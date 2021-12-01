Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о призе имени Льва Яшина, который получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
«А что насчет Эдуара Менди? А, ну это же Кубок Африки: мы же обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир. Это единственный турнир, ради которого футболистам приходится покидать клуб на три недели. Потому что у Африки всегда мало пространства для маневра. Но все изменится, обязательно изменится», – заявил Эвра.
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На прошедшем чемпионате Европы 2020 года Доннарумма был признан лучшим игроком турнира. Он помог сборной Италии одержать семь побед в семи матчах и пропустил четыре мяча. В финальной встрече с командой Англии (1:1, 3:2 – по пенальти) вратарь отразил два решающих 11-метровых удара. Вратарь лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди занял в голосовании второе место. Третьим стал Ян Облак из мадридского «Атлетико».
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Источники: инстаграм Патриса Эвра
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