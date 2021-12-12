Англия

«Лестер» реализовал спорный пенальти и уничтожил «Ньюкасл»

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Разбогатевшие «сороки» никак не выберутся из зоны вылета: команда Эдди Хау крупно уступила «Лестеру» после первой победы в сезоне над «Бёрнли». Разгром начался с очень спорного пенальти: Мэддисон упал в штрафной, напоровшись на ногу Ласкеллеса – на повторах не совсем понятно, было ли нарушение. Но этот момент стал единственным спорным в игре: футболисты «Лестера» доказали легитимность победы, вонзив еще три банки.

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«Лестер» Фото: Getty Images

Из-за ужасных провалов в обороне на дуэль с вратарем вышел тот же Мэддисон, который оценил ситуацию и отдал свободному Даке – Патсон отправил мяч в пустые ворота. Еще два мяча команда Роджерса забила в конце встречи.

«Ньюкаслу» нужно срочно покупать Ван Дейка, Маркиньоса и еще пару защитников с прайсом не ниже 100 млн евро – нынешние парни совсем не справляются. Юри Тилеманс получил мяч в центре штрафной и хорошенько зарядил под перекладину, не почувствовав сопротивления. Закончил мучения «сорок» Мэддисон: игроки «Лестера» снова вскрыли оборону, а Джеймс оформил дубль аккуратным ударом из под защитника в ближний угол.

А еще в Англии:

«Вест Хэм» неожиданно не справился с «Бёрнли» и потерял важные очки в борьбе за зону Лиги чемпионов. Команды не забили ни одного мяча, а экс-армеец Никола Влашич вышел только на 20 минут. О бывшем спартаковце Алексе Крале Дэвис Мойес так и не вспомнил.

«Кристал Пэлас» устроил взбучку «Эвертону», а дубль оформил 21-летний Конор Галлахер, который забил уже пять мячей в нынешнем сезоне. «Пэлас» взял Конора в аренду у «Челси» – фанаты уже сравнивают его результативность с Лукаку, который забил лишь трижды.

Германия

«Байер» опозорился во Франкфурте без Лунева

Херардо Сеоане точно стоит задуматься: в предыдущем матче против «Ференцвароша» играл Лунев, и «Байер» пропустил лишь раз, а с «Айнтрахтом» в ворота вернулся Градецки – влетело сразу пять банок! Конечно, франкфуртцы пробили в створ в семь раз больше, чем венгры, но тут уже виноваты защитники «Леверкузена», которые сильно подвели капитана.

«Айнтрахт» – «Байер» Фото: Getty Images

Благодаря дублю Шика «Байер» повел 2:0 уже на 22-й минуте – казалось, ничего ужасного не произойдет. Но «Айнтрахт» быстро отыграл один мяч, а затем продолжил вонзать так, будто играет с командой региональной лиги. Градецки можно обвинить лишь в четвертом мяче, когда финн видел момент удара, но даже не попытался прыгнуть – мяч выглядел берущимся. В остальных случаях все сделала оборона. Пока «Байер» идет третьим в таблице, но после этого погрома отрыв от четвертого и пятого мест существенно сократился.

А еще в Германии:

«Гройтер Фюрт» взял и обыграл «Унион Берлин». Стоит поздравить парней с первой победой в сезоне, да еще и над таким соперником – «Унион» прилично рубился в Лиге Европы, а в Бундеслиге делает все, чтобы снова попасть в еврокубки.

Испания

«Барса» почти победила, но пустила плюху

«Барселона» снова не победила, на этот раз настроение испортила «Осасуна». Для команды Хави все начиналось красочно: уже на 12-й минуте Нико принял суперточный кросс от Гави и переиграл вратаря. Однако уже в следующей атаке памплонцы сравняли благодаря точному удару головой Давида Гарсии.

Жерар Пике, «Барселона» Фото: Getty Images

На первый тайм команды ушли при счете 1:1, а в начале второго отличился марроканец Абде – парень провел первый полный матч за каталонцев. Абде воткнул под перекладину с нескольких метров – мяч отскочил к нему после суматохи в штрафной. «Барса» почти дожила до первой победы с ноября, но в самом конце встречи метров с 25 прилетел точнейший удар в нижний угол от Чими Авилья. Похоже, молодым каталонцам нужно действовать пособраннее. Пока что Хави совершенно не выглядит всемогущим волшебником.

