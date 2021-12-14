Стали известны все финалисты премии Globe Soccer Awards за звание лучшего игрока года, которая будет вручена 27 декабря на церемонии в Дубае.

В число претендентов попали Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовский («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Ad

Чемпионат Англии Рангник стартовал с 2-х сухих побед – второй случай в истории «МЮ» 11/12/2021 В 19:55

Криштиану Роналду чаще других становился игроком года по версии Globe Soccer Awards – шесть раз.

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вылететь уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз после жеребьевки

Чемпионат Франции «ПСЖ» – лучшая PR-акция в истории. Осталось взять Роналду 10/12/2021 В 08:31