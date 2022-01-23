Европейский уикенд завершился огненным лондонским дерби, битвой «Ювентуса» и «Милана» за ЛЧ, камбэком «Реала» и другими прекрасными событиями. О них мы и расскажем в вашей любимой рубрике «Евротур» за 23 января.

Англия: «Челси» в 4-й раз огорчил «Тоттенхэм»

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«Челси» продолжает обижать Антонио Конте в Англии: сначала команда Томаса Тухеля без шансов лишила «Тоттенхэм» финала Кубка английской Лиги, а теперь изрядно поиздевалась в АПЛ. «Шпоры» сделали ставку на смертельные контрвыпады, но в первом тайме совершили лишь два касания в штрафной оппонента и забили мяч с нарушением правил: Харри Кейн подтолкнул Тьяго Силву во время атаки, а кэп грамотно подставился под фол. Судья принял сторону хозяев и отменил гол.

Чемпионат Англии Клопп вышел из автобуса «Ливерпуля», чтобы угостить фанатов пивком 3 ЧАСА НАЗАД

Харри Кейн и Сесар Аспиликуэта Фото: Getty Images

Во втором тайме команда Тухеля закрепила игровое преимущество: на 47-й минуте Хаким Зиеш филигранно подловил Уго Льориса ударом в девятку, а вскоре Тьяго Силва удвоил преимущество после подачи Мэйсона Маунта со стандарта. Этот ассист Маунта стал 20-м для хавбека в АПЛ – никто с начала сезона-2019/20 не отдавал больше голевых передач за клуб. Затем хозяева стали больше играть на оборону, не позволяя «Тоттенхэму» ничего создать у штрафной Кепы Аррисабалаги, и добились сухой победы.

У «Челси» есть целые две причины для гордости: они сократили отрыв от «Сити» до 10 очков и нанесли Конте первое поражение в АПЛ со «шпорами». А еще, как выяснилось после несложных математических вычислений, «синие» набрали 501 очко в 272 матчах против лондонских клубов – это лучший результат среди всех команд. Настоящие короли английской столицы!

А еще в Англии:

«Арсенал» нанес 20 ударов по воротам «Бёрнли», но так и не пробил главного аутсайдера АПЛ. Микель Артета и его команда никак не могут победить в 2022 году: у них 3 поражения и 2 ничьи в 5 матчах.

«Ливерпуль» продолжает делать результат без африканских лидеров: на этот раз досталось «Кристал Пэлас», который был близок к ничейному результату, но ассистентский дар Эндрю Робертсона и парящий в воздухе Алиссон не позволили лондонцам зацепиться за что-либо. Мерсисайдцы сократили отставание от «Сити» до 9 очков, а Юрген Клопп на радостях после победы даже вынес болельщикам пиво.

Испания: «Эльче» устроил вендетту

«Эльче» приехал в Мадрид, чтобы поквитаться с «Реалом» за обидный вылет из Кубка Испании: несколько дней назад команда Карло Анчелотти в меньшинстве отправила валенсийский клуб на заслуженный отдых и прошла в четвертьфинал. На «Сантьяго Бернабеу» гости добились положительного результата, хотя и с неприятным привкусом, ведь на последних минутах они лишились возможности войти в историю – до 82-й минуты «Эльче» вел 2:0, но за десять минут растерял преимущество и позволил Луке Модричу и Эдеру Милитао сравнять.

При этом матч мог пойти совсем по иному сценарию: на 32-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Эльче» – Карим Бензема должен был открывать счет, но пробил выше ворот. А теперь присядьте, ведь следующий факт вас шокирует: форвард впервые не реализовал пенальти за «Реал», до этого у него было 16 удачных попыток. Последний раз мадридцы не забивали с точки 9 мая 2018 года, когда Серхио Рамос простил родную «Севилью».

