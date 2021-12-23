Легенды бразильского футбола Роналдиньо и Ромарио сыграли друг против друга на пляжном турнире в Рио-де-Жанейро. Завершившие карьеру игроки, которым на двоих 96 лет, показали отличную форму.

Роналдиньо регулярно демонстрировал один из своих фирменных трюков, отвернув голову от мяча перед ударом. Встреча закончилась победой команды Ромарио. После матча Зубастик заявил, что желает провести матч-реванш.

Ad

Лига чемпионов УЕФА Последняя ЛЧ без «Барсы». Тогда в клубе зажигал Роналдиньо 08/12/2021 В 07:00

Ромарио успешно занимается политикой – с 2010 года он является депутатом Бразильской социалистической партии. Роналдиньо занимается музыкой. В 2021 году он он записал клип с бразильской рэп-группой Tropa do Bruxo.

Чемпионат Бразилии Чарующий хет-трик Роналдиньо в выставочном матче. Ему что, снова 25? 01/12/2021 В 19:50