Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» – аргентинец обновил собственное достижение и выиграл награду в рекордный седьмой раз.

Более того, приз достался игроку французского клуба впервые за 30 лет. А футболист «ПСЖ» и вовсе получил трофей France Football впервые в истории.

Главный соперник Лео в борьбе за «Золотой мяч», нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, после объявления итоговых результатов в парижском театре Шатле улыбался и вежливо аплодировал. Но гигантское разочарование 33-летнего поляка было явно заметно.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Решение отдать награду Лионелю Месси действительно устроило не всех. Обладатель «Золотого мяча»-1990 Лотар Маттеус разразился гневной тирадой сразу после окончания церемонии.

«Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всем уважении к Лионелю Месси и другим отличным номинантам, никто не заслужил «Золотой мяч» больше Левандовского.

France Football не присуждал приз в прошлом году, и только из-за всех титулов, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020-м, ему нет равных в последние два года. Но даже если рассматривать только 2021 год, Левандовски все равно был лучшим. Он побил рекорд Герда Мюллера, возглавил список бомбардиров во всех турнирах, а в этом году снова всех обошел в национальных и международных турнирах.

Хоть Месси и взял Кубок Америки с Аргентиной, но выглядит абсолютно бледным в «ПСЖ». Бензема провел отличный год, но ничего не выиграл с «Реалом». Салах был великолепен в последние несколько месяцев, но в начале года у него был долгий безголевой период.

Джорджиньо, конечно, выиграл два очень важных титула с «Челси» и Италией, но он далеко не так выделялся, как Левандовский. А Роналду не был так стабилен и ярок, как Роберт. Не могу понять, почему Левандовский не выиграл», – возмутился экс-футболист сборной Германии и «Баварии».

Лотар Маттеус Фото: Getty Images

Легенда сборной Франции Жан-Пьер Папен еще до церемонии резко высказался против того, чтобы «Золотой мяч» получил Месси. Бывший форвард выделил других кандидатов, которые более достойны приза – в их числе были Роберт Левандовский, Джорджиньо, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

«Он плохо играет пять месяцев. То же самое касается Роналду. Что сделал Месси в Париже после победы на Кубке Америки? Он забил один гол в Лиге 1, три – в Лиге чемпионов. Я ничего не имею против Месси. Он один из величайших игроков в истории. Но в этом году он этого не заслуживает.

Победа Месси обесценит «Золотой мяч». Это будет означать, что мы больше не даем игрокам, которые хорошо себя проявляют, шанс выиграть трофей, учитывая то, как сложно хорошо играть в течение всего сезона», – заявил Папен в интервью Futbol Frances.

Бывший нападающий сборной Англии и ведущий шоу Match of the Day на телеканале BBC One Гари Линекер поздравил Месси с получением «Золотого мяча» и назвал достижение аргентинца «великолепной семеркой». Но позже прокомментировал слова Лео, который со сцены парижского театра Шатле заявил, что Левандовский давно заслужил приз, а «Золотой мяч»-2020 должен стоять у него дома.

«Месси соглашается. Месси прав. Вручите Левандовскому награду. Это так просто и так правильно», – написал Линекер в твиттере.

Легенда «Баварии» и нынешний генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан соглашается с Линекером – экс-вратарь сборной Германии поздравил Месси с победой, но назвал более достойного кандидата на получение приза.

«Роберт Левандовский заслужил «Золотой мяч» в дополнение к тому, что был назван лучшим нападающим года. Годами он каждый день показывал абсолютно выдающуюся игру.

Даже без «Золотого мяча» Левандовский уже давно взошел на Олимп величайших в мировом футболе. Я в предвкушении того, какие рекорды он установит с «Баварией» в дальнейшем. В следующем году он снова будет претендовать на награду», – приводит слова Кана официальный сайт «Баварии».

Не всех устроило решение отдать приз Месси, но аргентинец заслужил «Золотой мяч» ровно по двум причинам . Награждение легенды отражает слом в истории футбола – нас ждет новая эпоха.

