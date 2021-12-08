«Зенит» – «Челси» – 3:3

Голы: Клаудиньо 38', Азмун 41', Оздоев 90' – Вернер 2', 85', Лукаку 62'

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Что нужно знать: «Челси» после разгрома «Ювентуса» (4:0) в прошлом туре вырвался на первое место в группе H, но лидировал только благодаря преимуществу по личным встречам над туринцами. Для удержания первой строчки лондонцам в игре с «Зенитом» была необходима победа, ведь «бьянконери» гоняли дома «Мальмё», который не проиграл только раз «Зениту». Гости резко начали: Тимо Вернер открыл счет уже на второй минуте и укрепил «снинх» на первой строчке.

Лига чемпионов УЕФА «Барса» – команда уровня ЛЕ. Шансов на плей-офф ЛЧ никогда не было ЧАС НАЗАД

В последующей перестрелке команды по очереди выходили вперед, но так и не определили лучшего. После второго мяча Вернера на 85-й минуте казалось, что «Зенит» уже не отыграется, но Магомед Оздоев в компенсированное время вонзил лонгшот и принес питерцам красивый финиш группового этапа. Полузащитник выскочил на замену на 80-й минуте, время на поле стало дебютным в этом роызгрыше Лиги чемпионов, ведь большую часть сезона Оздоев пропустил из-за травмы.

Что нужно видеть: красоту Оздоева, которой он выцепил ничью и скинул «Челси» на второе место в группе.

Цифра матча: «Челси» за пять предыдущих туров пропустил всего один мяч. Статистику испортил выезд к «Зениту» и Кепа Аррисабалага, который впервые сыграл в этом розыгрыше. «Синие» уже в первом тайме пропустили больше, чем за все предыдущие игры (2).

«Челси» впервые приехал в Россию после матча восьмилетней давности с «Рубином». В матче с «Зенитом» на победителя ЛЧ повлиял «Вираж».

«Ювентус» – «Мальмё» – 1:0

Что нужно знать: «Ювентус» принимал самую слабую команду группы и ожидаемо добыл победу. Мойзе Кин после изящного навеса Федерико Бернадески внешней стороной стопы вонзил первый мяч в Лиге чемпионов за «бьянконери». Гол оказался единственным и в матче. Благодаря победе и ничье «Челси»туринцы заняли первое место в группе H и четвертый сезон подряд выпорхнули в плей-офф с первой строчки.

Что нужно видеть: гол Кина вряд ли получился сногсшибательным, но вся красота эпизода – передача. Бернадески грациозным навесом шведой одурачил вратаря и максимально облегчил задачу нападающему.

Цифра матча: в 21 год и 283 дня Кин вонзил первый мяч за «Ювентус» в Лиге чемпионов. Мойзе стал вторым самым молодым бомбардиром «Юве» в ЛЧ, зеленее был только Алессандро Дель Пьеро.

«Бавария» – «Барселона» – 3:0

Что нужно знать: на выезд в Мюнхен перед «Барселоной» стояла задача хотя бы не проиграть, а в идеале взять три очка. Поражение же почти точно отправляло «сине-гранатовых» на третью строчку и в Лигу Европы, в которой «Барса» не выступала с сезона-2003/04: тогда даже турнир назывался по-другому – Кубок УЕФА. Справиться с мощной «Баварией» не получилось, поэтому весной «Барса» тряхнет стариной во втором по значимости еврокубке.

Первый выстрел по каталонцам нанес Томас Мюллер: ветеран «Баварии» вонзил 50-й мяч в Лиге чемпионов и стал первым немцем, который пробил эту отметку, а всего восьмым футболистом в истории. С интервалом в девять минут по «Барселоне» громыхнул Лерой Сане. Вингер вонзил эффектный лонгшот и окончательно лишил каталонцев шансов на спасение. На 62-й минуте «сине-гранатовых» добил Джамал Мусиала: 18-летний янгстер положил второй мяч в ЛЧ в карьере.

Что нужно видеть: артиллерию Лероя Сане, которая отправила в депрессию всю защиту «Барселоны».

Цифра матча: «Бавария» закончила групповой этап с 18 очками и разницей мячей +19 – это рекорд турнира.

«Барселона» – команда уровня Лиги Европы. У нее не было шансов в этом сезоне зацепиться за плей-офф.

