Это путешествие началось в Престоне. На дворе 1996 год, после долгого дня в школе восьмилетний Шадаб Ифтикар впервые в жизни окунулся в виртуальный футбольный мир – его брат принес домой симулятор Championship Manager.

Это было первое знакомство с головокружительными взлетами и мучительными падениями тренерской работы, но уже тогда Шадаб понял: именно этим он хочет заниматься больше всего на свете. «Я был рожден, чтобы быть менеджером. Даже помню свою первую игру: я тренировал «Ливерпуль», а Джон Барнс дважды забил «Манчестер Юнайтед».

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С тех пор игра в Championship Manager или Football Manager стала нормой. Это было моим образованием. И я любил каждую минуту, проведенную в игре», – признавался Ифтикар в разговоре со Sportbible.

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Те, кто возился на детской площадке, мечтали стать футболистами АПЛ, но только не Шадаб – он упорно шел к работе тренером. В 11-м классе ему поручили возглавить школьную команду. И пусть это не сравнится с экспериментами в тактике и тратой миллионов на трансферном рынке, которые можно проводить прямо в детской. Однако толстая записная книжка с подробным скаутским отчетом по каждой команде, против которой приходилось играть, продемонстрировала уровень его приверженности делу.

Шадаб Ифтикар Фото: facebook

Football Manager, или Championship Manager, как его тогда называли, играл жизненно важную роль на ранних этапах жизни Шадаба. В колледже он тратил не менее нескольких часов в день на то, чтобы сделать «Валенсию» Рафаэля Бенитеса силой, с которой нужно считаться. Также Ифтикар подрабатывал на полставки во время учебы на степень по управлению бизнесом. В полной мере его пристрастие к Football Manager описывает история одной недели в период учебы в колледже.

«Моих мамы и папы не стало. Я позвонил в колледж и сказал, что на этой неделе чувствую себя не очень хорошо. Затем я позвонил на работу и сказал: «Слушай, мне нездоровится». Я взял отпуск на целую неделю, чтобы убедиться, что моя «Валенсия» хорошо завершила первый сезон. Это был решающий период – мы боролись за Кубок Испании, Лигу чемпионов, а также за титул чемпиона Ла Лиги. Поэтому мне пришлось отдаться этому на сто процентов.

«Та неделя была посвящена исключительно Football Manager. Это была лучшая неделя. Каждое утро я просыпался и тут же запускал FM. Бог знает, сколько времени я проводил за игрой. Был ли я зависим от Football Manager? О да, на сто процентов был», – признавался позже Шадаб.

Параллельно с Football Manager Ифтикар руководил собственной командой из восьми человек в деревне Хескет Банк. Он подробно писал обо всех игровых противниках, чтобы еще больше подготовиться к роли тренера в реальном мире. Это пригодилось Шадабу, когда одним холодным дождливым утром он появился на тренировочной базе «Уигана».

Вооружившись резюме, сопроводительным письмом, а также досье о том, как обыграть «Барселону» Пепа Гвардиолы, Шадаб решил попытать удачу и поехал на встречу с тренером «Уигана» Роберто Мартинесом. Он был большим поклонником его работы и приехал дождаться Мартинеса за пределами тренировочного комплекса.

В то время «Уиган» играл в АПЛ и готовился к матчу с «Ливерпулем», который претендовал на титул. В этих обстоятельствах добиться встречи с боссом «Уигана» было бы, мягко говоря, сложно. Прошло около двадцати минут безуспешных ожиданий, пока он не наткнулся на Колина, с которым был знаком по тренерским курсам второго уровня.

Колин ответил, что организовать встречу без предварительной записи будет трудно. Но он взял записи Шадаба и обещал передать их Мартинесу. Спустя время тренер-новичок, у которого в то время была лицензия УЕФА категории «В», все же поговорил с Мартинесом.

Менеджер «Уигана» попросил фанатика Football Manager изучить следующих соперников клуба в АПЛ и составить отчет. Это была скорее добровольная, чем оплачиваемая работа. Но в конечном итоге он провел в «Уигане» 2 года, изучая сильные и слабые стороны соперника через онлайн-платформу Wyscout. Это был поворотный момент в карьере Шадаба: он получил опыт, который нельзя купить за деньги.

Шадаб последовал за Мартинесом в «Эвертон» после его назначения в 2013 году и провел еще два года, работая под руководством испанца в «Гудисон Парк». Роберто хотел, чтобы Шадаб составлял отчеты о предстоящих противниках, но на протяжении совместной работы Мартинес позволял ему пробовать новые вещи: «Он дал мне свободу пойти и поэкспериментировать – узнать, каким бы я был тренером. Очевидно, когда ты молод, ты всегда учишься, всегда экспериментируешь. Так что иногда это были действительно большие досье, иногда они были короче. Я просто пытался встать на ноги. Роберто знал, что я молод, и всегда помогал мне».

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес Фото: Getty Images

После Шадаб и Мартинес снова поработают вместе – на Евро-2020 в сборной Бельгии Роберто поручил помощнику возможность подготовить скаутские отчеты для своей команды. Но до этого Ифтихар получил шанс поработать за пределами Англии: он возглавил «Баянгол», выступающий в монгольской премьер-лиге.

Шадаб подал заявку на должность тренера первой команды, остальное – уже история. Совладелец «Баянгола» Пол Уотсон был поражен вниманием Ифтихара к деталям и подготовкой – все эти навыки он отточил во время учебы колледже, когда играл в Football Manager. Одним из людей, рекомендовавших Шадаба, был Роберто Мартинес.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то работал так, как Шадаб. К тому времени, как он приехал в Монголию, он знал наших соперников лучше, чем их собственные тренеры. Более того, его совершенно не смущала гора препятствий, с которыми мы столкнулись. У нас не было тренировочного поля, поэтому мы заключили сделку, чтобы разделить базу с «Эрчимом» – на тот момент чемпионом страны. Они выступали против этого, и однажды Шадаб выгнал их команду с их собственного поля, не зная ни слова по-монгольски», – вспоминал Уотсон.

Он не смог удержать «Баянгол» на вершине монгольского футбола – у клуба был крошечный бюджет по сравнению с другими командами лиги. Но, тем не менее, тренер из Престона произвел огромное впечатление и в итоге возглавил сборную Монголии.

Сегодня 31-летний менеджер отложил написание скаутских отчетов и готовится к первой игре в качестве тренера шотландского клуба «Форт-Уильям», который занимает последнее место в футбольной лиге Бридон-Хайленд с одним очком в 18 играх. В этом сезоне «Форт-Уильям» пропустил 89 голов, а последние результаты – поражение от «Деверонвейл» со счетом 0:10 и проигрыш лидеру чемпионата «Фрейзербургу» со счетом 0:12.

Но Шадаб, кажется, готов к этому вызову: «Все, что было раньше – история. Мы ничего не можем с этим поделать и не можем ничего изменить. У каждого клуба есть история, но мы можем извлечь из нее уроки. Мы должны смотреть в будущее. Все начинается с чистого листа. Думаю, мы должны собраться вместе и построить позитивное будущее».

Почувствовать себя коучем в Football Manager может каждый. Но насколько реальный тренерский скилл помогает при игре в FM? Свои силы в популярном симуляторе проверил экс-главный тренер сборной Англии – узнай, что из этого получилось

Источник: Sportbible

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