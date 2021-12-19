Новый день – новые матчи. АПЛ успела порадовать топовыми встречами, а вот в Испании и Италии главные матчи получились менее яркими. Но есть, что посмотреть и будет, что вспомнить.

Англия: суперматч в Лондоне

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Голы: Кейн 13’, Жота 35’, Робертсон 69’, Сон 74’

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«Тоттенхэм» на поле никто не видел уже две недели — в команде вспышка ковида, из-за чего был отменен сначала матч с «Ренном» в Лиге конференций, а следом отложили два матча в АПЛ — с «Брайтоном» и «Лестером». Но к домашней игре с «Ливерпулем» получилось набрать команду, а тренер «шпор» Антонио Конте в предматчевом интервью признавался, что очень соскучился по футболу и еще один пропущенный тур пошел бы во вред.

Судя по всему, соскучился не только Конте — «Тоттенхэм» с первых минут начал остро контратаковать. Была бы реализация у хозяев получше, они могли бы устроить красным разгром уже в первом тайме, но вместо этого ограничились только голом Харри Кейна — кстати, первого в этом сезоне на домашней арене. «Ливерпуль» тоже забил в первом тайме — Диогу Жота головой отправил мяч в ворота с передачи Энди Роберстона.

Мо Салах Фото: Getty Images

Во втором тайме ничего не изменилось — «Ливерпуль» давил сильнее, «Тоттенхэм» атаковал острее, и хозяева без конца пороли моменты. То Самое Правило сработало на 69-й — забил Робертсон, но через пять минут голом ответил Сон, наконец сделавший что-то складное в матче. Еще через две минуты вновь отличился Робертсон, по странной причине грубо срубивший Эмерсона Рояла — шотландец таким образом собрал хет-трик из гола, ассиста и удаление. Первый с 2016 года в АПЛ, между прочим.

Без Энди «Ливерпуль» практически перестал давить, но «Тоттенхэму», кажется, первым номером было некомфортно, поэтому матч так и закончился — 2:2. Вряд ли кто-то доволен, но у Клоппа есть хотя бы один повод для радости: красные забили 50 мячей в АПЛ быстрее всех в истории.

А еще в Англии:

«Манчестер Сити» бьет рекорды АПЛ и Англии. Команда Гвардиолы разгромила «Ньюкасл» со счетом 4:0, обновив сразу два достижения. Третий гол в ворота Мартина Дубравки стал 105-м для «горожан» в 2021 году — в прошлый раз тот же «Сити» забил 104 мяча 92 года назад.

Победа же над «Ньюкаслом» принесла еще одну новую ачивку — 34 победы за год в АПЛ. Предыдущий рекорд (33) принадлежит «Ливерпулю» и держался 40 лет.

«Челси» продолжает мучаться – на этот раз игроки Тухеля не справились с «Вулверхэмптоном». С этой нулевой ничьей у синих запускается грустная серия с одной победой в пяти последних матчах. До первого места теперь шесть очков – шансы на титул медленно исчезают.

Италия: «Милан» порадовал соседа

Голы: Элмас 5’

Супервстреча ожидалась в Италии – «Милан» принимал у себя дома «Наполи», и в случае победы Ибра и товарищи могли максимально приблизиться к «Интеру». Но вместо этого гол после углового уже на пятой минуте сломал все планы на игру – и началось веселье.

Футбола было не сказать, что мало, но количество столкновений и всяческих стычек в игре было запредельным. Больше 30 фолов (но при этом всего две желтые карточки), а из примечательного в первом тайме, кроме гола – слетевшая бутса Раде Крунича. И добивание с колена в голову лежащему Сандро Тонали.

Элмас Фото: Getty Images

Амар Ррахмани из «Наполи» тоже получил локтем в лицо, и тоже обошлось без карточки – судья был максимально лоялен к боям на поле. В итоге после полутора не слишком футбольных часов, уже в добавленное время Франку Кесси из «Милана» удалось добивание – счет сравняли, но вмешался ВАР и гол отменил. Во всем оказался виновен Оливье Жиру – он лежа боролся с соперником (тоже пытался забить), и залез в офсайд. 0:1 – «Наполи» победил и догнал «Милан», а сами «россонери» отпустили «Интер» на три очка вперед.

А еще в Италии:

Вестник новых времен – с разницей в день пали рекорды Месси и Роналду. Сначала Душан Тадич превзошел аргентинца по ассистам за год (37 против 36), а теперь вот тоже Душан и тоже серб, только Влахович из «Фиорентины», повторил рекорд португальца по голам в Серии А за год – их у него 33. Впереди у «фиалок» матч с «Вероной» через три дня – не самый топовый клуб, так что Влахович окончательно может стать новым рекордсменом.

