Александр Головин выступил в Кубке Франции, Александр Кокорин шокировал Италию ударом по воротам, а Шапи удивил Турцию голом. А как провели неделю другие российские легионеры в Европе?

Александр Головин, «Монако»

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Александр Головин Фото: Getty Images

Чемпионат Турции Шапи впервые забил в Турции – вышло красиво и нестандартно 17/12/2021 В 18:19

45 минут против «Ред Стар 93»

Флагман среди российских футболистов в Европе провел блеклый тайм в Кубке Франции против аутсайдера Лиги 3. Головин почти не ошибался в передачах, но почти не обострял и ни разу не пробил по воротам. В обороне тоже не клеилось: из шести моментов, когда Александр боролся за позицию, он вышел победителем только в одном, при этом россиянин трижды терял владение. Головина заменили после перерыва, а первый из двух мяч «Монако» забил без его участия: все сделал Виссам Бен Йеддер.

Денис Черышев, «Валенсия»

Денис Черышев, «Валенсия» Фото: Getty Images

60 минут против «Арентейро»

Как и Головин, Черышев вышел в стартовом составе кубкового матча в матче против аутсайдера третьей лиги. Разница лишь в том, что «Арентейро» – еще более безнадежный дитель дна турнирной таблицы Сегунды Б, а Черышеву выделили не тайм, а целый час. За это время Денис лишь однажды пробил мимо ворот, неплохо цеплялся за мяч, но крайне неудачно навешивал – пять подач из пяти остались без адресата.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Алексей Миранчук («Аталанта») Фото: Getty Images

26 минут против «Ромы»

Команда Миранчука играла с более серьезным соперником. «Рома» Жозе Моуринью прибила бергамцев, а российский футболист, призванный на 64-й минуте спасать ситуацию, не исправил общий провал. Хотя пытался: сразу после выхода на замену он выстрелил метров с 30, но не попал в створ, а еще через пять минут аккуратно пробил в угол, но для Руя Патрисиу такой удар не был опасным. К сожалению, с 70-й минуты Миранчук не ударил по воротам ни разу. Острых передач от российского игрока партнеры тоже не дождались.

Александр Кокорин, «Фиорентина»

Александр Кокорин Фото: Getty Images

76 минут против «Беневенто»

Александр впервые за полгода вышел в стартовом составе. Тренер Винченцо Итатальяно оказал такую честь российскому форварду в матче 1/16 финала Кубка Италии. Саша отыграл целых 76 минут, за которые лишь однажды пробил в створ ворот. Зато какой у него был момент! На 39-й минуте на дуэль с вратарем Кокорина вывел Марко Бенасси – с острого угла Александр пробил во вратаря. Еще чуть-чуть, и мяч попал бы прямо между ног! Кокорин старался изо всех сил, отдал одну интересную передачу и однажды обыграл защитника один в один, но на этом все – в конце матча он уступил место Душану Влаховичу. А матч с «Сассуоло» Кокорин смотрел со скамейки – в это время серб повторил рекорд Роналду по голам в Серии А за год.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор»

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Getty Images

86 минут и 1 гол в матче с «Алтаем»

Магомед-Шапи Сулейманов забил дебютный мяч за турецкую команду. Футболист, права на которого принадлежат «Краснодару», отличился в матче 17-го тура Суперлиги против «Алтая». Шапи принял мяч за пределами штрафной и с острого угла пробил по воротам. Форвард здорово закрутил мяч – вратарь Матеуш Лис не справился с выстрелом. Сулейманов вообще здорово смотрелся: боролся за мяч, подыгрывал партнерам и искал моменты. Пробить, правда, удалось еще лишь один раз – мимо ворот.

Как дела у других футболистов из России?

Федор Кудряшов отыграл полную встречу в турецкой Суперлиге против «Коньяспора». «Антальяспор» проиграл со счетом 0:1, а единственный мяч албанец Эндри Чекиджи вонзил в самом конце встречи – повезло, что позицию потерял не Федор, а его одноклубник.

Александр Жиров более успешно отыграл за «Заундхаузен». Его команда забила быстрый мяч и одолела «Фортуну» из Дюссельдорфа. Но дела «Зандхаузена» по-прежнему плохо – парни идут в зоне вылета.

Александр Жиров Фото: Getty Images

Андрей Лунев провел неделю на скамейке запасных: посмотрел, как «Байер» отдал ничью «Хоффенхайму» и проиграл «Фрайбургу».

Антон Митрюшкин так и не дебютировал за «Динамо Дрезден». Вратарь сидела в запасе, пока его коллега пропустил три мяча от «Ингольштадта».

Ярославу Михайлову не дали шанса зажечь в мощной рубке второй Бундеслиги между «Шальке» и «Гамбургом».

А Константин Рауш оказался непричастен к победе «Нюрнберга» над «Эрцгебирге».

Тренерский штаб «Фамаликана» по-прежнему не верит в скиллы вратаря Ивана Злобина. Российский игрок снова не в обойме – в этот раз на матч с «Эшторилом».

Владислав Левин больше не играет за «Богемианс» – у российского полузащитника закончился контракт, теперь он свободный агент.

Защитник Михаил Меркулов снова остался вне заявки «Риеки» – один из лидеров хорватского чемпионата справился с «Истрой» и без него. Зато в составе соперника на замену вышел Сердер Сердеров – форвард провел на поле 10 минут.

Футболист «Заглембе» Илья Жигулев провел 26 минут в разгромно проигранном «Легии» матче. Встречу с «Гурником» российский полузащитник провел на скамейке, а другой российский игрок «Заглембе», Евгений Башкиров, залечивает травму.

Защитник Роман Тугаринов остался вне заявки «Телстара» на матч с молодежкой ПСВ. До этого Роман выходил на поле в шести встречах подряд.

В Сегунде Б перестали верить в нападающего Николая Обольского – он уже четыре матча подряд не попадает в состав «Леонесы».

Бывший полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов отыграл полный матч за «Вильярреал Б» и помог команде победить «Мурсию» (2:1).

Никита Иосифов Фото: Getty Images

Российский вингер Эдгар Севикян провел 70 минут в матче «Леванте Б» против «Мар Менор», но не отличился результативными действиями.

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