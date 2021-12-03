Времена изменились. Раньше топ-футболистов можно было забрать бесплатно лишь в преклонном возрасте. Такие футболисты тоже есть в списке будущих свободных агентов: Гарет Бейл (32), Луис Суарес (34), Иван Перишич (32), Уго Льорис (34). Но футболисты за 30 уже не привлекают к себе так много внимания.

В наши дни рынок бесплатных трансферов имеет совершенно другие характеристики. И это объяснимо.

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У кого истекают контракты?

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У кого еще истекают контракты летом:

Лоренцо Инсинье («Наполи»)

Никлас Зюле («Бавария»)

Андреа Белотти («Торино»)

Андреас Кристенсен («Челси»)

Анхель ди Мария («ПСЖ»)

Денис Закария («Мёнхенгладбах»)

Сердар Азмун («Зенит»)

Джесси Лингард («МЮ»)

Хуан Кудрадо («Ювентус»)

Луис Суарес («Атлетико»)

Сержи Роберто («Барселона»)

Иско («Реал»)

Александр Ляказетт («Арсенал»)

Анхель ди Мария, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Чего хотят Мбаппе и Погба?

«Этот список много, о чем говорит, но в финансовом отношении COVID оказал огромное влияние. Вирус действительно нанес урон европейскому футболу, – признался The Athletic один из ведущих руководителей топ-клуба АПЛ, услышав вышеперечисленные имена. – Мбаппе не обновляет контракт, потому что хочет играть за «Реал». У Погба и некоторых других футболистов хочется спросить, куда они хотят перейти за более выгодными условиями. Наверное, никуда».

Действительно, Погба вряд ли получит такую же зарплату где-то, кроме «ПСЖ» и его предыдущего клуба «Ювентуса». Интересно, что полузащитник «МЮ» недавно вкратце поговорил с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи в отеле в Париже. Источники, близкие к «ПСЖ», естественно, утверждают, что их нахождение в одном и том же месте в одно и то же время – просто совпадение.

Не так давно появились признаки того, что Погба может остаться в «Юнайтед», но это было до того, как он растерял форму и получил травму бедра. Существует теория, что одной из причин продления контракта Погба является желание помочь клубу укрепить отношения с Мино Райолой. Он может быть полезен, потому что представляет интересны желанного для «МЮ» футболиста – Эрлинга Холанна.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Кажется маловероятным, что «дьяволы» выиграют гонку за Холанна, учитывая, что все указывает на то, что «Манчестер Сити» будет предпочтительным вариантом для Эрлинга, если он переедет в Англию.

Что касается Мбаппе, «ПСЖ» продолжает улучшать условия, но уже теряет надежду на то, что 22-летний нападающий согласится. «Реал» же уверен что Мбаппе уедет в столицу Испании бесплатно.

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Во всем виноват ковид?

Ситуации с остальными игроками из списка не менее увлекательны. Оптимальное время для переподписания контракта – когда до окончания соглашения остается около двух лет. В случае с Мбаппе и компанией это было бы летом 2020-го, когда большинство клубов проводили матчи на пустых стадионах и думали лишь о том, как справиться с финансовыми последствиями пандемии.

Обстоятельства переговоров с каждым футболистом индивидуальны, поэтому было бы неправильно говорить, что COVID сам по себе объясняет, почему у такого количества ценных игроков осталось чуть больше полугода до окончания контрактов. Переговоры с игроками где-то прерваны, в других случаях еще не начались. Некоторые клубы надеются на урегулирование ситуации – например, ожидается, что Дибала подпишет новый договор с «Юве», который будет действовать до 2026 года. Андреас Кристенсен с гораздо большей вероятностью останется в «Челси», чем уйдет.

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

Именно коронавирусом люди пытаются объяснить, почему так переполнен рынок топовых свободных агентов. «Все дело в коронавирусе и финансовой реальности, с которыми столкнулись многие клубы, – говорит другой высокопоставленный деятель Премьер-лиги. – Клубы более осторожны, и многие из них, в том числе и мы, увидели в этом возможность сократить выплаты по заработной плате, и им вполне комфортно вести переговоры более жестко и говорить: «Послушайте, он просит слишком много денег, мы просто не будем столько платить». Если мы не собираемся этого делать, то я не уверен, что кто-то еще будет платить столько, сколько просит футболист».

Именно это произошло с Лоренцо Инсинье, нападающим «Наполи», который был одной из звезд сборной Италии, выигравших чемпионат Европы в июле. Клуб Серии А предложил ему новую сделку, но с более низкой зарплатой.

Лоренко Инсинье, сборная Италии Фото: Getty Images

Европейские клубы обнищали?

Нежелание клубов садиться за переговоры не является отражением ценности игрока. Во время пандемии клубы понесли огромные убытки, и спортивные директоры вынуждены были отбить часть этих денег. «Давайте посмотрим на финансовую устойчивость тех клубов, которые, скажем, пять лет назад были основными игроками, – говорит Дик Лоу, который большую часть десятилетия руководил трансферами в «Арсенале». – «Барселона» не участвует в игре, «Мадрид» уже не обладает такой огневой мощью, как раньше. Я не вижу, чтобы в Италии кто-нибудь много платил.

