу Мира никто не держал на угловом, а на 14-й только Алаба на линии преградил мячу путь в сетку. Перекладина Окампоса к получасу игры разбудила «бланкос», и они затолкали такой нужный эквалайзер. Эдер Милитао как следует бабахнул издали, а Бензема вовремя ускорился на добивании.

На старте второй половины соперники трусливо передавали мяч друг другу и покусывали друг друга редкими моментами. «Севилья» не надеялась на победу и тянула время уже с 80-й минуты. Но Винисиус просочился сквозь оборону с левого фланга и в стиле Роббена в негативе четко попал в дальний угол из-за штрафной.

Гости едва не сравняли с последнего голевого шанса, но Куртуа спас три очка после кивка Дилейни. 2:1 – волевая победа «Реала», преимущество над соседями осталось на уровне четырех баллов.

А еще в Испании:

«Атлетико» морозился почти час игры с «Кадисом», чтобы взорваться после 56-й минуте. Лемар, Гризманн, Корреа и Кунья забили аутсайдера Ла Лиги четырьмя камнями и традиционно уже пропустили (в пяти последних матчах лишь раз ушли с нулем голов соперника). Гризи же вовсе установил рекорд и огорчил 33 из 34 клубов в чемпионате Испании. Кого не хватает? Самого «Атлетико» (ни одного мяча в 12 матчах против Симеоне).

«Реал Сосьедад» стремительно откатывается к середине таблицы с самой вершины Примеры. У басков одна победа в четырех последних турах, а воскресенье завершилось поражением от «Эспаньола». 0:1 и пропущенный мяч на 77-й минуте. Вроде бы «Сосьедад» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но у каталонцев один удар в штангу и решающий выстрел в сетку. «Сан-Себастьян» сполз на третье место, а по потерянным очкам и вовсе на четвертое.

Италия

«Наполи» распял бывшего тренера

Маурицио Сарри впервые приехал в Неаполь с «Лацио» и тут же стал свидетелем изнасилования. Жертвой неожиданно оказалась его команда – «орлы» шустренько получили двушечку за 10 минут и три мяча за полчаса. Смотреть на действия Франческо Ачерби во втором голе «Наполи» было мучительно, а при третьей банке за Мертенсом не успел Луис Альберто.

Под конец матча «Лацио» получил еще и от Фабиана Руиса и устроился на непотребные 0:4. «Наполи» очевидно разозлился на два поражения подряд, и московский позор от «Спартака» стал последней каплей. Страшно представить, что основа «партенопеи» сделала бы с 17-летним вратарем «Локомотива» Худяковым, если четыре пули получили римляне.

«Милан» сенсационно повалился с «Сассуоло»

«Милан» после триумфа над «Атлетико» в Лиге чемпионов бездарно упустил победу в Серии А. Против «Сассуоло» Ибрагимович не забил с выхода один на один, а Романьоли с корнера вонзил в ближний угол.

Спустя три минуты Скамакка сравнял красивым дальним выстрелом, а спустя еще 12 рикошетом от Кьера вывел гостей вперед. «Россонери» просто рассыпались в первом тайме и чудом не получили еще два-три гола. После перерыва Берарди размотал Романьоли и послал в сетку третий мяч, а затем капитан «Милана» получил прямую красную за снос соперника. 1:3 – миланцы отпустили «Наполи» на три очка.

А еще в Италии:

Жозе Моуринью в скучнейшем матче высек «Торино» – 1:0 с голом Тэмми Абрахама в первой половине. «Рома» по-прежнему не попадает в Лигу чемпионов, до идущей четвертой «Аталанты» три балла.

Андрей Шевченко кошмарно стартовал с «Дженоа». Украинский тренер скатал нули с «Удинезе», и пока у него в Генуе одно очко и ни одного забитого мяча. Шева плетется с «грифонами» в зоне вылета, но спасительное 17-е место всего в двух баллах.

А еще во Франции:

Лионель Месси, «Сент-Этьен» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

«ПСЖ» выжигает Лигу 1. У Почеттино наконец-то дебютировал Серхио Рамос, и экс-капитан «Реала» сразу вышел в старте на матч с последней командой чемпионата. Серега тут же не удержал структуру при офсайдной ловушке на «Сент-Этьен» и молча смотрел, как Доннарумму расстреляли в середине первого тайма.

«Зеленым» явно не хватало мощи даже против разбалансированного «Парижа», и они заиграли грубо – грязный фол на Неймаре чуть не приблизил день рождения сестры, а Ди Марию жестко встретили уже на подступах к штрафной. Француз польского происхождения Колодзейчак отправился вон с прямой красной за подкат под Мбаппе, и с этого стандарта Маркиньос и забил головой в добавленное время.

«Сен-Жермен» долго мучился с девятью полевыми игроками «С-Э», но Месси все же раздал две голевые под уставшего соперника и закончил матч с тремя результативными передачами. 3:1 – Лео стал первым в мире, у кого есть ассистентский хет-трик за два клуба и сборную. Сам аргентинец явно побрился под получение «Золотого мяча», церемония уже в понедельник вечером.

А еще в Германии:

Амин Адли и Эдмонд Тапсоба («Байер»), Эмиль Форсберг и Брайан Бробби («РБ Лейцпиг») Фото: Getty Images

«Лейпциг» раскачивается по сезону, как мартышка на лиане. После 5:0 с «Брюгге» в ЛЧ «быки» без шансов отлетели дома от «Байера» – 1:3. «РБ» провалил старт матча и получил два мяча за 34 минуты, а за голом Андре Силвы (ассист от Нкунку) последовал третий гвоздь от голландца Фримпонга (нет, не того). Клуб, обещавший стать второй силой в Бундеслиге, спустился уже на восьмую строчку, «Леверкузен» – третий в шести очках от топ-2.

«Айнтрахт» с трудом вырвал победу у «Унион Берлина» – 2:1. Защита столичного клуба на 95-й минуте упустила оказавшегося в чужой штрафной центрбека Ндика и получила решающий гол головой. Поразительно, что «Берлин» не воспользовался шансом и не поднялся в зону ЛЧ, а «Франкфурт» плетется в середине таблицы.

А еще в Норвегии:

Невиданная дичь: кипер симулировал после удара партнера, и того удалили

Футбольный псих года найден в Скандинавии. Защитник «Викинга» Давид Брекало вызверился на вратаря своей команды и в ярости пихнул его в грудь. Дурачок-голкипер симулировал удар в лицо, а Брекало получил прямую красную за драку с партнером. Жаль, что главное шоу наверняка перенеслось в раздевалку «Викинга».

Но самая смешная симуляция произошла в Бразилии. Арбитр финала Кубка Либертадорес похлопал игрока «Палмейрас» Дейверсона по плечу, а футболист упал, словно его подстрелили

Чемпионат Норвегии Невиданная дичь: кипер симулировал после удара партнера, и того удалили 3 ЧАСА НАЗАД