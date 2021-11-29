29 ноября в Париже состоится церемония награждения «Золотого мяча»-2021. Пока весь мир гадает, кто победит – Роберт Левандовский или Лионель Месси – организаторы добавили еще интриги.

Победитель, помимо самого трофея, получит уникальный подарок в виде роскошных и эксклюзивных часов.

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Аксессуар разработала швейцарская компания Pursell. Часы изготовлены из 18-каратного розового золота и оснащены механическим механизмом с запасом хода на 50 часов. Внутри механизма поместили уменьшенную копию главного атрибута церемонии.

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