Карим Бензема, «Реал» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барса» продолжает тренировочный сезон и порадовала болельщиков победой над «Алавесом». Каталонцы терзали-терзали соперника передачами, и на 87-й минуте Френки де Йонг заставил зрителей выдохнуть после забитого мяча. «Алавес» весь матч играл на удержание ничейного результата – да так, что в первом тайме Жерар Пике и Рональд Араухо сделали больше передач, чем вся команда соперника. Уверены, что истинные «блаугранос» кайфанули от статистики владения мячом.

Италия: «Милан» и «Юве» отдали дань уважения катеначчо

Пока «Милан» не отбрасывает за борт надежды о скудетто, туринцы отчаянно пытаются спасти сезон и залететь в зону Лиги чемпионов. Но пока что ни у тех, ни у других не получается. Казалось, очная схватка принесет море голов, эмоций и интриг, а на деле самый яркий момент – преждевременная замена Златана Ибрагимовича. Швед получил травму и покинул поле на 28-й минуте… хотя, возможно, Ибре просто не хотелось быть частью такого зрелища.

А еще судья проморгал фол Жуниора Мессиаса на Альваро Морате в штрафной «Милана»: бразилец как следует въехал по ноге испанцу, но пенальти так и не назначили.

А еще в Италии:

«Рома» раскромсала по кусочкам «Эмполи» в первом тайме, забив четыре безответных мяча. Но ехидный Жозе Моуринью оставил зрителей у телевизоров, добавив интриги в противостояние и великодушно пропустив два мяча – на большее хозяев не хватило

Германия: «Герта» сдержала Левандовского

Йозуа Киммих, «Бавария» Фото: Getty Images

«Бавария» продолжает тренироваться перед плей-офф Лиги чемпионов: на этот раз под каток попала «Герта». Столичному клубу и так нелегко, ведь пару дней назад он вылетел из Кубка Германии от «Униона», так еще стали участниками показательной порки от мюнхенцев. Впрочем, берлинцы могут гордиться тем, что им удалось сдержать Роберта Левандовского – но про Сержа Гнабри, Томаса Мюллера и Корентина Толиссо хозяева, видимо, забыли напрочь. К слову, поляк не забил впервые с 11 декабря прошлого года, когда натиск неофициального обладателя «ЗМ-2021» сдержал «Майнц».

А еще в Германии:

Доменико Тедеско продолжает править Бундеслигой: на этот раз досталось кризисному «Вольфсбургу», которому по самые помидоры накидала пара защитников из Вилли Орбана и Йошко Гвардиола. Наверняка, экс-тренер «Спартака» прослезился после матча, вспомнив о легендарной связке Джикия-Жиго, которая также приносила коучу очки результативными действиями.

Франция: Рамос успешно заменил Месси

Серхио Рамос, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Миллионеры из «ПСЖ» снова собрались попинать мячик на потеху публике и разгромить очередного аутсайдера. Но без сенсаций не обошлось: голом отличился Серхио Рамос! Испанец с третьей попытки пробил вратаря «Реймса» после углового и сравнялся с Лионелем Месси по голам в Лиге 1.

Марко Верратти тоже не побоялся показать бомбардирские навыки и после подбора забил первый мяч за парижан с 2017 года: голеадорский голод утолился спустя пять лет. Во втором тайме итальянец мог даже оформить дубль, но третий забитый мяч «ПСЖ» записали как автогол Ваута Фаса. Прорвало паренька, ничего не сказать.

Нидерланды: «Аякс» разобрался с ПСВ и вышел в лидеры

Марио Гетце против «Аякса» Фото: Getty Images

«Аякс» и ПСВ зарубились за первое место в Эредивизи, которое перед очной встречей занимал клуб из Эйндховена. Но амстердамцы собрались с силами и даже в отсутствии лучшего бомбардира Себастьяна Аллера нашли ключ к чужим воротам, забив два мяча. В середине матча Марио Гётце напомнил о себе и даже возродил интригу, сравняв счет, но защитник Нуссаир Мазрауи любезно вернул «Аяксу» лидерство.

И все же Гётце имеет полное право гордиться голевым достижением, ведь он забил лучшей обороне в Европе. До 20-го тура «Аякс» пропустил всего четыре мяча, так что настырный немец чуть подпортил статистику главному раздражителю.

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