Прославленный нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О будет руководить Федерацией футбола родной страны следующие четыре года. Четырехкратный победитель премии «Лучший футболист Африки» победил на выборах главы Федерации Сейду Мбомбо Нджоя.

В выборах должны были участвовать семь кандидатов, но пятеро из них сняли свои кандидатуры в день голосования. После избрания 40-летний Это'О пообещал провести широкий спектр реформ для процветания спорта в стране, в частности, построить не менее 10 стадионов за свою каденцию.

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«Я разговаривал с бизнес-сообществом, и мы уверены, что найдем инвесторов, которые будут сопровождать нас в достижении наших целей», – отметил Самуэль

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Это'О выступал на четырех чемпионатах мира, но не смог помочь Камеруну выйти из группового этапа.

Лучшие годы камерунца прошли в «Барселоне» – он трижды выиграл чемпионат Испании и дважды Лигу чемпионов.

С 2011 по 2013 годы форвард выступал за махачкалинский «Анжи».

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