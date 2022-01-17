Полузащитник «Севильи» и сборной Аргентины Эрик Ламела признан автором самого красивого гола в 2021 году и получил приз имени Ференца Пушкаша.
До июля аргентинец выступал за «Тоттенхэм» и в марте забил потрясающий по красоте гол в дерби против «Арсенала» в рамках английской Премьер-лиги.
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Онлайн-церемония вручения наград ФИФА прошла 17 января в Цюрихе. Лучшим футболистом был признан поляк Роберт Левандовский из «Баварии».
Эден Азар тоже бы клал шедевры, но сейчас ему нужна операция. А ее проведению мешает Флорентино Перес.
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Ламела забил мяч месяца. Почему его рабона не случайность?
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Ламела играет в бутсах из 2012 года. Говорит, что из-за проблем с ногой, но это просто сантименты
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