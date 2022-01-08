Портал Calciobidone подвел итоги голосования своей легендарной антипремии «Золотой унитаз». Так в Италии выбирают худшего игрока сезона – Александр Кокорин, учитывая его зарплату, бэкграунд и результативность, был одним из фаворитов. Но победил он совсем разгромно.

Главную номинацию, непосредственно «Золотой унитаз», забрал Аарон Рэмзи – его посчитали худшим игроком Италии почти четверть проголосовавших. Совсем немного от игрока «Ювентуса» отстал Ведат Мурики из «Лацио», замкнул тройку одноклубник Аарона, Артур Мело.

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Аарон Рэмзи Фото: Getty Images

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Александр Кокорин же победил в другой номинации – «Посмешище», причем с разгромным преимуществом. Русского футболиста выбрали больше половины проголосовавших, следом за ним пристроился Адриан Рабьо (у него 22%), третьим стал Сими из «Салернитаны».

«Золотой унитаз» вручается уже много лет. До Аарона Рэмзи, в 2020 году главную антипремию получал Кристиан Эриксен, «посмешищем» признавали Дугласа Косту. Так же вместе до Кокорина «шутом» признавали, например, Жоау Мариу, Габигола и Эдина Джеко.

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