Бывший полузащитник «Барселоны», «Ливерпуля» и национальной команды Аргентины Хавьер Маскерано вскоре станет главным тренером молодежной сборной Аргентины U20.
Маскерано сменит на этом посту Фернандо Батисту, который войдет в тренерский штаб сборной Венесуэлы под руководством Хосе Пекермана.
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37-летний Маскерано завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года. Последним клубом в карьере вице-чемпиона мира-2014 стал «Эстудиантес». Об уходе из сборной футболист объявил еще в 2018 году, после поражения сборной Аргентины от Франции (3:4) в 1/8 финала проходившего в России чемпионата мира. Всего за национальную команду Хавьер провел 147 матчей.
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Источник:
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