Испания: «Кадис» проявил терпение

Голы: что это?

«Реал Мадрид» устроился очень хорошо перед зимним перерывом – догоняет только «Севилья» (у нее еще матч в запасе), с основными конкурентами пропасть – даже до «Бетиса» на третьей строчке десять очков. Поэтому победа над «Кадисом» из зоны вылета ожидалась и только еще больше подняла бы настроение перед зимней паузой – но не вышло.

У «Реала» опять вылечился Эден Азар (даже отыграл целый матч) и картины не портил – бил, обводил и пасовал хорошо. Винисиус вышел на поле, и этот матч стал для бразильца сотым за «бланкос». До него сотню пробивали лишь шесть игроков из Бразилии – и все легенды клуба. Но в такой знаменательный день обыграть аутсайдера не получилось.

Винисиус Фото: Getty Images

«Реал» сразу же начал с атак и не заканчивал – иногда сбавлял темп, но в целом бил и давил всю игру. «Кадис» только отбивался, не нанеся в итоге ни одного удара в створ. Зато в обороне получилось сыграть героически, защита подкатывалась, бросалась на мяч и отчаянно выбивал его всеми частями тела. В итоге сумасшедшая статистика 36-4 по ударам и 9-0 по ударам в створ, 18% владения у гостей и пару-тройку судорог в конце встречи – но такова цена одного очка и немного испорченного новогоднего настроения в столице Испании. Серия из десяти победных матчей прервалась с командой из «подвала».

А еще в Испании:

«Гранада» неожиданно разгромило «Мальорку», впервые в этом сезоне Ла Лиги забив кому-то четыре мяча – а главным героем стал Хорхе Молина. Он оформил хет-трик, став самым возрастным автором трех забитых мячей в топ-5 лигах. В апреле форварду исполнится 40 лет!

Франция: дичь в Кубке

Франция продолжает ухудшать (для кого-то наоборот) имидж своего футбола. Перед зимней паузой Лига 1 встала на паузу, уступив место кубковым встречам - и там есть сенсации. Несколько клубов высшего дивизиона (например, «Анже» и «Метц») вылетели от полулюбительских команд, какие-то, типа «Бреста», прошли только благодаря дичайшей серии пенальти (из 16 ударов), был и традиционный французский трэш.

На матче «Лиона» и «Парижа» вообще случился огонь. Фанаты вторых пронесли на стадион цепи, ремни и прочее холодное оружие, натянули балаклавы и попытались устроить драку. Все это дело они сопроводили самодельной бомбой, кинутой в сторону фанатов «Лиона», те тоже ответили – файерами и забегом по полю. В итоге судья увел команды в раздевалки, матч решено было не доигрывать. Кто виноват – пока непонятно, но счет отмененных матчей во Франции по причине хулиганства скоро перевалит за десять.

Мбаппе и Верратти Фото: Getty Images

«ПСЖ», кстати, спокойно победил своего соперника – а дубль оформил Килиан Мбаппе. Теперь у него 51 гол за год – только у Левандовского больше 50 мячей в 2021 году.

А еще в Германии:

«Фрайбург» стал главным открытием этого сезона в Бундеслиге. На десятый год в клубе у тренера Кристиана Штрайха наконец появился топовый результат – третье «зимнее» место. Впереди только гранды, «Бавария» с «Боруссией», зато позади – «Лейпциг», «Вольфсбург» и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Кстати, и «Байер» тоже – с ним «Фрайбург» играл в последнем туре в году, и именно победа над леверкузенцами помогла парням Штрайха влезть на третье место – «Байер» остался четвертым, разделяет их один балл.

А еще в Нидерландах:

«Аякс» в этом году полноценно вернулся. Более того, в нынешнем сезоне «аяксиды» просто монструозны – в Эредивизи они забили 51 мяч, а пропустили всего четыре за 17 туров. Последнее испытание в 2021 году было пройдено в выездном матче против «Фейенорда», в котором «Аякс» победил – таким образом, ни в одной гостевой игре этого года клуб не проиграл. С таким капитаном, как Душан Тадич, немудрено – серб не только побил рекорд Месси по ассистам, но и ворвался в топ пенальтистов лиги после того, как реализовал одиннадцатиметровый в игре с «Фейенордом».

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