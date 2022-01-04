Пара футбольных фанатов боливийского происхождения, проживающая в Чили, назвала новорожденного сына Гризманном Мбаппе.
Полное имя ребенка – Гризманн Мбаппе Чамби Пакахе, он родился 1 января в городе Копьяпо, его рост при рождении составил 50 см, вес – 3,064 кг. Отец выбрал имя в честь нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, любимый игрок матери – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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Боливийцы не оригинальны: в 2018 году во Франции одна из супружеских пар собиралась назвать ребенка именно так, но решением местного суда была лишена этой возможности.
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Жуниор Мессиас иммигрировал в Италию в надежде найти работу, чтобы прокормить семью, и даже не помышлял о профессиональном футболе. Но сейчас бразилец выступает за «Милан» и забил в Лиге чемпионов «Атлетико»
Источник – Le Parisien.
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