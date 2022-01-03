Клубы часто меняют тренеров, а, значит, руководителям лучше быть наготове и иметь под рукой шорт-лист с лучшими свободными агентами. Мы решили помочь им в этом непростом деле и составили список забытых топ-тренеров, которые ждут звонка. Возможно, кто-то из них уже летом сменит Паоло Ваноли в «Спартаке».

Люсьен Фавр

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Без работы с декабря 2020

Чемпионат Турции Лёв может возглавить «Фенербахче» (Николо Скира) 25/12/2021 В 05:21

Люсьен Фавр, «Боруссия» Фото: Getty Images

64-летний швейцарец заработал репутацию коуча, который в первом же сезоне может сотворить чудо с новой командой, но не выдерживает поставленную планку в долгосрочной перспективе. Так было в «Ницце» и в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, которые в первом сезоне радовали красивым футболом и попадали в еврокубки, а через год обустраивались в середине таблицы.

В Дортмунде Люсьен также не показывал стабильность: в сезоне-2018/19 бился за чемпионский титул с «Баварией», но слил семиочковый отрыв и довольствовался серебром. Далее последовала победа в Суперкубке, очередное второе место в Бундеслиге, а затем хаос в сезоне-2020/21. Фавр судорожно ротировал схемы каждый тур и сливал середнякам – последней каплей стал домашний разгром от «Штутгарта» (1:5), после которого тренера отправили в отставку.

В каждом клубе Люсьен показал себя как тренер, который любит и умеет работать с молодежью. Именно он прокачал Джейдона Санчо, Гранита Джаку и Ашрафа Хакими до топ-уровня, а также открыл дверь во взрослый футбол для Марк-Андре тер Стегена и Юссуфы Мукоко. Возможно, именно он сможет привести в порядок Санчо, загрустившего в Манчестере.

Фрэнк Лэмпард

Без работы с января 2021

Мэйсон Маунт и Фрэнк Лэмпард, «Челси» Фото: Eurosport

Когда Лэмпард играл за «Челси», он заявлял, что мечтает стать тренером и возглавить лондонцев. Спустя несколько лет заветная мечта Фрэнка воплотилась в жизнь: он возглавил клуб в 2019-м, привлек к основе талантливых юнцов из академии, поставил яркий атакующий футбол и без трансферов залетел в топ-4. К сожалению, в следующем сезоне коуч поплыл: не нашел подходящие роли и позиции для новичков, стал токсичным (публично раскритиковал Маркоса Алонсо) и уступил место Томасу Тухелю.

Вероятно, Лэмпард просто не готов к работе со звездами. Он прекрасно проявил себя в Чемпионшипе-2018/19 с «Дерби Каунти», прокачал многих игроков и даже успел выбить «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью из Кубка Английской Лиги. Вероятно, ему стоит последовать примеру Стивена Джеррарда и возглавить середняк АПЛ, а затем устроить камбэк в родной клуб.

Роберто Ди Маттео

Без работы с октября 2016

Ди Маттео с кубком Лиги чемпионов УЕФА Фото: Getty Images

В 2012-м Роберто Ди Маттео подхватил посреди сезона утопающий «Челси» Андре Виллаш-Боаша – от итальянца требовалось лишь наладить атмосферу в раздевалке. Но ситуация вышла из под контроля, и Ди Маттео принес лондонцам первую победу в Лиге чемпионов: помогли хорошие взаимоотношения с игроками и дикий фарт. В следующем сезоне удача отвернулась от Роберто, и его уволили.

Ди Маттео не огорчился и отправился перезагружать карьеру в «Шальке» и «Астон Виллу», но и там были трудности. В Гельзенкирхене коуч разругался с руководством и пролетел мимо ЛЧ, после чего его изгнали (да, когда-то в «Шальке» были недовольны местом в ЛЕ). В Бирмингеме вышло еще хуже: одна победа в 11 играх и постоянные потери очков в конце матчей.

Спустя несколько месяцев Роберто уволили, и теперь итальянец уже пять лет сидит без работы. Он решил посвятить больше времени семье, уходу за больным отцом и ментальной перезагрузке. Однако недавно Ди Маттео рассказал в интервью, что не планирует заканчивать карьеру и рассматривает предложения.

Йоахим Лёв

Без работы с июля 2021

Йоахим Лёв, сборная Германии Фото: Getty Images

Вероятно, ваше сознание еще не переварило факт того, что Лёв уже полгода не тренирует сборную Германии. После провала на ЧМ-2018 и Евро-2020 Йоахим оставил Бундестим и отправился искать новый вызов в карьере. Еще летом тренера активно сватали в сборную России на смену Станиславу Черчесову, но дальше слухов дело не пошло.

Авторитетный инсайдер Николо Скира недавно сообщал об интересе «Фенербахче» к Лёву: клуб остался без главного тренера и отстает от первой строчки на 14 очков. Самое главное, что Йоахим сможет воссоединиться с Месутом Озилом, отношения с которым у тренера завершились ссорой и уходом последнего из сборной. Будет символично, если именно Лёв устроит для 33-летнего Месута идеальный «последний танец» и вернет треквартисту в тонус.

Хуанде Рамос

Без работы с декабря 2016

Хуанде Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

От «Тоттенхэма» с «Реалом» до ЦСКА и «Днепра»: где бы ни оказался испанский тренер, он везде выкладывался на максимум. Именно он построил одну из самых гибких команд нулевых – Севилью-2005/06, с которой ухватил Кубок УЕФА, а еще принес «шпорам» последний на данный момент трофей – Кубок Английской лиги. После такого сомневаться в легендарности Рамоса невозможно.

