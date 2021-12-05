Англия

Тухель потерял лидерство в АПЛ – спасибо Джорджиньо и Менди

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«Челси» не проигрывал с конца сентября, поэтому и с нестабильным «Вест Хэмом» рассчитывал на три очка. «Молотки» не побеждали три последних тура АПЛ, к середине тайма пропустили со стандарта, поэтому их никто не боялся. Джорджиньо, о претензиях которого на «Золотой мяч» говорили всерьез, привез на ровном месте – подставил Эдуара Менди под прессинг соперника в штрафной и под фол на пенальти. Лансини и сравнял с точки.

Чемпионат Германии Хуммельс больше не топ. Он привез все 3 гола «Баварии» 4 ЧАСА НАЗАД

Да, четыре минуты спустя Мэйсон Маунт к ассисту с углового добавил еще и красивейший голевой удар в касание, но это все осталось в первой половине игры. После перерыва «Челси» потух – запустил второй эквалайзер, нанес всего один удар в створ, и на 87-й получил решающий мяч после новой ошибки Менди. Автор гола Артюр Масуаку после матча написал в твиттере: «Да я сам обалдел так же, как и вы».

2:3 – победа «Вест Хэма», и теперь очень интересно почитать, как же Эдуар теперь прокукарекает о шансах на Yashin Trophy и ущемлении темнокожих футболистов в инстаграме.

А еще в Англии:

Мэйсон Маунт, «Челси» Фото: Getty Images

Внимание, сейчас пора обалдеть – в 53 матчах при Томасе Тухеле «Челси» лишь трижды пропустил больше одного мяча. Почему-то каждый раз против каких-то жмуров – против «Вест Брома», «Астон Виллы» и вот сейчас от «Вест Хэма».

«Ливерпуль» еще в первом тайме занес топор для казни «Вулверхэмптона» (два вернейших шанса до перерыва), но дотянул до 94-й минуте – 1:0, Дивок Ориги с паса Мо Салаха оформил победный мяч. Момент Диогу Жоты на 60-й будут вспоминать потомки – как не забить в пустые ворота?

Что сказал Юрген Клопп про Дивока Ориги во флэш-интервью? «Он легенда. ОН ЛЕГЕНДА»;

Юрген Клопп и Дивок Ориги, «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» Фото: Imago

«Манчестер Сити» за полчаса нанес восемь ударов в створ ворот «Уотфорда», два из них стали голами. Бернарду Силва на 63-й оформил дубль, в конце Кучо Эрнандес распечатал Эдерсона – 3:1. У «Манчестера» седьмая подряд победа во всех турнирах, но четвертый подряд матч с пропущенными – плохой знак для обороны и разборов Пепа.

«Ман Сити» поднялся на первое место в чемпионате Англии, «Ливерпуль» теперь второй, «Челси» шлепнулся на третью строчку. Разница между тремя топами АПЛ – в одно очко друг от друга.

Испания

Хави впервые проиграл в Ла Лиге и уселся на худший старт «Барсы»

«Барселона» – «Бетис» Фото: Getty Images

«Барселона» принимала бешеный «Бетис» – команду с четырехматчевым винстриком. Главные моменты у каталонцев создавали опальные звезды – Филиппе Коутиньо на 11-й минуте и Усман Дембеле на 76-й. Обоим в руководстве сказали, что нужно показывать себя, иначе продажа, и у обоих ничего не вышло.

Зато в огне был лучший бомбардир «Бетиса» Хуанми. Он на старте второй половины красиво в противоход проткнул мяч мимо Тер Стегена, но забрался в офсайд, а на 76-й безжалостно замкнул расстрельный эпизод в штрафной «Барсы».

0:1 – это первое поражение Хави в качестве тренера «сине-гранатовых». «Блауграна» в 15 турах Ла Лиги набрала 23 очка – это худший старт за последние 18 лет. Хорошая новость-напоминание для Хави – сезон-2003/04 «Барселона» закончила второй.

«Реал» потерял Бензема, но приобрел нового бомбардира (и это не Винисиус)

«Реал Сосьедад» почти весь первый круг держался в лидерах, но объективно подсдал за счет травм лидеров – с «Мадридом» не сыграли Начо Монреаль, Микель Мерино, Давид Сильва, плюс лишнюю карточку в прошлом туре получил футболист старта Ариц Элустондо. «Бланкос» сразу стало трудно – на 17-й минуте Карим Бензема травмировал бедро и покинул поле. Без него у столичного «Реала» все равно набралось пять выстрелов в створ за тайм, но голов так и не было.

