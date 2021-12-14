Стали известны все финалисты премии Globe Soccer Awards за звание лучшего игрока года, которая будет вручена 27 декабря на церемонии в Дубае.
В число претендентов попали Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовский («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
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