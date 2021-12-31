«Реал» собирается подписать контракты с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и форвардом «Боруссии» Эрлингом Холанном.
«Мадрид» намерен извлечь выгоду из финансовых проблем «Барселоны», поэтому в «Реале» хотят забрать Мбаппе и Холанна уже летом. Ожидается, что Мбаппе перейдет в новый клуб на правах свободного агента. Чтобы подписать Холанна, «Реал» продаст Гарета Бэйла, Иско, Луку Модрича и Марсело. Таким образом клуб освободит место в зарплатной ведомости и постарается выиграть конкуренцию у «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Ad
Экс-глава селекционной службы «ПСЖ» Луис Феррер рассказал страшную тайну Мбаппе. Оказывается, фотографии «Реала» висят у Килиана даже в ванной.
Чемпионат Франции
Экс-глава селекции «ПСЖ»: «Фото «Реала» у Мбаппе даже в ванной»
При этом Килиан заявил, что точно не перейдет в «Реал» зимой. И даже назвал причину, из-за которой останется в Париже до конца сезона.
Источник: ESPN.
Чемпионат Франции
«В январе не перейду». Мбаппе – о трансфере в «Реал»
Чемпионат Германии
«Боруссия» торопит Холанна с принятием решения о будущем
Реклама
Ad
Реклама
Ad