Экс-защитник «Спартака» Александр Шешуков, защищавший цвета московского клуба с 2002-го по 2004-й и с 2010-го по 2012 год, рассказал о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и отношении того к лишнему весу.

– Поначалу ты был одним из любимчиков Карпина, но все закончилось конфликтом. Когда отношения испортились?

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– Не было определенного момента, как и открытого выяснения отношений. Все шло по нарастающей, недопонимание копилось по многим моментам. Например, по его требованиям к весу игроков.

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– Это же классика: 100 лишних граммов – штраф 100 долларов.

– Я этого никогда не понимал. Доходило до того, что перед взвешиванием начиналась целая весогонка. Например, я знал, что за ночь у меня уходит 700-800 граммов. А у Жени Макеева – 1,5-2 килограмма, хотя он вечером мог бургер съесть. Ну, такой метаболизм у человека. Поэтому он спокойно отъедался все выходные после матча, а я себя максимально ограничивал и все равно не вписывался в вес. Вставал вечером на весы – 76,5 килограмма. А у меня норма – 75. Понимал, что за ночь уйдет около 800 граммов. Значит, надо было согнать остальное.

– Это как?

– Перед сном залезал в горячую ванную минут на 15 – с потом все уходило. Потом взвешивался, пил стакан воды и ложился спать. Утром – снова на весы: 75 килограммов. Нормально! Но на базу надо было приехать пораньше, чтобы свериться с местными весами. Плюс, если позавтракал, что-то откладывалось точно. Я Карпина спрашивал: Валерий Георгиевич, объясните по-человечески, зачем такие жесткие рамки? И, главное, как в них вписаться тем, у кого метаболизм не такой, как у Макеева? У всех же по-разному усваивается пища. Тот же Саенко прямо перед взвешиванием еще и велосипед крутил!

– И что Карпин?

– У него был один ответ: «Не знаешь, как вписаться в вес? Не жри». Я отвечал: «Что, полтора дня не есть? Ну, кушать хочется». Карпин опять: «Да, не жри и все». Я реально не понимал такой позиции. И, насколько знаю, со временем он ее изменил. Ну, то есть требования по весу есть и сейчас в сборной. Но не такие суровые, как раньше.

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