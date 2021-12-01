Изначально турнир планировался с 26 января по 4 февраля в испанской Марбелье. Призовой фонд составил бы 20 миллионов рублей. Традиционным участником таких турниров был «Спартак», но в этот раз красно-белые предпочли подготовку без турнира. Вместо этого команда проведет два сбора в Эмиратах.

Из-за неучастия красно-белых турнир потерял значительную часть медийной привлекательности. Кроме того, не всем участникам были удобны сроки проведения.

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Планировалось, что в турнире могли принять участие «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а также одна иностранная команда. Но в итоге организаторы решили отменить ивент.

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