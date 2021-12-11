Прославленный нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О будет руководить Федерацией футбола родной страны следующие четыре года. Четырехкратный победитель премии «Лучший футболист Африки» победил на выборах главы Федерации Сейду Мбомбо Нджоя.
В выборах должны были участвовать семь кандидатов, но пятеро из них сняли свои кандидатуры в день голосования. После избрания 40-летний Это'О пообещал провести широкий спектр реформ для процветания спорта в стране, в частности, построить не менее 10 стадионов за свою каденцию.
Ad
«Я разговаривал с бизнес-сообществом, и мы уверены, что найдем инвесторов, которые будут сопровождать нас в достижении наших целей», – отметил Самуэль
Чемпионат Португалии
Сын Это'О подписал контракт с «Виторией Гимарайнш»
- Это'О выступал на четырех чемпионатах мира, но не смог помочь Камеруну выйти из группового этапа.
- Лучшие годы камерунца прошли в «Барселоне» – он трижды выиграл чемпионат Испании и дважды Лигу чемпионов.
- С 2011 по 2013 годы форвард выступал за махачкалинский «Анжи».
Сын Это'О тоже неплохо играет в футбол. Он подписал контракт с «Виторией Гимарайнш»
Много лет назад Самуэль зажигал в России. Теперь РПЛ может потерять еще одну суперзвезду
Источник: BBC Sport
Лига чемпионов УЕФА
Прошедшее окно – одно из лучших. Вот еще 5 кандидатов
Футбол
Это'О возмущен отсутствием африканцев в списке 33 лучших от France Football
Реклама
Ad
Реклама
Ad