Nike в коллаборации с Comme des Garcons выпустил бутсы на каблуке, в основу которых легла футбольная модель Nike 1992 года.
Новые бутсы модернизировала креативный директор Comme des Garcons Рей Кавакубо – модельер из Токио. Она уменьшила шипы на бутсах 1992 года, чуть изменила форму и добавила каблук. Бутсы изготовлены из гладкой стеганой кожи, доступны белый и черный варианты. С традиционной футбольной обувью модель роднит характерная строчка и подошва с заклепками.
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На Dover Street Market кроссовки были распроданы мгновенно. Цена одной пары – 475 фунтов (около 46500 рублей). Ожидается, что вскоре бутсы на каблуках появятся в магазинах всего мира.
В августе футболисты жаловались на новые бутсы adidas X Speedflow. В чем дело?
Источник – Dover Street Market.
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