А еще в Испании:

Соседи по верхней части таблицы, «Бетис» и «Сосьедад», определили, кому бодаться за топ-3. Команда из Севильи убедила, что этого достойна именно она, и вонзила четыре безответных мяча. А после игры зеленая часть севильских фанатов устроила красивую акцию, закидав поле мягкими игрушками, которые клуб передаст в благотворительные организации.

«Вильярреал» буднично смел «Райо Вальекано» – хватило удара головой от Аисса Манди и точного пенальти в исполнении Жерара Морено.

Италия

Миранчук вышел в основе и забил!

Джан Пьеро Гасперини вспомнил о существовании Алексея и дал ему полноценный шанс в матче с «Вероной». Миранчук вышел с первых минут и вонзил суперважный мяч, сравняв счет незадолго до перерыва. Футболист сборной России воспользовался обрезкой защитников в штрафной и четко уложил мяч в нижний угол. Победу же бергамаскам принес гол Копмейерса: голландец воткнул метров с 30 и поразил ворота благодаря рикошету.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Наполи» окончательно сдулся и проиграл даже «Эмполи». Совсем недавно партинопейцы удивляли всех победной серией, а теперь скатились на четвертое место и смотрят, как за лидерство борются «Милан» и «Интер».

«Торино» прибило «Болонью» благодаря нелепому автоголу в совместном авторстве защитника Адама Сумаро и вратаря Лукаша Скорупского.

Костяк сборной Италии в составе «Сассуоло» обыграл «Лацио». Римлян похоронили Доменико Берарди и Джакомо Распадори – парни забили с передач друг друга.

Франция

Бывшие чемпионы, а ныне середняки чемпионата «Лилль» и «Лион» скатали нулевую ничью.

«Ницца» обыграла «Ренн» благодаря голу и ассисту Каспера Дольберга. И почему «Ренн» считают главным фаворитом Лиги конференций?

Россия

«Динамо» доказало, что готово рубиться с «Зенитом» на равных

Лидер чемпионата перед зимней паузой мог смениться в случае победы «Динамо». Не срослось, но команда Сандро Шварца показала, что это возможно уже весной. Встреча началась с назначения пенальти на Мостовом – Карасев даже сам сходил и проверил, что нарушение было, но Клаудиньо махнул мимо ворот. Бразилец быстро исправился: через 20 минут он внес мяч в ворота после прострела Караваева.

Клаудиньо, «Зенит» Фото: Getty Images

Динамовцы совсем ничего не показали в первом тайме: жалкий один удар в сторону ворот. После перерыва парни Шварца завелись и поперли на ворота Кержакова. Настрой конвертировался в гол только на 72-й минуте, когда Варела идеально навесил в штрафную, а Скопинцев удачно подставил ногу. «Зенит» во втором тайме подсел и вернуть полагающиеся три очка не смог. Но команде Семака и так неплохо: в отпуск она уходит на первом месте.

А еще в России:

«Ахмат» избил и так полумертвые «Химки» и поднялся на седьмую строчку. Три мяча из четырех грозненцы забили с пенальти, и похоже, судья Алексей Амелин все три раза действовал четко.

«Нижний» успешно отоборонялся от «Краснодара»: команда Кержакова показала совсем стыдный процент владения мячом – 20%. Нижегородцы не смогли выбраться из зоны стыковых матчей, а «Краснодар» до игры «Сочи» держится в топ-4.

«Локомотив» победил впервые с октября. «Железнодорожники» одолели «Уфу» благодаря голам Константина Марадишвили и Джирано Керка – дальний выстрел российского игрока точно войдет в рейтинг лучших мячей тура. После матча гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что его команду убивали в этой игре: вероятно Газизову не понравилось, что Любимов не отреагировал на удар в лицо Саплинова, после которого Баринов мог получить вторую желтую.

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