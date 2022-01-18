Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил нападающего национальной сборной и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в тройку лучших игроков года при голосовании на премию FIFA The Best.

В голосовании на определение лучшего футболиста года по версии ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, а также представители медиа и болельщики. Капитанам, тренерам и журналистам нужно было назвать топ-3 игроков 2021 года. За первое место давалось 5 очков, за второе – 3, за третье – 1.

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На первое место Сантуш поставил полузащитника «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте, на второе – Джорджиньо из «Челси» и сборной Италии, а на третье – нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского.

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Источник: официальный сайт ФИФА

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