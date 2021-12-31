«Реал» собирается подписать контракты с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и форвардом «Боруссии» Эрлингом Холанном.

«Мадрид» намерен извлечь выгоду из финансовых проблем «Барселоны», поэтому в «Реале» хотят забрать Мбаппе и Холанна уже летом. Ожидается, что Мбаппе перейдет в новый клуб на правах свободного агента. Чтобы подписать Холанна, «Реал» продаст Гарета Бэйла, Иско, Луку Модрича и Марсело. Таким образом клуб освободит место в зарплатной ведомости и постарается выиграть конкуренцию у «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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Чемпионат Франции Экс-глава селекции «ПСЖ»: «Фото «Реала» у Мбаппе даже в ванной» 20 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: ESPN.

Чемпионат Франции «В январе не перейду». Мбаппе – о трансфере в «Реал» 29/12/2021 В 11:30