В Бундеслиге «Бавария» может тратить деньги, но исторически они проявляли осторожность на трансферном рынке. Холанн собирается покинуть «Боруссию», и, допустим, в конечном итоге они получат плату за трансфер в размере 125 миллионов фунтов. Для «Баварии» не очень характерно, что они потратили эти 125 млн. Единственный клуб во Франции с такими финансовыми ресурсами – это «ПСЖ». И, конечно же, есть потенциальный разрушитель рынка – «Ньюкасл».

Ходят слухи, что при поддержке новых владельцев из Саудовской Аравии «Ньюкасл Юнайтед» готов платить Брозовичу сумасшедшие деньги. Проблема в том, что полузащитник «Интера» вовсе не так заинтересован в подписании контракта с «сороками», как «Ньюкасл» в его подписании, и уж тем более не в январе, когда над английским клубом нависла угроза вылета из АПЛ.

Фанаты «Ньюкасл Юнайтед» Фото: Getty Images

Бесплатный переход точно бесплатный?

«О боже, нет, – отвечает опытный спортивный директор одного из клубов Премьер-лиги. – Агентские гонорары – теперь у них действительно хорошо получается получить 5% при повторных переговорах. Все хотят 10% зарплаты. Если вы платите игроку 10 тысяч фунтов в неделю, это обойдется вам в 11 тысяч фунтов, потому что агенты хотят получать грандиозные еженедельные гонорары. Увеличьте эту сумму до 200 тысяч в неделю или 300 тысяч для некоторых крупных игроков, и это станет серьезным финансовым обременением.

Я могу только содрогнуться от мысли, какой будет сделка Мбаппе. «Реал» якобы был готов отдать «ПСЖ» летом 200 миллионов евро, поэтому, если бы я был агентом Мбаппе, ведущим переговоры о бесплатном трансфере, я бы сказал: «Мы хотим, чтобы гонорар за игрока составлял 50 миллионов евро, а агенту – еще 50 миллионов евро. И сверху еще 100 миллионов евро».

Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен») Фото: Getty Images

«Трансферные сборы убивают клубы, – говорит старший специалист в одном из ведущих клубов Премьер-лиги. – Вы покупаете игрока за 25 миллионов фунтов. Хорошо, вы можете разбить выплаты – 10+10, потом еще 5 млн. Но это все еще 10 млн за (первые) семь дней. Лучше давать «бесплатному» агенту 200 тысяч фунтов в неделю и избегать промедления по контракту.

Скажем, стоимость одного из этих игроков составляет 15 миллионов фунтов. Если это хороший агент, он, вероятно, скажет: «Давайте разделим это на три части: игрок получает 5 млн, я получаю 5 млн, потому что это бесплатный переход, и я работаю от вашего имени, а вы экономите 5 млн».

Так что на самом деле это сделка на 10 млн. Вы будете вести переговоры, но если это суперзвезда, и за ним, скажем, охотятся «Милан», «Ювентус» и «Рома», один из этих клубов пойдет и перебьет ваше предложение».

Мино Райола Фото: Getty Images

Останется ли Рюдигер в «Челси»?

Переговоры по контракту часто могут превратиться в сагу, и в процессе иногда портятся отношения. «В психологическом плане наступает переломный момент, когда игрок говорит: «Ну, клуб слишком долго ждал, поэтому я ухожу. Даже если они придут ко мне с тем контрактом, который я хочу, они должны были прийти полгода назад. Так что я потерял веру в них, – говорит Лоу, который раньше вел переговоры о трансферах в «Арсенале». – Но вы также думаете: хорошо удержать игрока, но не любой ценой. Такому футболисту не стоит бросать спасательный круг».

Положение Рюдигера в «Челси» интригует. Летом 2020 года Фрэнк Лэмпард, который в то время был главным тренером «Челси», пытался продать защитника, который не мог попасть в стартовый состав в начале сезона. Однако при замене Лэмпарда Томасом Тухелем Рюдигер стал чрезвычайно влиятельным игроком, и его замена будет стоить немалых денег для «Челси», если они не придут к соглашению по новому контракту. «Нужно проявить немного терпения, надеюсь, нас ждет счастливый конец», – сказал Тухель, отвечая на вопрос о будущем Рюдигера.

Эден Азар и Антонио Рюдигер Фото: Getty Images

Рюдигер хочет удвоить зарплату (сейчас она составляет 100 тысяч фунтов в неделю). Предложение «Челси» приближается к 140 тысячам, и есть ощущение, что ни одна из сторон в данный момент не желает идти на компромисс, в результате чего Рюдигер может свободно общаться с зарубежными клубами в январе. Ожидается, что «Бавария» и «Реал» сделают предложения, повышающие вероятность того, что «Челси» за бесценок потеряет игрока сборной Германии, который заявил, что играет в лучший футбол в карьере.

Несколько опытных функционеров Премьер-лиги, которые постоянно ведут переговоры по контрактам, говорили о том, что игроки «становятся смелее», когда дело касается их будущего, потому что, как сказал один из них, «они знают, что клубы не хотят тратить такие большие комиссии за переход прямо сейчас». Однако эта стратегия может быть рискованной, учитывая возможность травмы.

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Статья написана на основе материала The Athletic

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