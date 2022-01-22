Огненный день европейского футбола порадовал болельщиков по всему миру. Голевое безумие в Германии, в Англии «Манчестер Сити» потерял очки, камбэк «Севильи» в Испании и провал действующего чемпиона Франции. В Европе выдался жаркий футбольный день, а мы собрали специально для тебя самое интересное за 22 января.

Англия: «Манчестер Юнайтед» выцарапал победу за 5 секунд до конца

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«Вест Хэм» неудачно заехал в гости на «Олд Траффорд». «Молотобойцы» отчаянно защищали свои позиции на протяжении всего основного времени матча. Исход решил лишь один эпизод, который случился за пять секунд до финального свистка. Эдинсон Кавани в последний момент прострелил на Маркуса Рэшфорда, который воткнул мяч в сетку и спас «дьяволов» от очередной потери очков. Кстати, Рэшфорд в четвертый раз в карьере забросил победный гол в добавленное время. Как минимум в два раза больше, чем любой другой игрок «Манчестер Юнайтед». Более того – ни один футболист за всю историю английской Премьер-Лиги не забивал на последних минутах больше Маркуса Рэшфорда.

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Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

К противостоянию с «Саутгемптоном» «Манчестер Сити» подходил с неплохой статистикой. Дело в том, что «горожане» не проигрывали в 29 играх из 30, сыгранных в часовом поясе по Гринвичу. Лишь однажды парни Пепа Гвардиолы проиграли в подобных противостояниях – «Манчестер Юнайтед» в прошлом году. Однако «Саутгемптон» уже на седьмой минуте распечатал ворота «Сити». Уокер-Питерс точным ударом шведой в одно касание огорчил Эдерсона. Кстати, этот гол стал для Уокера-Питерса дебютным в АПЛ за 68 матчей. Говорить об этой встрече будут и из-за спорного решения арбитра – Саймон Хупер не удалил Армстронга после того, как тот влетел открытыми шипами в бедро Лапорту. Во втором тайме гости сравняли: после шикарной подачи Де Брёйне Лапорт положил мяч точно в сетку. Бельгиец отметился интересным достижением – Де Брёйне отдал столько же голевых передач в Премьер-Лиге, сколько Дэвид Бекхэм (80). Причем Кевину потребовалось на 68 матчей меньше.

Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Испания: камбэки «Севильи» и «Атлетико»

«Севилья» едва унесла ноги от заехавшей в гости «Сельты» В первом тайме противостояния хозяева поля просто сгорели сопернику. Серви и Аспас под занавес первой половины по разу забросили в ворота «Севильи». Яго Аспас выбрал новую жертву в Ла Лиге – теперь андалусийцы стали командой, которой форвард забивал больше всего (10 раз). Раньше фавориткой Аспаса была «Барселона». «Севилья» только во второй раз пропустила два гола за последние 10 минут матча, в первый – от Криштиану Роналду в 2015 году. Во втором тайме «Севилья» собралась и перевернула игру. На 71-й с дальней дистанции забил Папу Гомес. Кстати, 66,7% всех мячей в Примере Гомес забил издали (4/6). А на 74-й ничью для своей команды вырвал Оливер Торрес. Последний раз «Севилья» устраивала такой камбэк в 2019 году, в матче против «Эйбара».

Папу Гомес и Яго Аспас Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Атлетико» на своем поле встречался с «Валенсией». В первом тайме вперед неожиданно вырвались гости. Юнус Муса раскачал защитника и мощно вонзил мяч в ближний нижний угол. А под конец тайма отличился еще и Уго Дуро – вылетел к воротам и легко переиграл Облака, пробив вратарю точно под опорную ногу. Облак пропустил в этом сезоне 26 голов, хотя ожидалось, что он пропустит 18,4. Его разница между пропущенными и ожидаемыми пропущенными составила -7,6. Это пятый результат среди топ-5 европейских лиг. А вот Уго Дуро в Примере забил 6 мячей и 3 из них – в ворота мадридского «Атлетико». Во втором тайме мадридцы перевернули игру – Матеус Кунья вернул интригу, выскочив из-за спин соперников и отправив мяч в ворота. Корреа на последних минутах сравнял, а Эрмосо через пару минут забил победный мяч. Волевая победа «Атлетико» – 3:2.

Италия: Джеко спас «Интер», «Аталанта» и «Лацио» высушили игру

Для всего итальянского футбола сегодняшний день стал уникальным. Впервые в истории Серии А на домашнем стадионе «Милана» и «Интера» игры проводятся два дня подряд. Сегодня с «Венецией» встречались «нерадзурри». На 19-й минуте отличился форвард гостей Тома Анри. В концовке первого тайма Николо Барелла сравнял счет. Победу хозяевам принес точный удар Эдина Джеко на 90-й минуте. «Интер» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Эдин Джеко, «Интер» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Аталанта» в гостях противостояла «Лацио». В первом тайме игра совсем не соответствовала громкой вывеске. За всю первую половину матча футболисты нанесли только четыре удара по воротам. Меньше в этом сезоне было только в матче «Кальяри» – «Дженоа» (2 удара). В итоге команды так и не отметились результативными действиями и расписали нулевую ничью.

Германия: голевое безумие от «Байера», волевая победа «Боруссии»

В Бундеслиге «Боруссия» и «Хоффенхайм» устроили результативную перестрелку. Уже на пятой минуте счет открыл Эрлинг Холанн, но под конец тайма счет сравнял Андрей Крамарич. Для хорвата этот гол стал 100-м за «Хоффенхайм» во всех соревнованиях, что в два раза больше, чем у прошлого лучшего бомбардира команды Сеяда Салиховича. Во второй половине Ройс вывел команду из Дортмунда вперед. А через десять минут после мяча Ройса хозяева зачем-то стали стрелять по своим воротам и подарили сопернику еще один мяч. Рюттер на 77-й приблизил камбэк «Хоффенхайма», но для возвращения в игру этого оказалось мало. «Боруссия» идет на втором месте в таблице с 43 очками, а «Хоффенхайм» занимает шестое – 31 балл.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

А в Леверкузене «Аугсбург» наткнулся на совсем не гостеприимный «Байер». Хозяева обыграли соперника благодаря хет-трику Муссы Диаби. Также по голу добавили Карим Беллараби и Лукас Аларио. У гостей гол престижа на свой счет записал Арне Майер. Что касается интересной статистики – в этом сезоне «Байер» из Леверкузена выиграл четыре матча Бундеслиги с разницей в четыре и более мяча. Это в два раза больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.

Франция: действующий чемпион влетел «Бресту»

«Лилль» набрал неплохой ход по итогам предыдущих матчей, но снова оступился. Чемпионы выглядели острее «Бреста», однако все равно проиграли. Уже на третьей минуте у гостей начались серьезные проблемы. Тьягу Джало стал автором нелепого автогола после пушечного удара в девятку своих ворот вместо простого перехвата мяча. Футболисты «Лилля» пытались спасти ситуацию, но удача была не на их стороне. В концовке матча «Брест» получил право на удар с пенальти, а Стив Мунье хладнокровно его реализовал. Кстати, спасать «Лилль» выходил и Хатем Бен Арфа, эта игра стала для него 88-й без гола после замены.

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