Александр Головин, «Монако»

19 минут против «Анже», 31 минута против «Метца», голевая передача

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На минувшей неделе российский полузащитник выходил исключительно на замену. Вклад Головина в гостевую победу над «Анже» (3:1) получился минимальным – 13 касаний мяча, ни одного удара, паса под удар, перехвата или отбора.

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Зато появление за полчаса до конца матча с «Метцем» получилось крайне удачным – Саша отметился волшебным ассистом пяткой на Виссама Бен Йедера. Этот голевой пас стал первым результативным действием россиянина в «Монако» за 2 месяца и помог закрепить победу – 4:0.

Денис Черышев, «Валенсия»

64 минуты против «Утрильяса», 0 минут против «Сельты»

Игра первого раунда Кубка Короля с «Утрильясом» стала для Черышева первой в основном составе «Валенсии» с 12 сентября. Русский полузащитник провел на поле чуть больше часа, но не отметился результативными действиями. Хотя за то время, пока Денис не был заменен на Лато, «летучие мыши» забили дважды. В итоге валенсийцы добились победы со счетом 3:0.

А вот за гостевой победой над «Сельтой» в 16-м туре Ла Лиги (2:1) Черышев смотрел со скамейки. За последние 3 месяца россиянин сыграл за «Валенсию» в чемпионате Испании лишь 70 минут в трех матчах.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

13 минут против «Венеции», 0 минут против «Наполи»

Россиянин сыграл за «Аталанту» впервые за месяц! В последний раз он выходил на поле 27 октября в матче Серии А против «Сампдории» на 12 минут. И вот в последний день осени Джанпьеро Гасперини доверил Миранчуку сыграть на минуту больше. Леша вышел уже при счете 4:0 в пользу клуба из Бергамо и изменить его в ту или другую сторону не успел. Полузащитник коснулся мяча 13 раз, нанес один удар по воротам, сделал 8 пасов и один раз отобрал мяч.

Игру с «Наполи» Миранчук провел в запасе с первой до последней минуты, но бергамаски отлично справились без него и нанесли команде Лучано Спаллетти второе поражение в чемпионате (3:2). К слову, Леша не попал в стартовый состав бергамасков в 16-й раз подряд – в последний раз он появлялся в основе 18 сентября.

Никита Иосифов, «Вильярреал»

27 минут против «Виктории», забитый мяч

20-летний воспитанник «Локомотива» дебютировал за основу «Вильярреала» в первом раунде Кубка Испании и сразу же отметился голом. Унаи Эмери выпустил русского полузащитника на замену, и через 24 минуты Иосифов поставил точку в матче и забил восьмой мяч «Вильярреала». Для гола Никите хватило всего двух касаний.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор»

89 минут против «Фатих Карагюмрюк»

Российский форвард отметился первым результативным действием в Турции! Матч с клубом «Фатих Карагюмрюк» стал для Шапи 12-м в чемпионате, последние 6 игр он начинает в стартовом составе. И в последнем туре Сулейманов выдал свой лучший перфоманс после ухода из «Краснодара»: 3 удара, 4 паса под удар, 44 передачи с точностью 88% и ассист в первой голевой атаке «Гиресунспора». Забитый с передачи Шапи мяч положил начало волевой победе со счетом 3:1. WhoScored назвал россиянина лучшим игроком «Гиресунспора» в этой встрече.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

90 минут против «Кайсериспора»

Два уикенда подряд русский защитник становился худшим игроком своей команды по версии WhoScored. Но в последнем туре чемпионата Турции Кудряшов исправился: 2 перехвата, отбор, 86 передач с точностью 92% и 2 паса под удар сделали Федора лучшим защитником «Антальяспора» в матче с «Кайсериспором». Отличное достижение, если не учитывать итоговый счет: команда русского защитника проиграла на выезде со счетом 0:2.

Федор Кудряшов в матче«Хатайспор» – «Антальяспор» Фото: Twitter

В последний день осени случилось настоящее возвращение легенды: Александр Кокорин не только попал в заявку «Фиорентины» впервые с 3 октября, но и вышел на поле. Да, сыграл всего минуту, но совершил целых 2 касания, одним из которых стал единственный (и точный!) пас партнеру. А вот выйти в гостях с «Болоньей» Кокорину уже не дали. Впрочем, секретное оружие «фиалкам» не потребовалось – спокойно увезли победу со счетом 3:2 и без русского форварда.

Вице-капитан «Зандхаузена» Александр Жиров сыграл все 90 минут в матче Второй Бундеслиги с «Падерборном». В матче, закончившемся со счетом 1:1, русский защитник не отметился результативными действиями. Зато выиграл 9 верховых единоборств из 14-ти, сделал один отбор, 5 выносов и дважды заблокировал удары соперника.

Никита Хайкин прервал сухую серию из трех матчей во всех турнирах – «Будё/Глимт» дома сыграл вничью с «Бранном» (2:2). Русский вратарь провел на поле все 90 минут и сделал 3 сейва.

Левый защитник молодежной сборной России Леон Классен отмечался голевыми передачами в двух турах чемпионата Австрии кряду, но в последней игре остался без результативных действий, хотя и провел на после 90 минут. Его «Тироль» дома проиграл «Аустрии Клагенфурт» – 0:1.

Роман Тугаринов сыграл четвертый матч за «Телстар» во втором дивизионе Нидерландов – защитник снова провел на поле все 90 минут. Команда 22-летнего россиянина дома проиграла «Венло» – 1:3.

Владислав Левин принял участие сразу в двух матчах чемпионата Чехии на неделе – 1 декабря сыграл все 90 минут с «Карвиной» и помог «Богемианс-1905» добиться победы со счетом 3:0. А спустя 4 дня русский полузащитник провел на поле тайм во встрече с «Яблонцем» – его команда проиграла 1:2.

Николай Обольский сыграл за «Культураль Леонесу» впервые с 12 ноября – провел на поле 22 минуты в матче первого раунда Кубка Испании против «Сан-Фернандо». Команда русского форварда добилась победы на выезде со счетом 3:2, сам Обольский не записал на свой счет результативных действий.

18-летний форвард кипрского «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов после шикарного перфоманса пару туров назад (дубль «Этникосу» и дебютные голы за клуб) слегка сник: с АПОЭЛ его выпустили всего на 8 минут. Матч закончился 1:1, Абдусаламов не отметился голами или ассистами.

На скамейках остались российские вратари, выступающие в Германии – Андрей Лунев («Байер») и Антон Митрюшкин («Динамо» Дрезден).

О том, какой для русских футболистов за рубежом получилась предыдущая неделя, читай здесь

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