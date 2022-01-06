Виктор Гончаренко снова скроллит хедхантер в поисках работы – на днях тренера уволили из «Краснодара». Это уже вторая его отставка за год. Принципиальный, честный и мыслящий трудоголик – казалось, что Гончаренко – копия Галицкого на футбольном поле. На деле же вышло, что белорус – истеричный пессимист, который жалуется, не умеет признавать собственные ошибки и оправдывается цитатами из псевдоумных пабликов.

Витя, возьми телефон

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За девять месяцев в «Краснодаре» Виктор Гончаренко поднял команду на пятое место в таблице РПЛ, научил контратаковать (третий показатель голов в лиге) и работать на стандартах (лучший показатель голов с таких положений за всю историю клуба). Вряд ли за такой результат выметают из команды. По характеру расставания видно, что дело совсем не в итогах первого круга.

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Виктор Гончаренко Фото: Getty Images

Основная версия отставки Гончаренко – ссора с Галицким. Белорус эмоционально отреагировал на увольнение своего помощника Руслана Зубика – несколько дней тренер просто не брал трубку от руководства клуба.

Почему закуситься с Галицким во время новогодних праздников – непоправимая ошибка? Стоит вспомнить, как все это время коммуницировали Гончаренко и владелец «быков». Вот, что рассказывал сам Виктор в одном из интервью: «Общаемся больше по телефону, потому что Сергей Николаевич человек занятой. Можем созвониться после игры, на следующий день, могут быть созвоны несколько дней подряд. По 30-40 минут – как он считает нужным. Сразу сказал ему: «Можете звонить в любой момент, отвечу на любой вопрос». Он очень живо интересуется командой, вовлечен во все процессы».

Зная зависимость Галицкого от разговоров по телефону, можно представить бешенствов, в которое впал владелец «Краснодара».

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Сбегать от проблем – давний фетиш Гончаренко

Еще когда Виктор тренировал ЦСКА, медиа запестрели заголовками о пропаже белоруса. После поражения от «Зенита» 0:4 он молча улетел на родину на несколько дней.

«Вот тогда мне и правда казалось: все – больше ничего не могу дать команде. У меня было очень плохое эмоциональное состояние. Действительно казалось, что это финал. А через неделю начал общаться с футболистами, появились новые ребята, и я посмотрел на ситуацию по-другому. Стало казаться, что мы можем продолжить».

Эмоциональная выхолощенность преследует Гончаренко в каждом клубе. Даже победу ЦСКА над «Реалом» на «Бернабеу» тренер не смог перенести нормально – слег в больницу с хронической усталостью. Поэтому новость о том, что Гончаренко снова ушел в себя, чтобы перезагрузиться, уже никого не удивляет. Правда в этот раз коуч не успел обновиться.

Виктор Гончаренко, ЦСКА Фото: Getty Images

Склонность к рефлексии

Справится с эмоциями Гончаренко помогает философский подход. Достаточно странная штука для трудяги-тренера. Кажется, что он просто подписался на десяток пабликов с умными цитатами. Вот несколько мыслей от нового философа поколения:

«Мы стареем только из-за памяти. Слишком мало забываем. Забвение – вот тайна вечной молодости»

«Формула успеха – это компетенция, страсть и постоянство. Нужно постоянно идти вперед. Попытка угодить всем – первый шаг к неудаче»

«Современный человек в день получает столько информации, сколько в 1954-м году люди получали за год»

«Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвертого шага, который должен сделать»

Гончаренко склонен к рефлексии. Внезапные отъезды и пафосные цитаты не только успокаивают импульсивного белоруса, но и помогают ему найти оправдание ситуаций. А то, как стыдно Виктор перекладывает ответственность команды на судей, можно понять из одной лишь цитаты после поражения от «Сочи» (1:3): «Здесь дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства».

Тренер ничего не решает

На фоне невероятной работоспособности и вовлеченности в игру «Краснодара» (коуч до последнего пытался воплотить мечту Галицкого «играть в атаку») белоруса напрягала трансферная политика клуба. Все решения принимались в обход главного тренера. Летом 2021-го в Краснодар привезли Крыховяка и Кордобу. Оба – топ-игроки для РПЛ. Но футболисты совсем не подходили Гончаренко под стиль игры. Тренеру пришлось идти на очередной компромисс и менять тактику под новых игроков, которых купили исключительно для игры в старте.

Гончаренко Фото: Getty Images

Место для Гончаренко в РПЛ

Вместе с Гончаренко «Краснодар» покинули и его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Сейчас нет очевидного клуба, который бы приютил Гончаренко. Лишь «Урал», с которым Виктор работал в 2015-м году, может позвать его, чтобы выбраться из подвала таблицы. «Ростов», который до сих пор не нашел тренера, топчется внизу. Гончаренко карьерой в России показал, что умеет добиваться результата в условиях пустой скамейки и скудного финансирования. Но за год Виктор разругался с руководителями двух клубов. Такой бэкграунд дарит тренеру только билеты в лигу Беларуси. Можно предположить, что к отставке Гончаренко отнесся по-философски, ведь у настоящего самурая нет цели – есть только путь.

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