В 2009 году испанец приехал тренировать московских армейцев, но спустя несколько месяцев договорился с Евгением Гинером о расторжении контракта: Рамос был недоволен трансферами и понял, что ему нечего делать в РПЛ. Через год он зажег в Украине и привел скромный «Днепр» в квалификацию ЛЧ, после чего на пике ушел из клуба.

Последним клубом для Рамоса стала «Малага», которую он возглавил в 2016 году и прочно держал в середине таблицы, но чехарда в руководстве и безалаберное отношение владельца не устраивали Хуанде, поэтому он не выдержал и расторг контракт. Сейчас испанец, вероятно, загорает на пляжах Педро-Муньоса и попивает мате, выжидая подходящий вариант для продолжения карьеры.

Кларенс Зеедорф

Без работы с июля 2019

Кларенс Зеедорф, сборная Камеруна Фото: Eurosport

Кларенс успел выиграть Лигу чемпионов в «Реале» и «Аяксе», но все-таки лучшие годы карьеры он провел именно в «Милане»: собрал всевозможные трофеи с клубом и сыграл более 400 матчей. В 2013-м голландец завершил карьеру и через год вернулся в любимый клуб уже тренером. Зеедорф должен был вернуть кризисных «россонери» в зону еврокубков, но в итоге провалился и занял восьмое место – руководство не дало шанса и уволило легенду.

Попытки возродить карьеру в китайском «Шэньчжэне», «Депортиво» и сборной Камеруна обернулись провалом – сейчас Кларенс работает экспертом на телевидении и занимается бизнесом. В ноябре он совместно с Хабибом Нурмагомедовым открыл футбольную школу в Дубае, включающую в тренировочную программу смешанные боевые искусства.

Дунга

Без работы с июня 2016

Дунга, сборная Бразилии Фото: Getty Images

Маленький полузащитник запомнился олдам из 90-х в первую очередь игрой за сборную: так уж вышло, что хавбек на клубном уровне выступал за скромные «Штутгарт», «Пескару» и «Фиорентину». Поэтому он решил полностью посвятить тренерскую карьеру сборной Бразилии – Дунга в 2006-м возглавил «селесао», запомнился победой в Кубке Америки-2007 и Кубке Конфедераций-2009, а также игнором Неймара перед ЧМ-2010, за что получил тонну хейта.

В 2014-м Дунга во второй раз вошел в реку и провалился: вылетел в четвертьфинале Кубка Америки от Парагвая, а через год и вовсе попал в плей-офф. Тогда федерация убрала коуча, и с тех пор он не возвращался на тренерское кресло. Впрочем, Тите намекал, что покинет сборную после ЧМ-2022, так что есть основания ждать третий заход Дунги.

Марк Хьюз

Без работы с декабря 2018

Марк Хьюз, «Саутгемптон» Фото: Getty Images

Марк сыграл более 300 матчей за «Манчестер Юнайтед» и зацепил с ним два чемпионства, однако тренером ярче всего проявил себя в стане конкурента – «Манчестер Сити». Хьюз возглавил команду в 2008 году, но буквально через пару месяцев в клуб пришли богатые шейхи, которые захотели построить топ-клуб и стали звать именитых футболистов. Марк не вписывался в амбициозные планы руководства и через полтора года был уволен, несмотря на хорошие результаты в АПЛ.

С того момента коуч вместе с «Куинз Парк Рэйнджерс» чуть не лишил «Сити» чемпионства в сезоне-2011/12, провел более 100 матчей в дождливом Стоке, а потом провалился в АПЛ с «Саутгемптоном». Теперь Марк уже три года сидит без работы, но учитывая регулярные увольнения тренеров в Англии, он легко может в ближайшем будущем вернуться и отомстить старым обидчикам из «Сити».

Реми Гард

Без работы с августа 2019

Реми Гард, «Лион» Фото: Getty Images

В 80-х Реми считался одним из самых перспективных французских футболистов: в 18 лет заиграл в «Лионе», через несколько лет дебютировал за сборную, где действовал как в защите, так и в центре, а затем угас. Кульминацией игровой карьеры Гарда стала высадка в «Арсенале», куда его позвал помощником новоприбывший тренер Арсен Венгер.

Возможно, именно тесная связь с Венгером сподвигла Реми стать тренером. Он вернулся в родной «Лион», восемь лет проработал в структуре клуба и в 2011 году возглавил команду. Гард активно доверял молодым (раскрыл Александра Ляказетта, Самюэля Умтити, Деяна Ловрена и других), не боялся играть в атаку и даже зацепил Кубок Франции. Но в 2014 ушел из клуба после конфликта с руководством: Гард блокировал трансфер Максима Гоналона, а президент жаждал продать хавбека в Италию.

В 2016 он попробовал силы в «Астон Вилле», которая в середине десятых также славилась неумелым менеджментом. Гард не сотворил чудо с неокрепшими юнцами и откровенно средним составом и покинул клуб через полгода. Последний трип в MLS тоже не назвать успешным – Реми занял в «Монреаль Импакт» двойную должность тренера и спортивного директора, но ни разу не пробился с канадцами в плей-офф. Возможно, в скором времени ученику Венгера предоставится новый шанс проявить себя.

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