Globe Soccer Awards – ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших успехов в минувшем году в футбольной сфере. Победители в различных номинациях определяются голосованием. Мероприятие организовано Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. 27 января в Дубае названы победители 2021 года.
Две основные номинации премии Globe Soccer Awards – лучший игрок и лучший бомбардир года. Лучшим игроком 2021 года объявлен нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
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ЧМ. Квалификация. Европа
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Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский получил «Приз Марадоны» – награду лучшему бомбардиру года. На его счету 69 забитых мячей и 10 результативных передач.
Четыре раза за последние пять лет лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards признавался форвард Криштиану Роналду, в 2021-м он признан лучшим бомбардиром в истории. «Криштиану Роналду, который имеет огромное количество поклонников по всему миру, является топовым спортсменом, сочетающим профессиональную преданность спорту и непревзойденное трудолюбие. Он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен», – говорилось на вручении премии.
Кроме того, национальной командой года стала сборная Италии – за победу на Евро-2020.
Приз лучшему защитнику года достался игроку «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи.
Лучшим клубом среди мужских команд признан «Челси».
А среди женских – «Барселона».
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