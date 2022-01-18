В России думают о возможности подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который не дает подробностей о деталях заявки и инициаторах ее подачи.

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