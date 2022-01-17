В сезоне-2021/22 команды из топ-5 европейских чемпионатов закинули 354 гола с угловых. В среднем каждый десятый мяч залетал после корнеров. Навес от края поля позволил Лео Бонуччи сравнять счет в финале Евро-2020. В мае 2021-го подача от флажка привела к голу Алиссона, в январе 2022-го – превратилась в сухой лист от Набиля Фекира.

Угловые – ключевой инструмент современного футбола и игра в игре, которая требует специальной тактики. Лучше всех это осознали в АПЛ и Ла Лиге, где доля голов после корнеров составляет 14%. Показатель Бундеслиги и РПЛ – 13%, Лиги 1 – 12%, Серии А – 11%.

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Среди европейских топов самую сильную зависимость от угловых показывает «Севилья». Почти четверть голов андалусийцев в Ла Лиге-2021/22 влетела благодаря корнерам. При этом в большинстве чемпионатов бегает хотя бы одна команда, которая ни разу не пробивала соперников после подач от флажков. Что объединяет «МЮ», «Аталанту», «Монако» и «Ахмат»? Все они пока не забивали с угловых.

В АПЛ сильнее всех на угловые полагается «Вулверхэмптон». Корнеры принесли команде пять из 17 мячей в кампании-2021/22 – это 29%. Даже архаичный «Бёрнли» показывает более скромную долю в 25%.

В восьмом туре два гола с угловых запустили камбэк «Вулверхэмптона» против «Виллы». На 80-й минуте и при счете 0:2 после корнера забил Ромен Сэсс, на 85-й сравнял Конор Коуди. Оба раза команда Бруну Лаже разбежалась на две группы: одна заняла ближнюю штангу, другая – дальнюю.

Первый результативный угловой «Вулверхэмптона» в матче с «Астон Виллой». Команда Лаже разбилась на две группы для разных забеганий Фото: Other Agency

Второй удачный угловой «Вулвз» против «Виллы». Концепт с группами повторился Фото: Other Agency

В ноябре мяч с углового помог «Вулверхэмптону» разбить «Эвертон». Пять футболистов Лаже оказались в центральном канале: трое прибежали на ближнюю, двое – на дальнюю. Автор гола Макс Килмен вошел во вторую группу и выиграл борьбу один-в-один.

Три игрока «Вулверхэмптона» проследовали на ближнюю штангу, два – на дальнюю. Среди последних оказался автор гола Килмен Фото: Other Agency

В 17-м туре гол Сэсса после углового принес «Вулверхэмптону» минимальную победу над «Брайтоном». В начале розыгрыше Коуди забежал за основную группу команды, но не успел под прострел. К счастью, игроки Лаже подобрали чужой вынос и удачно вернули мяч в штрафную.

Коуди забегает за основную группу «Вулверхэмптона» в рамках результативного углового против «Брайтона» Фото: Other Agency

В «Вулверхэмптоне» большинство голов с угловых оформили защитники. «Сэсс, Коуди и Килман очень хороши: не только помогают в обороне, но и приносят очки со стандартов», – хвалил Лаже в январе. Иногда команда обращается к примитивным розыгрышам, как в игре с «Виллой», иногда усложняет, как против «Брайтона», но всегда внимательно следит за отскоками.

У «Вулверхэмптона» есть подражатель в Испании. Речь о «Гранаде», которая забила почти треть мячей в Ла Лиге-2021/22 после угловых. Корнеры спасают команду Роберта Гонсалеса в самые трудные времена: четыре из шести результативных розыгрышей пришлись на отрезки после 80-й минуты. С сентября 2021-го андалусийские стандарты дважды проткнули «Барселону».

Первый интересный розыгрыш «Гранада» показала в шестом туре, когда открыла счет в матче с «Сосьедадом». В рамках углового на девятой минуте Максим Гоналон открылся на ближнюю штангу, а два партнера выставили заслоны в центре. Навес опустился на дальнюю, к Херману Санчесу, который переиграл защитника один-в-один.

Гоналон забежал на ближнюю, два других игрока «Гранады» поставили заслоны перед голом в ворота «Реал Сосьедад» Фото: Other Agency

Спустя шесть матчей Санчес забил с углового «Леванте». Одноклубники Хермана двинули в сторону навеса и отвлекли соперников. Защитник «Гранады» остался без опеки и свободно пробил по воротам.

Большинство игроков «Гранады» открылось на ближнюю штангу. Санчес остался на дальней и забил Фото: Other Agency

В похожем стиле «Гранада» избежала домашнего поражения от «Барселоны». Команда Хави вела в счете до углового на 89-й минуте, в рамках которого футболисты Гонсалеса рванули на ближнюю и открыли Антонио Пуэртаса.

Футболисты «Гранады» включились на ближнюю штангу, чем отвлекли защитников «Барсы» от Пуэртаса Фото: Other Agency

В сообщество главных ценителей корнеров РПЛ делегировала «Спартак». Полюбит ли угловые Паоло Ваноли, непонятно, но при Руе Витории четверть голов команды в чемпионате выросла из навесов от края поля. От розыгрышей московской команды пострадали «Урал», «Сочи», «Динамо» и «Ростов».

Команде Игоря Шалимова досталось в четвертом туре. Самуэль Жиго забежал на ближнюю штангу и подставился под навес. Мяч отлетел на дальнюю, к Георгию Джикии, который скинул на Романа Зобнина. Полузащитник отсек соперника корпусом и забил.

Удачный угловой «Спартака» в матче с «Уралом». Жиго открылся на ближней штанге, Джикия – на дальней, Зобнин – в центре Фото: Other Agency

В шестом туре «Спартак» повторил удачную наработку: Жиго выскочил на ближнюю, только скинул в центр, без транзита через Джикию. Жертва – «Сочи», автор гола – Зобнин.

Повторение розыгрыша от «Спартака». Жиго оказался на ближней штанге, Зобнин – в центре Фото: Other Agency

Еще раз к успешному концепту «Спартак» прибегнул в дерби с «Динамо». В роли Жиго выступил Максимилиано Кофрие. Бельгиец ускорился на ближнюю штангу и перевел мяч дальше, под гол Джикии, который запустил камбэк красно-белых с 0:2.

Результативный угловой «Спартака» в матче с «Динамо». Кофрие скинул мяч с ближней штанги на дальнюю, где открылся Джикия Фото: Other Agency

Анализ подсказывает: при Витории «Спартаку» помогал розыгрыш с рывком на ближнюю штангу, откуда Жиго или Кофрие перебрасывали мяч к центру или на дальнюю. При этом один из футболистов Витории толкался во вратарской, мешал голкиперу и готовился к приему одновременно.

Примеры «Спартака», «Вулверхэмптона» и «Гранады» показывают: угловые могут приносить результат как независимая часть игры. Витория, Лаже и Гонсалес прорабатывали разные типы розыгрышей: одни – попроще, другие – посложнее. Как правило, стратегия для корнеров строится вокруг фейковых рывков, заслонов и сложных передач. Именно поэтому угловые так важны.

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