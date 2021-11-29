Александр Головин, «Монако»

90 минут против «Реал Сосьедад» и «Страсбура»

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Российский полузащитник вернулся в основу «Монако» – травмы наконец оставили Сашу в покое. Жаль, на этой неделе обошлось без результативных действий: в домашней игре Лиги Европы против «Сосьедада» Головин совершил 47 касаний, однажды пробил по воротам и сделал 2 паса под удар. Точность передач русского полузащитника составила 73,1%. Также Головин сделал 2 отбора, один перехват и совершил один фол, за который получил желтую карточку.

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Домашняя игра 15-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» также не стала бенефисом Александра: все те же 1 удар и 2 паса под удар. Зато подтянул точность передач – 75,5%. А еще Головин 71 раз коснулся мяча, выполнил 3 обводки, а также совершил по одному отбору и перехвату.

Денис Черышев, «Валенсия»

9 минут против «Райо Вальекано»

Воспитанник «Реала» сыграл впервые за полтора месяца – Пепе Бордалас доверился россиянину в матче 15-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано». Черышев, вышедший на 81-й минуте вместо Элдера Кошты, выполнил одну обводку, 2 паса (оба точные) и 2 отбора. Но 7 касаний российского полузащитника не помогли «Валенсии» победить на «Месталье» – игра закончилась со счетом 1:1.

Денис Черышев, «Валенсия» Фото: Getty Images

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

83 минуты против «Аланьяспора»

Второй уикенд подряд русский защитник становится худшим игроком своей команды по версии WhoScored – на этот раз в победной игре с «Аланьяспором» (3:0). Статистический портал оценил выступление Кудряшова в 6,60 балла. Федор 81 раз коснулся мяча, ни разу не отобрал или перехватил мяч, зато отметился одним заблокированным ударом. А еще выполнил 74 передачи с точностью 85,1%.

Александр Жиров, «Зандхаузен»

90 минут против «Шальке»

Еще один неудачный перфоманс российского защитника за рубежом. Вице-капитан «Зандхаузена» в прямом смысле поучаствовал в гостевом разгроме от «Шальке» – на счету Жирова автогол, сделавший счет 3:1 в пользу гельзенкирхенцев. При этом Александр выиграл 5 из семи верховых единоборств, выполнил 3 отбора, 2 перехвата, 7 выносов мяча и однажды заблокировал удар. Но итогом матча стала победа «Шальке» со счетом 5:2.

Никита Хайкин, «Будё/Глимт»

90 минут против софийского ЦСКА и «Русенборга»

Очередной успешный для русского вратаря матч в чемпионате Норвегии: Хайкин не пропустил и помог «Будё» увезти ничью из Тронхейма. Для этого Никите хватило лишь одного сэйва, потому что из десяти ударов «Русенборга» до створа дошел лишь один.

До этого Хайкин помог «Будё» обыграть софийский ЦСКА в Лиге Конференций – одного сэйва русского вратаря снова оказалось достаточно для сухаря. «Будё» выиграл со счетом 2:0.

Никита Хайкин Фото: Getty Images

Леон Классен, «Тироль»

89 минут против «Альтаха», ассист

Левый защитник молодежной сборной России зажег во втором матче чемпионата Австрии кряду: после дубля из ассистов в предыдущем туре с «Вольфсбергом» Классен снова отметился голевым пасом. 21-летний латераль сделал ассист на Валентино Мюллера – гол увеличил преимущество «Тироля» до двух мячей. А за 2 минуты до конца основного времени команда Леона установила окончательный счет в выездном матче с «Альтахом» – 3:0.

Как дела у других футболистов из России?

Алексей Миранчук не играет за «Аталанту» ровно месяц – в последний раз полузащитник выходил на поле 27 октября в матче Серии А против «Сампдории». Россиянин провел игру с «Ювентусом» в запасе с первой до последней минуты, но «Аталанта» отлично справилась и без него – гол Сапаты принес победу в Турине со счетом 1:0. К слову, Леша не попал в стартовый состав бергамасков в 14-й раз подряд – в последний раз он появлялся в основе 18 сентября.

Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»! Поверить в это было бы невозможно, если бы «фиалки» не выложили видео с тренировки. Правда, возвращение к тренировкам не совпало с камбэком на поле – в окончательную заявку на матч с «Эмполи» русский форвард не попал. Кокорин не играет с 3 октября.

Магомед-Шапи Сулейманов отыграл 74 минуты за «Гиресунспор» в матче с «Бешикташем»: форвард вышел в старте, но не отметился результативными действиями. Это не помешало «Гиресунспору» добиться разгромной победы со счетом 4:0. Игра против «Бешикташа» стала для Шапи 11-й в чемпионате Турции, последние 5 матчей он начинает в стартовом составе. При этом Сулейманов пока не забил ни одного мяча и сделал ни одного ассиста за «Гиресунспор». Кроме того, Шапи не провел ни одного полного матча за клуб.

Юрий Лодыгин не спас «Яннину» в матче 11-го тура чемпионата Греции: АЕК нанес клубу российского вратаря домашнее поражение со счетом 1:2. Лодыгин сделал 4 сэйва, но этого оказалось недостаточно.

Владислав Левин вернулся в стартовый состав «Богемианс-1905» – полузащитник отыграл 90 минут во встрече с «Викторией». Выезд в Пльзень закончился для команды Левина сокрушительным поражением – 0:6.

Форвард «Истры» Сердер Сердеров вышел на замену на 72-й минуте матча 17-го тура с «Хайдуком» – к этому моменту его команда уже горела в гостях со счетом 0:3. За проведенные на поле 18 минут Сердеров не успел отметиться результативными действиями – в отличие от «Хайдука». Хозяева забили еще раз и выиграли 4:0.

Роман Тугаринов сыграл третий матч за «Телстар» во втором дивизионе Нидерландов – защитник провел на поле все 90 минут. Команда русского защитника сыграла вничью с «Оссом» – 1:1.

18-летний форвард кипрского «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов после шикарного перфоманса в предыдущем туре (дубль «Этникосу» и дебютные голы за клуб) выступил скромнее: отыграл с «Арисом» все те же 75 минут, но не отметился голами или ассистами.

Константин Рауш провел третий матч за «Нюрнберг» во Второй Бундеслиге – вышел на 7 минут против «Дармштадта», но не помог своей команде уйти со счета 0:2. После возвращения в Германию в августе 2021-го защитник сыграл в составе «Нюрнберга» 12 минут.

На скамейках остались российские вратари, выступающие в Германии – Андрей Лунев («Байер») и Антон Митрюшкин («Динамо» Дрезден). А также 18-летний полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов.

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