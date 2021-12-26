IFFHS составила символическую сборную Европы по итогам уходящего года. Она выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
Ad
Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).
Чемпионат Англии
Кто самый дорогой в АПЛ? Криш – даже не в топ-50
Полузащитники: Джорджиньо (Италия, «Челси»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»).
Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).
В списке много футболистоа АПЛ. А кто самые дорогие футболисты АПЛ? Салах, Лукаку и Кейн лидируют, Роналду вне топ-50
Джанлуиджи Буффон высказался о периоде, когда Криштиану Роналду играл за «Ювентус», каково его мнение?
Чемпионат Италии
Буффон – о Роналду в «Ювентусе»: «С ним клуб потерял командную ДНК»
Чемпионат Италии
«Ювентус» потратил на Роналду 277 млн евро за 3 года
Реклама
Ad
Реклама
Ad