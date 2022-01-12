Футбольный агент Мино Райола, представляющий таких звезд, как Златан Ибрагимович («Милан»), Эрлинг Холанн («Боруссия») и Поль Погба («МЮ»), находится в тяжелом состоянии после экстренной хирургической операции в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
Утром 12 января Райолу доставили в клинику и прооперировали – сейчас 54-летний мужчина находится под наблюдением врачей. О характере операции и проблем со здоровьем не сообщается.
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Райола должен был встретиться с руководством «Барселоны». Стороны планировали обсудить трансферы Холанна и Мазрауи.
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Агент требует для Эрлинга жирейший контракт. От таких сумм можно поседеть.
Источник: Agenzia Dire.
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