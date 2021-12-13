Никита Хайкин, «Будё/Глимт»

90 минут против «Мьёндалена», 90 минут против «Зари», чемпион Норвегии

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Норвежский клуб «Будё/Глимт», за который выступает вратарь Никита Хайкин, во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии, набрав в 30 турах 63 очка. Он опередил «Мольде» на три балла. 12 декабря команда Хайкина победила «Мьёндален» со счетом 3:0.

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Футболист не сдержал слез после победы. Фото с Хайкиным размещено в твиттере норвежской команды.

Кроме того, 9 декабря «Будё/Глимт» в рамках «Лиги конференций» на выезде сыграл с «Зарей» из Луганска. Встреча завершилась вничью 1:1. В обоих встречах Никита провел на поле 90 минут.

Александр Головин, «Монако»

90 минут против «ПСЖ», 57 минут против «Штурма», желтая карточка

Флагман среди российских легионеров сыграл за «Монако» все 90 минут против «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции 12 декабря. За игру Головин дважды ударил в створ ворот, что не принесло успеха. Александр совершил 48 касаний мяча, отдал 4 обостряющих паса и сделал 4 навеса, лишь один из которых оказался точным. Стараний Головина не хватило, чтобы помочь монегаскам избежать поражения – «ПСЖ» выиграл со счетом 2:0.

Кроме того, 9 декабря на выезде «Монако» встретился с австрийским «Штурмом» (1:1) в Лиге Европы. Александр вышел в стартовом составе, но на 57-й минуте был заменен на Сафьяна Диопа. Футболист получил желтую карточку, совершил 38 касаний, сделал 3 ключевых паса, создал один голевой момент, но ни разу не пробил в створ ворот.

Денис Черышев, «Валенсия»

8 минут против «Эльче»

Русский полузащитник провел на поле всего восемь минут, выйдя на 82-й минуте на замену в матче Ла Лиги с «Эльче» 11 декабря, но не отметился результативными действиями, совершив всего 8 касаний мяча. Валенсийцы добились победы со счетом 2:1.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

78 минут против «Вероны», 1 гол, 0 минут против «Вильярреала»

12 декабря Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» в матче против «Вероны» в матче Серии А. Полузащитник коснулся мяча 40 раз, нанес один удар по воротам, и он оказался успешным. На 78-й минуте Алексея заменил Маттео Пессина.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

«Видел гол брата. Общались с ним только что. Леша молодец! Тяжело выходить психологически в старте, когда долго не играл. Я считаю, он справился, провел хороший матч. Я очень переживаю за него и верю! Надо ли ему куда-то уходить? Я не Леша, я Антон. Мы взрослые люди, каждый может сам за себя отвечать», – прокомментировал Антон Миранчук успех близнеца.

Игру с «Вилльяреалом» 9 декабря в Лиге чемпионов Миранчук провел в запасе с первой до последней минуты. Возможно, его присутствия на поле не хватило – «Аталанта» уступила со счетом 2:3 и не вышла в плей-офф турнира, но с третьего места попала в Лигу Европы.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор»

78 минут против «Аданы Демирспор»

Магомед-Шапи вышел в стартовом составе «Гиресунспора» в матче чемпионата Турции против «Аданы Демирспор» 12 декабря. Но помочь клубу избежать поражения не сумел – встреча завершилась со счетом 0:1, хотя российский футболист проявил на поле хорошую активность. Он 40 раз коснулся мяча, сделал 4 ключевых прохода. Один раз пробил по воротам, совершил два перехвата и отобрал мяч у соперника в трех попытках из девяти. На 78-й минуте его заменил Джой Пелупесси.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

90 минут против «Трабзонспора»

Федор Кудряшов Фото: Getty Images

11 декабря Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут встречи против «Транбзонспора», но был не очень заметен на поле. И хотя за матч он совершил 36 касаний мяча, результативными действиями не отметился. Он не бил в сторону ворот, все немногочисленные попытки отбора мяча были неудачными, четыре из них закончились фолами. «Антальяспор» в итоге победил со счетом 2:1.

Александр Жиров, «Зандхаузен»

90 минут против «Хольштайн Киля», 1 гол

Вице-капитан «Зандхаузена» Александр Жиров сыграл все 90 минут во встрече Второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем». В матче, закончившемся со счетом 2:2, русский защитник забил, что помогло его клубу избежать поражения. Он 51 раз коснулся мяча. Кроме того, Жиров дважды удачно перехватил мяч и однажды сфолил.

Как дела у других футболистов из России?

Вратарь «Байера» Андрей Лунев наконец дебютировал за команду в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1) 9 декабря. «Наконец-то дебют. Дальше – больше! Всем спасибо за поддержку!» – написал голкипер на русском и немецком языках на странице в инстаграме. 12 декабря в игре против «Айнтрахта» (2:5) он снова просидел в запасе.

Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Салернитаной» 11 декабря, но на поле так и не появился, просидев на скамейке запасных. «Фиалки» победили со счетом 4:0.

Левый защитник молодежной сборной России Леон Классен в последней игре остался без результативных действий, хотя провел на поле 90 минут. Его «Тироль» на выезде 11 декабря разгромно проиграл «Ред Буллу» – 0:5.

Роман Тугаринов сыграл очередной матч за «Телстар» во втором дивизионе Нидерландов – защитник снова провел на поле все 90 минут. Команда 22-летнего россиянина на выезде сыграла вничью с «Эйндховеном» – 1:1.

18-летний форвард кипрского «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов 10 декабря вышел на замену в матче с АЕЛ и провел на поле 29 минут. Игра закончилась победой со счетом 1:0, Абдусаламов не отметился голом или ассистом.

На скамейке снова остался российский вратарь Антон Митрюшкин («Динамо» Дрезден) в матче с «Эрцгебирге (1:0).

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