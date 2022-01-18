В России думают о возможности подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который не дает подробностей о деталях заявки и инициаторах ее подачи.
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Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии, а Россия может отобраться туда через Лигу наций. Уже известная группа команды Карпина. Каковы шансы?
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В стыках ЧМ-2022 Россия сыграет с Польшей, а затем либо с Чехией, либо со Швецией. Но эти соперники ничуть не легче Италии и Португалии, которые могли выпасть на жеребьевке.
Источник: «Спорт-Экспресс».
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