Огненный день европейского футбола порадовал болельщиков по всему миру. Английская Премьер-Лига удивила только одним матчем, в Испании «Барселона» устроила валидольный вечер своим фанатам, Жозе Моуринью хлопнул «Аталанту», а в Германии – удачный день для аутсайдеров. Собрали только все самое интересное за 18 декабря.

Англия: «Арсенал» поужинал «павлинами» – 1:4

Темные времена вернулись, и в спортивную жизнь снова ворвались ограничения пандемии. «Манчестер Юнайтед» не встретился с «Брайтоном». В команде «дьяволов» бушует коронавирус. В подобной ситуации оказались и другие матчи тура: «Уотфорд» – «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» – «Брентфорд», «Вест Хэм» – «Норвич» и «Эвертон» – «Лестер».

Буквально за несколько часов до начала противостояния «Астон Виллы» и «Бернли» официальный сайт хозяев сообщил о новых заражениях среди сотрудников и футболистов. В последний момент матч перенесли.

Однако до конца испортить рождественское настроение поклонникам АПЛ коронавирусу не удалось. Английская Премьер-лига все-таки порадовала болельщиков футболом. «Арсенал» удачно заглянул в гости к «Лидсу». Мартинелли на 16-й минуте мощным и красивым ударом в девятку вывел вперед «канониров». Габриэль Мартинелли забил 7000-й мяч «Арсенала» в АПЛ. При этом «канониры» стали лишь третьей английской командой, достигшей этой отметки с начала лиги в 1888 году, после «Эвертона» (7139) и «Ливерпуля» (7069). В конце первого тайма Мартинелли оформил дубль, вылетев в контратаку. После Сака приговорил «Лидс» – команда Бьелсы забыла, как обороняться, и пропустила три мяча за первые 45 минут. Кстати, «Арсенал» выставил один и тот же стартовый состав в четырех матчах Премьер-лиги подряд впервые с 2015 года (тогда была серия из шести игр одним составом). В конце встречи Уайт грубо сбил 19-летнего Гелхарта в штрафной, и арбитр назначил пенальти в ворота «Арсенала». Удар с точки уверенно реализовал Рафинья. На 85-й Смит-Роу совсем не оставил шансов игрокам Бьелсы и вколотил четвертый. «Лидс» набрал 16 очков в 18 играх Премьер-лиги в этом сезоне, это наименьшее количество очков, которое они когда-либо получали в своих первых 18 матчах.

Габриэль Мартинелли Фото: Getty Images

13 из 26 мячей «Арсенала» (50%) в Премьер-лиге в этом сезоне были забиты игроками в возрасте 21 года и младше. Это второй по величине показатель команды за один сезон в истории турнира (без учета автоголов), «канониры» позади «Лидса» сезона-1999/00 (65 %).

А самые активные болельщики «Лидса» устроили излюбленную акцию. На трибунах слышались лозунги «shoes off if you hate Arsenal» (снимай обувь, если ненавидишь «Арсенал» – Eurosport.ru).

болельщики «Лидса» Фото: Getty Images





Испания: «Барса» снова чуть не слила концовку игры

В Испании с коронавирусом все относительно спокойно. К счастью, разговоры о переносе матчей пока не ведутся. Многострадальная «Барселона» очень активно начала матч против «Эльче». Уже на второй минуте молодой и дерзкий Ютгла забил, но судья по линейке стал вымерять офсайд и все-таки его нашел. Гол отменили, но «Барса» не успокоилась. Статистика говорит, что каталонцы сыграли 22 домашних игры против «Эльче» и ни разу не проиграли. «Сине-гранатовые» решили не прерывать славную серию. Ютгла все-таки отправил мяч в сетку: мощно пробил головой мимо вратаря. Ферран Ютгла стал третьим игроком в 21 веке, забившим в дебютной игре в первые 20 минут встречи, – ему потребовалось только 16 минут, чтобы отличиться. Второй гол организовал Гави, пройдя сразу нескольких защитников. Но с 65-й минуты у «Барсы» опять начались проблемы. Каталонцы пропустили два быстрых мяча, но связка Гави-Нико снова сработала, и «сине-гранатовые» вырвали очень важную домашнюю победу. «Барселона» спасается от очередной потери очков – 3:2.

Гави Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Севилья» принимала мадридский «Атлетико». Иван Ракитич зажег еще на 7-й минуте – красивым дальним ударом расстроил команду из Мадрида. И это не единственное достижение хорвата. Иван сравнялся с Мирославом Джукичем по количеству игр (у обоих по 368 игр в соревнованиях). Иван Ракитич забил свой 56-й гол в Ла Лиге и обогнал Алена Петернака (55). Кстати, Давор Шукер – единственный хорватский игрок, забивший в турнире больше голов, чем полузащитник «Севильи». Однако «Атлетико» сравнял счет еще в первом тайме. На 18-й минуте Фелипе получил шанс пробить головой после подачи с углового. Бразилец с близкого расстояния эффектно расстрелял Буну. А вот у Луиса Суареса в этом сезоне дела совсем не клеятся. Суарес провел семь матчей подряд и не забил во всех соревнованиях, что стало его худшей серией с момента приезда в Испанию летом 2014 года. На 88-й Ракитич выстрелил в перекладину, а на добивании сыграл Окампос и воткнул мяч в дальний. «Севилья» победила дома со счетом 2:1 и забрала три очка. На последних секундах добавленного времени на поле появились носилки – Лукас Окампос рухнул возле боковой и не смог покинуть поле самостоятельно.

