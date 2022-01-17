Полузащитник «Севильи» и сборной Аргентины Эрик Ламела признан автором самого красивого гола в 2021 году и получил приз имени Ференца Пушкаша.

До июля аргентинец выступал за «Тоттенхэм» и в марте забил потрясающий по красоте гол в дерби против «Арсенала» в рамках английской Премьер-лиги.

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