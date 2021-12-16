Бывшего тренера молодежной сборной Габона (U-17) Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальных домогательствах к молодым футболистам. Бывшие игроки рассказывали, что коуч насиловал их, приглашая под разными предлогами к себе домой. Некоторые жертвы утверждали, что Эйи организовывал встречи с футбольными чиновниками с целью сексуального насилия.

«Он заставил меня вступить с ним в половые отношения. Это было условием остаться в сборной. В то время я покинул деревню, чтобы помочь своей семье. Я жил в столице [Либревиле], и стать профессиональным футболистом было единственным способом, чтобы избавить близких от страданий. Поэтому я сделал то, что должен был сделать, чтобы помочь им. В нашей сборной большинству приходилось платить сексом. Такова реальность габонского футбола на протяжении десятилетий, но никто не может сломать систему. Хищников слишком много. Мы пережили ад», – вот рассказ одной из жертв.

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Потерпевшие не обращались в полицию из-за недоверия местной системе правосудия. Международный союз футболистов FIFPro подал жалобу на действия Эйи, который в данное время работает техническим директором чемпионата Габона, в ФИФА.

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Такие ситуации не редкость. Бывший защитник сборной Франции, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра рассказал, что в 13-летнем возрасте подвергался сексуальному насилию, когда оставался в доме учителя ночевать

А жертвам сексуального насилия президента гаитянской ФА поступали смертельные угрозы

Источник – The Guardian.

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