Иван Ракитич, «Севилья» Фото: Getty Images

Италия: Особенный переиграл Гасперини в гостях – 1:4

Несмотря на то что в 14 километрах от Бергамо произошло землетрясение в 4,9 балла, «Аталанта» и Алексей Миранчук принимали Жозе Моуринью. Особенный и его «Рома» удачно заглянули на «Атлети Адзурри». Гостеприимные бергамаски пропустили уже на первой минуте. Абрахам подкараулил мяч возле ворот Муссо и вколотил мяч в сетку. Кстати, «Рома» не забивала в матчах так рано аж с 2018 года. На 27-й Дзаньоло продавил защитника и забросил в ближний. Итальянские страсти кипели на протяжении всего матча. Каждое единоборство граничило с нарушением, а под конец первого тайма болельщиков «Ромы» здорово напугал Пеццелла. Защитник всем весом свалился на ногу Жордана Верету. На повторе показалось, что полузащитник «волков» получил серьезную травму – нога неестественно выгнулась, а Верету просто взвыл от боли. Однако Жордан вернулся на поле как ни в чем не бывало спустя всего 40 секунд после эпизода.

Фортуна улыбнулась и «Аталанте». В самой концовке первого тайма Муриэль после передачи Иличича пробил по воротам издали. Мяч предательски отрикошетил от Кристанте и нырнул в угол. Руй Патрисиу ничего не смог сделать и не выручил свою команду. На 64-й Миранчук вышел на помощь бергамаскам. Гасперини освежил центр поля и остановился в шаге от камбэка. Сапата после подачи Малиновского с углового забил головой, но перед этим устроил гандбол в штрафной. Арбитр не поверил ассистентам, посмотрел повтор и уничтожил шансы бергамасков на возвращение в игру.

На 72-й футболисты Особенного заработали угловой, и Крис Смоллинг первым подставил ногу под удобную подачу. Через 10 минут Абрахам окончательно приговорил бергамасков, вколотив четвертый мяч. Впервые в одном матче Серии А забили сразу два английских игрока. Кстати, в конце матча Мхитарян и Моуринью тепло пожали друг другу руки. Похоже, конфликт действительно исчерпан.

Тэмми Абрахам, «Рома» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Ювентус» приехал в Болонью с большой надеждой на победу. В последнее время «Юве» не радует своих болельщиков и болтается на седьмом месте в таблице. Травмы продолжают терзать «бьянконери», поэтому Алегри слепил основной состав из того, что было. «Юве» отправился за 12-й победой над «Болоньей» подряд и не упустил шанс. Фанаты сходили с ума, жгли файеры и распевали песни – атмосфера на стадионе была просто потрясающей. Мората обеспечил «Ювентусу» быстрый гол на 6-й минуте. Альваро забил в третьем выездном матче подряд во всех турнирах (4 мяча). Больше испанец забивал на выезде только в 2017 году, когда еще играл за мадридский «Реал» (5 мячей). Первые 15 минут силуэты игроков были едва различимы сквозь дымовую завесу, однако арбитр не стал останавливать игру. На 29-й минуте Мората оказался на газоне, что очень не понравилось Домингесу. Игроки обеих команд потолкались, а возмутитель спокойствия получил заслуженную желтую. Куадрадо закрепил преимущество «Юве», но не без помощи рикошета – от Хики мяч попал в ворота. Победа «Ювентуса» – 0:2.

Германия: «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» влетели аутсайдерам

Доменико Тедеско продолжает осваиваться в «Лейпциге». На пути его команды встала «Арминия». Уже на 10-й минуте у хозяев начались проблемы. Травму получил полузащитник Форсберг, и Тедеско был вынужден поменять игрока. В первом тайме футболисты не смогли определить сильнейшего. А вот во втором «Арминия» поймала «Лейпциг» на контратаке: Серра здорово сыграл на добивании и огорчил «быков». На 70-й арбитр обратился к ВАР и удалил Фабиана Клоса за грубый фол на Нильссоне. Но и вдесятером «Арминия» не вжалась в собственную штрафную. На 75-й защитники хозяев упустили Окугаву, и японец с острого угла уверенно реализовал момент. Первое поражение Тедеско с «Лейпцигом» и первая победа «Арминии» над «быками» в истории – 0:2.

Масая Окугава и Йошко Гвардиол Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Боруссия» сенсационно влетела «Герте» со счетом 3:2. Гости выиграли первый тайм, но провалили начало второго, пропустив три мяча подряд. Гол вышедшего на замену Штеффена Тиггеса был слабым утешением для «шмелей». Теперь «Бавария» опережает «Боруссию» на девять очков.