Тяжело представить кричащего в перерыве Карло Анчелотти, но что-то же заставило игроков «Мадрида» забить два мяча за 13 минут второго тайма. Сначала отличился Винисиус (он и без Бенза вышел на второе место в гонке бомбардиров), а потом Йович добавил головой после скидки Каземиро.

Лука просто пережил ренессанс – послал мяч за «Реал» впервые с февраля 2020-го, стал MVP матча (ассист на Вини – тоже его ног дело) и превратился в героя одних мемов с Лионелем Месси. Только теперь обидных не для серба, ведь у Лео столько же голов в Лиге 1, сколько у форварда «Реала». 2:0 – «Мадрид» выиграл восьмой матч подряд, у «бланкос» 10 побед и ничья в 11 последних встречах.

А еще в Испании:

«Атлетико» за 11 минут рассыпался в Мадриде – вышел вперед (на 68-й забил лучший форвард Симеоне Матеус Кунья), а потом пропустил на 80-й и 91-й. 1:2 – несвойственная ерунда для Эль Чоло. По потерянным очкам «рохибланкос»-то вторые, но по пропущенным мячам уверенно первые среди всей топ-9 Примеры.

«Севилья» додержала преимущество с «Вильярреалом» – 1:0 после гола Окампоса на 16-й минуте. Андалусийцы подпрыгнули на вторую строчку в чемпионате, «субмарина» Унаи Эмери выиграла только один из пяти последних матчей (и то против какой-то «Виктории» в Кубке Испании со счетом 8:0).

Зато зацените, из какой позиции не забил человечес из топ-30 «Золотого мяча-2021» Жерар Морено.

Германия

«Бавария» задавила «Боруссию» под крики о судействе

Роберт Левандовский («Бавария»), «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

Роберт Левандовский выходил на Дер Классикер с приятными мыслями о «Золотом мяче-2020». Но партнеры больше думали о закрытых трибунах «Альянц-Арены», поэтому шустренько получили три момента при чужой толпе – Юлиан Брандт открыл счет на пятой минуте. Но уже через 240 секунд Мюллер с Левой ускакали к чужим воротам на привоз Хуммельса, и поляк вогнал эквалайзер.

Первый тайм шел на бешеных скоростях, без середины поля и на дичайших контратаках – гики наверняка плевались, зрители остались в восторге. Под конец половины Кингсли Коман вывел «Баварию» вперед, а сразу после перерыва Эрлинг Холанн, впервые выпрыгнувший в старте после травмы, из штрафной красиво закрутил в дальний угол.

У «Дортмунда» хватало шансов, и трибунам регулярно казалось, что судья Цвайер работает против них – что при простых фолах, что при падении Ройса перед чужими воротами, что при травме Брандта после жуткого падения. За 15 минут до финиша рефери дал пенальти за руку Хуммельса, и Левандовский забил с 11 метров.

Арбитр быстренько удалил тренера «Боруссии» Розе – тот так распалился, что из технической зоны его натурально уносил помощник. 3:2 – победа «Баварии» в горяченном Дер Классикер, дортмундцы проиграли «Мюнхену» седьмой раз подряд.

А еще в Германии:

Что кричали болельщики «Боруссии» до и после штрафного удара Роберта Левандовского? Правильно: «Месси! Месси!»

Патрик Шик, «Байер» Фото: Getty Images

«Байер» сбросил на «Гройтер Фюрт» атомную бомбу – 7:1, соперника разнесло на мельчайшие молекулы. Патрик Шик сделал покер с четырьмя голами, странно, что не вышел Андрей Лунев – не испортил бы и в поле.

У «Вольфсбурга» снова все паршиво. После увольнения Ван Боммела и назначения Кофельдта дела выравняли, но три победы подряд сменились пятым неудачным матчем – теперь 0:3 от «Майнца», два пропущенных мяча к четвертой минуте и ноль ударов в створ.

«Хоффенхайм» заборол «Айнтрахт» – получил гол на 15-й минуте и вонзил три в ответ к часу игры. 3:2 – «деревенские» временно поднялись на четвертую строчку Бундеслиги.

