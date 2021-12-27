Globe Soccer Awards – ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших успехов в минувшем году в футбольной сфере. Победители в различных номинациях определяются голосованием. Мероприятие организовано Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. 27 января в Дубае названы победители 2021 года.

Две основные номинации премии Globe Soccer Awards – лучший игрок и лучший бомбардир года. Лучшим игроком 2021 года объявлен нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Ad

ЧМ. Квалификация. Европа «Криш знает, что получит по ногам». Бонуччи – о стыках с Португалией ВЧЕРА В 15:00

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский получил «Приз Марадоны» – награду лучшему бомбардиру года. На его счету 69 забитых мячей и 10 результативных передач.

Четыре раза за последние пять лет лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards признавался форвард Криштиану Роналду, в 2021-м он признан лучшим бомбардиром в истории. «Криштиану Роналду, который имеет огромное количество поклонников по всему миру, является топовым спортсменом, сочетающим профессиональную преданность спорту и непревзойденное трудолюбие. Он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен», – говорилось на вручении премии.

Кроме того, национальной командой года стала сборная Италии – за победу на Евро-2020.

Приз лучшему защитнику года достался игроку «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Лучшим клубом среди мужских команд признан «Челси».

А среди женских – «Барселона».

Криштиану успешен не только в Globe Soccer Awards. Рейтинг «Золотого мяча» за всю историю премии. Лионель Месси и Роналду заняли первые два места

Футбол Роналду и Левандовский вошли в символическую сборную Европы-2021 ВЧЕРА В 11:28