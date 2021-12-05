Англия

Рангник дебютировал в «МЮ» сухой победой и забросил клуб в топ-6

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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Ральфа Рангника новым главным тренером 29 ноября, но дебютировать немецкий коуч смог лишь в этот уикенд – слегка затянулось оформление рабочей визы. После увольнения Сульшера «дьяволы» не проиграли ни разу, поэтому главной задачей Рангника было не ухудшить все то, чего успел добиться Майкл Кэррик.

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И сделать это у немецкого коуча получилось – пусть и не без проблем. «Юнайтед» бешено прессинговал весь матч, но никак не мог занести мяч в ворота. Едва ли не сильнее всех старался Криштиану – он нанес 5 ударов, больше всех в матче, но забить не получалось. «Дьяволов» спас Фред – его неотразимый удар в касание из-за пределов штрафной на 77-й минуте принес «МЮ» победу.

Фред празднует гол в ворота «Кристал Пэлас» с партнерами по «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Рангник стал первым в истории АПЛ немецким тренером, победившим в дебютном матче. Этого не смогли сделать ни Юрген Клопп, ни Томас Тухель, ни трое других коучей из Германии: Феликс Магат, Ян Зиверт и Даниэль Фарке.

А еще в Англии:

Стивен Джеррард выиграл третий матч во главе «Астон Виллы» из четырех – отличный результат, учитывая, что единственное поражение бирмингемцы потерпели от монструозного «Сити». В последнем туре АПЛ СтивиДжи огорчил одного из своих учителей, Брендана Роджерса, который тренировал британского полузащитника в «Ливерпуле».

А вот в следующем туре Джеррарда ждет действительно серьезное испытание – «Астон Вилле» предстоит сыграть против родного «Ливерпуля» на «Энфилде». Эмоциональный матч назначен на 11 декабря.

«Тоттенхэм» по-прежнему не проигрывает в АПЛ после назначения Антонио Конте – на этот раз «шпоры» разгромили «Норвич» со счетом 3:0 и поднялись на 5-е место в АПЛ.

Испания

«Райо Вальекано» рвется в еврокубки

Клуб из пригорода Мадрида – одна из главных сенсаций сезона в Испании. После победы над «Барселоной» «Райо» проиграл только раз – лидеру Ла Лиги «Реалу». А в последнем туре команда Фалькао обыграла еще одну каталонскую команду – «Эспаньол». Для этого хватило одного гола. Зато теперь от пятого места, дающего право сыграть в еврокубках, клуб из Вальекаса отделяет всего дв очка.

А еще в Испании:

«Леванте» осел на дне таблицы Ла Лиги – валенсийцы не одержали в этом сезоне еще ни одной победы и упустили шанс разжиться тремя очками в домашнем матче с «Осасуной». Матч закончился нулевой ничьей – теперь от спасительного 17-го места «Леванте» отделяет шесть очков.

Италия

Куадрадо оформил сухой лист

Матч «Ювентуса» и «Дженоа» начался с бомбического мяча Хуана Куадрадо – колумбиец поразил ворота Сальваторе Сиригу прямым ударом с углового уже на девятой минуте! Мяч залетел в сетку по нереальной траектории, не уступив по красоте субботнему голу полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу. Миланец тоже забил с углового – мяч влетел голкиперу «Ромы» Рую Патрисиу между ног.

«Юве» завершил матч уверенной победой со счетом 2:0 – во втором тайме «грифонов» добил Дибала.

А еще в Италии:

После легендарного выхода на замену 30 ноября в матче с «Сампдорией» (1 минута на поле) Александр Кокорин остался в запасе на игру с «Болоньей». Тяжелая артиллерия не понадобилась: «фиалки» добились гостевой победы со счетом 3:2 и без русского форварда.

Выездная победа над «Сампдорией» со счетом 3:1 позволила «Лацио» обойти в таблице главных врагов – «Рому». Теперь «орлы» идут шестыми.

Германия

Унижение в Мёнхенгладбахе – хозяева получили 6 мячей за полчаса

Почти месяц назад мёнхенгладбахская «Боруссия» оформила один из самых неожиданных разгромов сезона – команда Ади Хюттера приложила «Баварию» в Кубке со счетом 5:0. А теперь неожиданно получила 0:6 от «Фрайбурга» дома. И все голы гости провели в первом тайме! Кажется, в Мюнхене за этой игрой наблюдали с особенным наслаждением.

Франция

Головин оформил эстетский ассист

«Монако» спокойно раскатывал «Метц» со счетом 3:0, когда на поле появился российский полузащитник монегасков Александр Головин. Он вышел на замену на 59-й минуте, а на 87-й отметился первым результативным действием в составе «Монако» за два месяца – Саша отдал изящный пас пяткой Виссаму Бен Йеддеру, который после такого просто не мог промахнуться.

Россия

Дичайший фол игрока «Уфы»

Матч тура прошел в Сочи, где «Краснодар» взял три очка благодаря дублю Виктора Классона (2:1) и взлетел на третье место. Вторую строчку продолжает удерживать московское «Динамо», раскатавшее «Уфу». Хозяевам уже на второй минуте помог нападающий Вячеслав Кротов, который грубо сфолил на фланге против Шиманьского. Фол чем-то напомнил дикий подкат против Неймара и неестественно изогнувшийся голеностоп бразильца. Пострадавший не смог продолжить встречу, а красная карточка стала справедливым приговором для Кротова.

В большинстве «Динамо» открыло счет усилиями Макарова, а «Уфа» еще до перерыва осталась вдевятером: Касинтура решился на фол последней надежды. Динамовцы спокойно победили со счетом 2:0.

В России главным событием уикенда стали протесты болельщиков против массового задержания фанатов ЦСКА. Рассказали, кто и как поддержал акцию

Чемпионат Англии Рангник получит €10 млн, если приведет в «МЮ» Холанна (Bild) 02/12/2021 В 12:27