Италия

Моуринью опять устроился на 0:3

«Рома» осталась без дисквалифицированного Тэмми Абрахама и что-то совсем кошмарно стартовала с «Интером». Руй Патрисиу оперативно пропустил между ног прямым ударом с углового, еще пару раз выручил в опаснейших моментах и еще пару раз выгреб мячи из сетки. Римляне уселись на три гола на 40-й минуте, хотя могли на 0:5 и особо без шансов на то, чтобы нолик превратить хотя бы в единичку.

0:3 – «Рому» качественно отлещевали, даже несмотря на 0,89 xG, Жозе Моуринью впервые в карьере пропустил трешечку уже к перерыву. Особенный во флэш-интервью свалил все на дисквалы и коронавирус, а на пресс-конференции сразу перешел в наступление. «Ваша работа намного проще нашей, поэтому мы и зарабатываем больше вас», – плеснул ядом в первого попавшегося журналиста Моуринью. Конечно, когда нечем крыть по существу, то легче обойтись трамвайным хамством.

«Наполи» с «Аталантой» устроили перестрелку

Дрис Мертенс («Наполи») и Ремо Фройлер («Аталанта») Фото: Getty Images

Бергамаски все понимали про кризис неаполитанцев, поэтому тут же воспользовались моментом – Руслан Малиновский чуть не порвал сетку после удара в быстром нападении. «Партенопеи» тут же не повезло с прострелом в пустые в ответном рывке, а автор ассиста Дуван Сапата за полчаса организовал еще два опаснейших шанса у ворот Давида Оспины.

«Наполи» воспользовался промахами соперника и наказал – голы Зелиньского и Мертенса выросли из кошмарных ошибок обороны «Аталанты». Сапата делал все, чтобы держать гостей на плаву, и даже попал в штангу, но получилось только у Демирала. Турок вбежал в чужую штрафную, поднял голову и мощно выстрелил по ушам голкиперу.

«Неаполь» уже не оправился от атак и следом пропустил еще – Фройлер забил третий мяч «Бергамо». 3:2 – важная победа Гасперини, 10-й подряд матч без поражений. «Наполи» натурально сдувается на глазах, и четыре гола «Лацио» уже кажутся статистической аномалией.

А еще в Италии:

Руслан Малиновский забил 19-й мяч из-за штрафной с дебюта в Италии два года назад. У него больше всего голов дальними ударами в Европе, украинец даже круче Месси (у Лео всего 18 банок).

«Милан» за 18 минут запихал два мяча «Салернитане» (2:0) и вышел на первое место в Серии А. На одно очко теперь отстает «Интер», на два – «Наполи».

С банкой Алексиса Салемакерса у «Милана» стало 14 авторов голов за сезон – в чемпионатах большой пятерки только у «Челси» больше (16).

Франция

Лионеля Месси пора спасать

Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), «Ланс» Фото: Getty Images

«ПСЖ» не выиграл у «Ланса» – 1:1. Да, соперник идет в топ-5 Лиги 1, но легче от этого не становится. Месси стартовал с аперитивной штанги и не замечал, как «кроваво-золотые» покусывали фаворита. Кейлор Навас честно спасал «Париж» весь первый тайм, но позорно пропустил между рук во втором.

На последние 20 минут Почеттино выпустил трех свежих игроков (в том числе, Мбаппе), но «Сен-Жермен» спас другой – вышедший на замену Вейналдум вонзил головой на 92-й. Месси должен был решать точным штрафным на самой последней минуте, но послал мяч чуть выше, чем прежде в «Барселоне». 1:1 – в обороне «ПСЖ» все еще бардак, но звезд хватает для результата в Лиге фермеров.

А еще во Франции:

Лионель Месси, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Лионель Месси из пяти ударов ни разу не попал в створ и в девяти матчах Лиги 1 забил только один мяч. Аналитик насчитали у него 35 выстрелов по воротам, и статистика во Франции выглядит просто ничтожно – особенно на контрасте с Левандовским, у которого Лео на неделе забрал то ли один, то ли сразу два «Золотых мяча».

«Брест» отпинал «Марсель» – 2:1, волевая победа на «Велодроме». После 11 туров команда с запада Франции шла в чемпионате 18-й с разницей мячей -8. Сейчас Мишель тер Закарян выиграл шесть матчей подряд, подтянул «Брест» на шестую строчку Лиги 1 и выровнял голы до +2. Фантастика (или Лига фермеров).

Чемпионат Англии «ПСЖ» попытается купить Роналду, если уйдет Мбаппе (El Nacional) 6 ЧАСОВ НАЗАД