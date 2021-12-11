Англия

Джеррард приехал на «Энфилд» впервые за 6,5 лет

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В последний раз Стивен Джеррард выходил на поле «Энфилда» 16 мая 2015-го – то был предпоследний тур АПЛ, а «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. И вот легенда «красных» наконец вернулся – в новом статусе тренера и с целью лишить родной клуб очков.

Чемпионат Англии Рангник стартовал с 2-х сухих побед – второй случай в истории «МЮ» 3 ЧАСА НАЗАД

Болельщики «Ливерпуля» обещали не устраивать Стиви Джи особенных приветствий перед матчем с «Астон Виллой» и сдержали слово – зарядили чант «Стивен Джеррард» только после финального свистка. Сам Джеррард тоже был максимально сдержан и не демонстрировал эмоций. В послематчевом интервью он подчеркнул, что приехал в качестве тренера «Астон Виллы» и намерен делать все для успеха этого клуба: «Безусловно, этот стадион и эти болельщики для меня навсегда останутся особенными. Но я не могу позволить, чтобы мои эмоции от возвращения сюда как-то повлияли на команду».

Добиться успеха, кстати, у «Виллы» почти получилось – держались достойно и единственный мяч пропустили с не самого очевидного пенальти. Мохамед Салах реализовал 11-метровый на 67-й минуте и продлил победную серию «Ливерпуля» до семи игр. После матча Джеррард сетовал, что его команда проиграла «из-за спорного пенальти». А Юрген Клопп не жалел комплиментов легенде «Ливерпуля» и назвал Стивена «отличным тренером».

Стивен Джеррард и Юрген Клопп в матче «Ливерпуль» – «Астон Вилла» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Сити» сохранил лидерство в АПЛ в удивительном матче с «Вулверхэмптоном» на «Этихаде». Сначала форвард гостей Рауль Хименес умудрился получить солнечный удар в декабре и получил две желтые за 30 секунд в компенсированное к первому тайму время. Особенно курьезным вышло второе предупреждение – его мексиканец получил за то, что мешал разыграть штрафной.

В результате весь второй тайм команда Гвардиолы играла в большинстве, но победила лишь благодаря пенальти Рахима Стерлинга на 66-й минуте. И этот 11-метровый получился максимально спорным: повторы с разных ракурсов не дают четкого понимания, попал ли мяч в подмышку Жоау Моутинью в штрафной «Вулверхэмптона» после прострела Бернарду Силвы. Тем не менее, судья Джонатан Мосс без каких-либо колебаний пенальти назначил, а работавший на ВАР Андре Марринер не счел решение коллеги ошибочным.

«Челси» выиграл домашний матч АПЛ впервые с 23 октября: тогда лондонцы разнесли «Норвич» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 7:0. Но после – как отрезало: две игры подряд (с «Бёрнли» и «МЮ») закончились 1:1. Ничья маячила и во встрече с «Лидсом» – вплоть до 94-й минуты, пока Джорджиньо не реализовал пенальти. Победа со счетом 3:2 позволила команде Томаса Тухеля не отпустить вперед лидеров: от идущего вторым «Ливерпуля» отстают на очко, от лидирующего «Сити» – на два.

«МЮ» приехал в гости к худшей команде АПЛ и не мог забить вплоть до 75-й минуты. Любопытно, что как и в матчах «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси» все решил пенальти – его реализовал Криштиану Роналду. Португалец отметился 15-м результативным действием в 18 матчах за «Юнайтед». А Ральф Рангник стал лишь вторым тренером «МЮ», который стартовал с двух подряд сухих побед в АПЛ – немец повторил достижение, державшееся с 1903 года.

Испания

Перестрелка «Эспаньола» и «Леванте»

«Леванте» – безнадежно худшая команда нынешнего сезона Ла Лиги. Валенсийцы еще не одержали ни одной победы в чемпионате и пропустили больше всех. Зато в 17-м туре команда Алессио Лиши выдала яркий перфоманс в гостях у «Эспаньола»: дважды вели в счете, всего забили три мяча, но пропустили на один больше и снова остались с нулем в графе победы.

