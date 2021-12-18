Nike в коллаборации с Comme des Garcons выпустил бутсы на каблуке, в основу которых легла футбольная модель Nike 1992 года.

Новые бутсы модернизировала креативный директор Comme des Garcons Рей Кавакубо – модельер из Токио. Она уменьшила шипы на бутсах 1992 года, чуть изменила форму и добавила каблук. Бутсы изготовлены из гладкой стеганой кожи, доступны белый и черный варианты. С традиционной футбольной обувью модель роднит характерная строчка и подошва с заклепками.

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