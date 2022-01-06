Президент высшей лиги Габона Серж Момбо обвиняется в сексуальном насилии над молодыми футболистами. Момбо предлагал игрокам место в национальных сборных страны взамен на услуги интимного характера.

У функционера был сообщник – бывший тренер сборной Габона U-17 Патрик Ассуму Эйи по прозвищу Капелло. Один из заявителей сообщил, что в 2014 году Момбо и Ассуму Эйи во время тренировочных сборов отбирали молодых игроков, казавшихся им привлекательными. Во время совместного приема пищи в отеле они дали первые три куска арбуза трем футболистам, которых затем пригласили в номер Капелло.

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«Ночью Момбо зашел в мою комнату и сказал идти к Капелло. Он ничего больше не объяснил и не оставил мне выбора. Было около 10 часов вечера.

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Капелло был обнажен по пояс. Он сказал мне, что я талантлив, но для того, чтобы я выдержал давление, мне понадобится «присутствие духа». Капелло и Момбо сотрудничали в этом вопросе. Момбо летал с нами на выездные матчи, говорил, что может нам помочь.

Как-то после игры дома он сказал мне: «Если хочешь играть, нужно дать мне то, чего я хочу. Я могу помочь твоей карьере, в том числе в основной сборной.

Я был из бедной семьи и поэтому думал об этом. Это постыдно, но это был единственный способ помочь семье, так что я принял первое предложение. Но мне было очень плохо, это разрушило меня изнутри. Когда в дальнейшем я отказался от того, чего он хотел, больше меня не вызывали ни в одну сборную», – сказал один из футболистов.

Еще один игрок сообщил, что и Момбо, и Ассуму Эйи насиловали его в 2017 году, когда он выступал в сборной Габона U-17. Обе жертвы утверждают, что Момбо в сборных отвечал за экипировку, но сам функционер отрицает это и говорит, что никогда не работал с Капелло в национальных командах.

Также один из свидетелей заявил, что Момбо отобрал паспорта у членов женской сборной U-20, когда они выдвинули против него обвинения в насилии и домогательствах.

Момбо, бывший полицейский, отрицает обвинения со стороны жертв.

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