А еще в Испании:

«Валенсия» долго мучилась в матче с «Эльче» без Дениса Черышева – за 10 минут до конца матча на табло горел счет 1:1. Российский полузащитник вышел на 82-й минуте, и через четыре минуты «летучие мыши» вышли вперед усилиями Кристиано Пиччини. В голевой комбинации обошлось без участия Черышева.

Италия

«Ювентус» потерял очки и Дибалу

После поражения от «Аталанты» 27 ноября туринцы вернулись на победную тропу: дважды выиграли в Серии А, после чего закрепили успех в ЛЧ и вышли в плей-офф с первого места. Но гостевая игра с «Венецией» напомнила о прежних проблемах: плохая реализация и слишком пассивная игра на чужой половине поля. «Юве» забил в середине первого тайма, но позволил сопернику отыграться и закончил матч со счетом 1:1 – отставание от «Милана» теперь составляет уже 11 очков.

К проблемам туринцев добавилась потеря Пауло Дибалы: аргентинский форвард попросил замену уже через 10 минут после стартового свистка. В текущем сезоне аргентинец пропустил уже шесть матчей «Ювентуса» из-за травм.

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Милан» упустил возможность оторваться от «Юве», едва не проиграв в Удине (1:1). В середине первого тайма хозяева воспользовались обрезкой миланцев в середине поля, Бето выскочил один на один с вратарем и со второй попытки переиграл Мэньяна. Миланцы спасли игру лишь на второй компенсированной минуте матча. Ибрагимович растолкал защитников в штрафной после флангового навеса и отправил мяч в сетку. Этот мяч стал 300-м для Златана в чемпионатах топ-5. Больше только у Роналду (483) Месси (475).

Германия

«Бавария» увеличила отрыв от «Дортмунда» до 6 очков

«Бавария» столкнулась с проблемами в домашней игре с «Майнцем»: мюнхенцы пропустили первыми на 22-й минуте и смогли отыграться лишь в начале второго тайма. За 15 минут до конца встречи Джамал Мусиала забил победный мяч и избавил фанатов «Баварии» от тревог.

А вот «Дортмунд» не смог победить во втором матче Бундеслиги подряд: после поражения от «Баварии» команда Марко Розе сыграла вничью с «Бохумом». Юлиан Брандт спас «Боруссию» от поражения лишь за пять минут до конца матча.

Перед началом 15-го тура отрыв лидера от второго места составлял четыре очка, но теперь вырос уже до шести. Более того, уже в воскресенье «Байер» может сократить отставание от «Боруссии» до одного балла.

А еще в Германии:

Доменико Тедеско дебютировал в качестве главного тренера «РБ Лейпциг» и прервал серию команды из трех поражений в Бундеслиге. Экс-коуч «Спартака» разгромил дома «Гладбах» со счетом 4:1.

Россия

ЦСКА все-таки сыграл с «Арсеналом»

Домашней встрече армейцев с туляками предшествовала странная история – игру то отменяли, то нет. И проводить матч в 10-градусный мороз стоило хотя бы ради чудо-гола Антона Заболотного в прыжке пяткой.

Более того, форвард впервые в составе ЦСКА отметился дублем и принес армейцам важую победу в борьбе за сохранения места в пятерке перед зимней паузой. Теперь с пятью голами Заболотный – лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

А еще в России:

17-летний Сергей Пиняев забил первый мяч в РПЛ и ворвался в топ-3 самых молодых голеадоров РПЛ за всю историю. «Крылья» победили «Рубин» со счетом 2:0.

«Ростов» разгромно проиграл «Уралу» дома (1:4), но красиво почтил память Игоря Гамулы – вывели имя тренера на фасад «Ростов-Арены».

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