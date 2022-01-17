17 января ФИФА подвела итоги 2021 года на онлайн-церемонии вручения наград в швейцарском Цюрихе. Лучшим футболистом Международная футбольная федерация второй год подряд признала нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского.
Конкуренцию поляку составляли Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).
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«Бавария» интересуется Холанном и не хочет продлевать Левандовского
Лучшим тренером был назван коуч «Челси» Томас Тухель, который привел «синих» к победе в Лиге чемпионов. Он обошел Хосепа Гвардиолу, чей «Ман Сити» стал чемпионом Англии и дошел до финала ЛЧ, и Роберто Манчини, выигравшего со сборной Италии Евро-2020.
Символическую сборную года составили: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) – Давид Алаба («Реал», Австрия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Рубен Диаш («Сити», Португалия) – Н’Голо Канте («Челси», Франция), Кевин де Брёйне («Сити», Бельгия), Джорджиньо («Челси», Италия) – Криштиану Роналду («МЮ», Португалия), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина) – Роберт Левандовский («Бавария», Польша), Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд», Норвегия).
Месси остался в этот раз без приза, зато он может утешиться новым роскошным особняком на родине.
Главный конкурент Левандовского в Бундеслиге Эрлинг Холанн пока остается без индивидуальных и командных наград. Если так пойдет и далее, он сможет переключиться на музыку.
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Футбол
Еще одна премия, где игроком года стал не Левандовский. Согласны?
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