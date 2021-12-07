Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную 2021 года.

Команду по схеме 4-3-3 составили Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма (все – «ПСЖ»), Кевин де Брёйне, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Роберт Левандовский, Альфонсо Дэвис (оба – «Бавария»), Джорджиньо («Челси»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»). Леонардо Бонуччи («Ювентус»).

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Источник – сайт IFFHS.

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