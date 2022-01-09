Сегодня кое-что случилось.

Англия

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Криштиану Роналду может покинуть «МЮ». Он разочаровался в положении клуба и почти не видит перспектив – в Манчестер даже прилетел агент футболиста, чтобы решить, что делать дальше.

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Ромелу Лукаку тоже может покинуть «Челси», по причине того самого интервью. Тухель разочаровался в бельгийце, и теперь положение форварда очень шаткое. Один из возможных вариантов продолжения карьеры – «ПСЖ».

Адама Траоре Фото: Getty Images

Адама Траоре интересен «Тоттенхэму». Вчера его хотела «Барса», теперь испанец может выбирать.

Испания

Совсем скоро в «Реал» может перейти Антонио Рюдигер – он выбирал между «ПСЖ» и сливочными, и, кажется, выбрал вторых.

А вот Бруну Фернандеш посмеялся над слухами о переходе в «Барсу». «Сегодня что, первое апреля?» – спросил полузащитник в комментариях в инстаграме португальского издания SportTV.

Роналду и Фернандеш Фото: Getty Images

Италия

Аксель Туанзебе, защитник «МЮ», отправился в аренду в «Наполи». Аксель проведет в Неаполе остаток сезона, а манкунианцы могут получить за него до миллиона евро.

Андреа Конти покинет «Милан», его новым клубом будет «Сампдория». Об этом сообщил Николо Скира.

Россия

Жиго все уходит из «Спартака». На этот раз в «Марсель», во всяком случае, об этом пишет L’Equipe. При этом покупать его французы не хотят – будут дожидаться лета, чтобы забрать Самюэла бесплатно.

Мурило может покинуть «Локомотив». В нем заинтересованы «Палмейрас» и «Фламенго», но переговоры пока еще не начались.

«Леон» попытался купить Сердара Азмуна, получилось не очень. 3 млн евро не устраивают «Зенит».

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Федор Смолов готовится к медосмотру в «Динамо». Если все пройдет успешно, он отправится с командой на сборы.

Денис Черышев мог бы отправиться в ЦСКА, правда, агент уже все опроверг.

А еще во Франции:

«Марсель» выкупил голкипера Пау Лопеса у «Ромы» . Пришлось это сделать – вратарь сыграл 20 матчей, а в контракте был прописан автоматический выкуп в таком случае. Но учитывая игру, вряд ли «Марсель» расстроен.

выкупил голкипера у . Пришлось это сделать – вратарь сыграл 20 матчей, а в контракте был прописан автоматический выкуп в таком случае. Но учитывая игру, вряд ли «Марсель» расстроен. С Мбаппе ситуация неоднозначная. Вроде бы он собирается в «Реал» этим летом, но летом же «ПСЖ» может возглавить Зинедин Зидан. Так что французский талант пока думает.

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