«Бенфика» – «Динамо» Киев – 2:0

Что нужно знать: праздника от вылета «Барселоны» не было бы без победы «Бенфики» над киевским «Динамо». Португальцы перед последним туром отставали от каталонцев на два балла, но выловили более удобный календарь на заключительный тур – вместо выезда в Мюнхен получили домашний матч с аутсайдером группы. «Орлы» уже в первые 25 минут вонзили два мяча и дальше перешли за приятной слежкой избиения «Барсы», которое вывело их в плей-офф со второго места.

Первый и победный мяч «Бенфики» вонзил воспитанник киевлян – игрок сборной Украины Роман Яремчук. Нападающий не прижился на родине, но построил неплохую карьеру в Европе: после пяти сезонов в Бельгии 26-летний страйкер ворвался в чемпионат Португалии.

Что нужно видеть: почему бы как раз не заценить банку Яремчука? К тому же розыгрыш получился стильным.

Цифра матча: Яремчук вонзил первый мяч в этом розыгрыше ЛЧ и заодно прервал нудную безголевую серию – она растянулась на два с половиной месяца.

«Вольфсбург» – «Лилль» – 1:3

Голы: Штеффен 89' – Йылмаз 11', Дэвид 72', Гомес 78'

Что нужно знать: «Лилль» подходил к последнему туру с миссией не проиграть и перевыполнил задачу. «Доги» разорвали «Вольфсбург», которому по разу досталось от каждого соперника по группе. В итоге чемпион Франции с 11 очками занял первую строчку и катапультировался в плей-офф. «Зелено-белые» стратегически ретировались в пользу чемпионата Германии, где тоже необходимо поправлять дела, а то можно совсем без еврокубков остаться.

Что нужно видеть: гол и радость Энджела Гомеса – 21-летний англичанин только что воткнул первый мяч за «Лилль».

Цифра матча: «Лилль» рванул в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз в истории, но впервые сделал это с первого места.

«Ред Булл Зальцбург» – «Севилья» – 1:0

Что нужно знать: перед матчем команды разделяло всего очко: австрийцы немного опережали «Севилью» и располагались вторыми. После игры положение не поменялось, вот только преимущество «РБ» скакнуло до четырех пунктов – уже солиднее. Герой победы – 21-летний швейцарец Ноа Окафор. Страйкер завершил разящую контратаку австрийцев и вонзил уже третий мяч в этой ЛЧ. Последние полчаса «Зальцбург» еще и провел в большинстве – Хордан обалдел от мощи чемпиона Франции и от бессилия схватил две желтые за восемь минут.

Что нужно видеть: понаблюдаем за голом Окафора. Скоро ждем форварда в «Лейпциге»?

Цифра матча: «Зальцбург» впервые в истории катапультировался в плей-офф ЛЧ. Кажется, оба представителя группы G – самые желанные варианты при жеребьевке.

«Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» – 1:1

Что нужно знать: команды встречались в первом туре, и «Янг Бойз» неожиданно разобрал топового соперника 2:1. В этом им сильно помог Джесси Линград, который выдал ассист на второй гол швейцарцев. Видимо, перфоманс англичанина запомнился, ведь сегодня он выскочил в стартовом составе, но больше не чудил. Зато удивил Ральф Рангник: немец выставил на бессмысленный матч неосновной состав, который неплохо справлялся с соперником. «Красные дьяволы» обеспечили место в плей-офф еще в прошлом туре, поэтому позволили себе расслабиться.

Получилось так, что «Янг Бойз» оказались далеко не самыми молодыми парнями на поле. У «Манчестера» особенно во втором тайме на поле собрался целый выводок янгстеров, который точно не провалился. «Красные дьяволы» закончили групповой этап на первом месте, а швейцарцы – на последнем, хотя после первого тура располагались в зеркальном положении.

Что нужно видеть: молодняк, который засветился в футболках «МЮ». А то вдруг больше никогда о них не услышите.

Цифра матча: автор гола «МЮ» – 20-летний Мэйсон Гринвуд вонзил в этом сезоне за клуб уже пять мячей, больше постарался только Криштиану Роналду (12).

Лига чемпионов УЕФА «Барселона» вылетела из группы ЛЧ – впервые за 21 год 3 ЧАСА НАЗАД